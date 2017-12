iPhone je hacknutý. Možno ho už vraj používať aj v Európe

Je to len niečo viac ako mesiac odkedy sa začal predávať v USA iPhone od Apple, keď jeden macedónsky hacker prišiel na to, ako ho možno plne využívať aj v Európe.

7. aug 2007

Je to len mesiac a niekoľko dní odkedy sa začal predávať v USA dlho očakávaný a možno aj mystifikovaný iPhone od spoločnosti Apple, keď jeden macedónsky hacker so skupinou Hackint0sh prišiel na to, ako možno tento telefón plne využívať aj v sieťach európskych mobilných operátorov. iPhone je totiž blokovaný len na sieť amerického mobilného operátora AT&T.

Na rozdiel od predchádzajúcich pokusov ponúka tento plnú funkcionalitu - majiteľ iPhonu môže telefonovať, prijímať hovory, posielať a prijímať SMS správy a pripájať sa do internetu cez EDGE.

Nejde však o odblokovanie telefónu, ale len o jeho oklamanie, kedy sa SIM karta tvári akoby bola od AT&T. Na celý proces je potrebný zapisovač a čítač SIM kariet, karta SilverCard (s eeprom PIC16F877+24LC64) a V1Comp SIM.

