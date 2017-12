Apple iPhone: veľa kriku pre nič, alebo revolúcia?

Podarilo sa nám dostať sa na niekoľko hodín k iPhonu, aby sme ho mohli v rýchlosti otestovať. Je teda iPhone skutočne revolučný mobil?

7. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Americký Apple je firma, ktorá si môže dovoliť predstaviť mobilný telefón rok pred jeho uverením do predaja s tým, že akcie firmy zdražejú. Keby také niečo spravil iný výrobca mobilov, vysmiali by ho. Aj preto, že Apple tým dala možnosť konkurencii vyrobiť niečo podobné. To sa samozrejme aj dialo a deje. Apple prezentuje iPhone ako revolučný telefón s revolučným ovládaním. Nedá nám nepochybovať o revolučnosti iPhonu. Na rozdiel od svojich konkurentov sa totiž vyznačuje pomerne malým množstvom funkcií a najmä integrovaných technológií.

iPhone je zatiaľ dostupný len v USA a len v kombinácii s tarifou od AT&T, ktorý má na niekoľko rokov exkluzivitu. Až na toľko, že o tých niekoľko rokov bude prvý iPhone zabudnutý. V Európe sa začne predávať na konci tohto roka, opäť len v kombinácii so špeciálnymi paušálmi niektorých operátorov. Kedy príde na Slovensko? Možno na budúci rok. Otázkou stále ostáva: Bude sa môcť iPhone na Slovensku predávať, keď bude viazaný na paušál a nebude ho možné kúpiť samostatne? Ministerstvo hospodárstva totiž bojuje práve proti tomu, aby mohli mobilní operátori viazať predaj zlacneného telefónu na paušál.

Vďaka tomu, že je iPhone zatiaľ len v USA a že podľa zastúpenia Apple na Slovensku nie je pre Európu ani homologizovaný, nebolo možné získať iPhone na testovanie oficiálne. Vraj iPhone na Slovensku ani nemajú. MOBIL.SME.SK sa preto obrátil na svoj partnerský server mobil.cz, ktorý získal iPhone na eBayi a umožnil nám na pár hodín si telefón vyskúšať.

TEST APPLE iPHONE NA MOBIL.CZ.

Dizajn

Dizajn iPhonu je pomerne oblý, rovnako ako aj iné produkty od Apple a pripomína multimediálny prehrávač iPod. Na rozdiel od iPodu však tvorí takmer celú prednú stranu dotykový displej. Predný kryt je zo skla. Pod displejom je tlačidlo na skok do hlavného menu. Väčšinu zadnej strany tvorí kovový kryt. V ňom je v hornej časti otvor pre objektív fotoaparátu. Nie je však umiestnený najšťastnejšie, keďže sa nám občas podarilo zachytiť na fotke aj kúsok prsta. Na ľavej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora a vyzváňania a posuvné tlačidlo na vypnutie a zapnutie tichého režimu. Nie, telefón nepodporuje profily. Na hornej strane telefónu je 3,5 mm jack, tlačidlo na vypnutie a zapnutie telefónu a šachta pre SIM kartu. Na spodnej strane je systémový konektor a dvojica reproduktorov pre hlasitý odposluch. Telefón nemožno otvoriť a vybrať z neho batériu.

video //www.sme.sk/vp/788/

Dielenské spracovanie telefónu je vynikajúce. Telefón pri stlačení nevŕzgal ani nevydával iné pazvuky. Je pevný a na naše prekvapenie je menší, ako sme čakali. Jeho rozmery sú 115 x 61 x 11,6 milimetra a hmotnosť slušných 135 gramov. Tá hmotnosť mohla byť nižšia.

Displej a ovládanie

Všetko pri iPhone sa točí okolo displeja. Ten je dotykový typu TFT a zobrazí 16 miliónov farieb. Jeho uhlopriečka dosahuje doteraz nevídaných 3,5 palca a jeho rozlíšenie je 320 x 480 pixelov. Inovatívnosť tohto displeja mala byť podľa Apple v tom, že na ovládanie nie je potrebné špeciálne pero (To ani nie je súčasťou dodávky.). Displej iPhonu dokáže dostatočne presne reagovať aj na ovládanie prstami. Toto je však do veľmi veľkej miery možné aj na iných telefónoch, a nemusí ísť práve o najnovšie kúsky alebo o priamych konkurentov iPhonu. Displej má jemný raste a farby zobrazuje verne. Po zdvihnutí hovoru sa dotyková plocha deaktivuje a teda sa nestane to, že by používateľ počas telefonovania postláčal náhodné tlačidlá.

Ovládanie iPhonu je vďaka displeju veľmi intuitívne a príde na neho hneď každý, kto ho chytí do ruky. Hlavným ovládacím prvkom je okrem displeja aj tlačidlo pre návrat do hlavného menu. Ovládanie je teda jednoduché - „stlačím" tú ikonu programu, ktorý chcem spustiť. Občas sme pri ovládaní používali aj palec, ktorý je väčší ako ostatné prsty, a displej reagoval rovnako presne, ako pri ukazováku či malíčku. Telefón sa ešte aj odblokúva na displeji. Po „zobudení" zo stand-by sa zobrazí posuvné tlačidlo, ktoré treba potiahnuť z jednej krátkej strany displeja na druhú.

Obraz sa displeji sa dá v niektorých prípadoch zväčšovať a zmenšovať. To sa deje tak, že používateľ položí na displej dva prsty a keď chce obraz priblížiť, tak pohne prstami od seba a keď ho chce zmenšiť, tak k sebe. Posúvaním prstu na displeji možno obraz posúvať pričom iPhone pozná aj tzv. kinetické posúvanie, kedy sa pri prudšom pohybe prsta obraz hýbe aj keď sa už prst nedotýka displeja.

Menu a operačný systém telefónu

V iPhone zamieril Mac OS aj medzi mobilné telefóny. Konkrétne ide o verziu Mac OS X. Nami testovaný telefón už mal aktualizovaný firmvér na verziu 1.0.1. Tá obsahuje niekoľko záplat pre webový prehliadač Safari. Zatiaľ nevýhodou je, že do iPhonu nie je možné nahrávať si aplikácie tretích strán.

Telefón nepozná niečo ako pohotovostná obrazovka, respektíve je ňou hlavné menu. Hlavné menu tvorí v štandardnej výbave dvanásť ikon v troch radoch plus jeden riadok s ikonami hlavných funkcií - telefón, e-mail, prehliadač webu Safari a iPod. Ikony v hornej časti sú: SMS správy, kalendár, fotoalbum, kamera, YouTube, prehľad burzových informácií, Google maps, počasie z Yahoo!, hodiny, kalkulačka, poznámky a nastavenia. To je v princípe aj zoznam funkcií telefónu. Ikona kalendára je aktívna, čo znamená že sa na nej zobrazuje aktuálny deň v mesiaci a v týždni.

Displej na „stlačenia" reaguje rýchlo a čakali sme jedine pri práci s multimediálnymi súbormi.

Funkcie

Okrem funkcií, vymenovaných v predchádzajúcom odseku, dokáže iPhone napríklad otvárať kancelárske dokumenty a PDF súbory priložené k e-mailom. Dokumenty možno zoomovať, no nie je možné otočiť zobrazenie na šírku. Nechýbajú ani stopky, svetové hodiny, časovač či budík.

video //www.sme.sk/vp/883/

Telefónny adresár

Telefónny adresár je prepracovaný a pripomína prácu s kontaktmi na počítači. Ku každému kontaktu možno teda pridať všetky možné informácie. Možno ho synchronizovať s počítačom.

Správy

Editor SMS správ je jednoduchý. Na obrazovke sa spolu zobrazuje telefónne číslo alebo meno príjemcu a samotný text. Nepochopiteľne chýbajú multimediálne MMS správy a zatiaľ v telefóne, pochopiteľne, nebol slovenský slovník T9.

Telefón podporuje e-mail a možno pracovať s niekoľkými účtami. Vo výpise správ sa zobrazuje odosielateľ, dátum a čas prijatia a môže sa zobrazovať aj niekoľko prvých riadkov textu. Klient podporuje zložky pre správy a aj prijímanie a odosielanie príloh. Dokumenty alebo obrázky dokáže aj otvárať, nedokáže ich však upravovať. V nastaveniach si možno zvoliť automatické kontrolovanie schránky.

Na písanie správ sa využíva dotyková klávesnica, ktorá sa zobrazí na displeji. Ide o plnú QWERTY klávesnicu. Po stlačení niektorého písmena sa dá po klávesnici pohybovať a kým používateľ neodtiahne prst, písmeno sa nenapíše. To je výhodné vtedy, ak používateľ netrafil to správne písmeno. Nie sú totiž príliš veľké. Zvolené písmená sa však zväčšujú a zväčšené sa zobrazí nad miestom, kde sa prst dotýka displeja.

Multimédia

iPhone má polohový senzor - gyroskop - takže dokáže rozlíšiť, ako je telefón natočený. Teda či na výšku alebo na šírku. Podľa toho natáča v niektorých prípadoch obraz o 90 stupňov doľava alebo doprava. Je to presne prípad iPodu pri prehrávaní hudby a pri prezeraní fotografií. Obraz na displeji sa otočí aj pri webprehliadači Safari.

Multimediálny prehrávač iPod v iPhone je porovnateľný s tým, ktorý sa predáva samostatne. iPod prehráva aj video aj hudbu. Video sa vždy automaticky prehráva na šírku a telefón si pamätá miesto, kde sa prehrávanie prerušilo - a to pri každom videu zvlášť.

Pri skladbách je zaujímavé to, že keď je telefón otočený na výšku, tak sa zobrazuje len zoznam skladieb, ale po otočení na šírku zobrazuje prehrávač obrázky albumov. Medzi nimi si potom možno vyberať a po zvolení jedného albumu sa zobrazia príslušné skladby.

Po otočení telefónu späť na výšku sa pri prehrávaní hudby zobrazuje obrázok albumu, ovládacie prvky (play/pause, dopredu a dozadu). Prehrávač sa po stlačení klávesy „menu" nevypne a používateľ musí hudbu alebo video najprv pozastaviť.

Prehrávač má k dispozícii niekoľko ekvalizérov a možno nastaviť aj rýchlosť prehrávania jednotlivých skladieb. K ekvalizéru sa však musí používateľ dostať cez hlavné menu a nastavenia. Jednotlivé nastavenia ekvalizéru nemožno upravovať.

Java

Telefón podľa našich zistení nedokáže spúšťať aplikácie v jave.

Dáta a safari

K internetu sa dá s iPhonom pripojiť len cez GPRS/EDGE alebo Wi-Fi. Hovorilo sa síce, že by sa mohla podpora sietí tretej generácie objaviť v Európe, vyzerá to však tak, že sa neobjaví.

Počas krátkeho testu sme využívali na pripojenie sa k internetu Wi-Fi, ktoré sa bez problémov okamžite pripojilo.

video //www.sme.sk/vp/882/

Webový prehliadač Safari dokáže naraz pracovať s niekoľkými stránkami. Prepína sa medzi nimi tak, že sa zobrazia náhľady všetkých a používateľ si ich posúva doľava alebo doprava až kým nenájde tú, ktorú chce. Stránky možno zoomovať. Pri prezeraní stránok sme nenaďabili na žiaden problém. Stránky sa zobrazovali korektne.

video //www.sme.sk/vp/787/

Pamäť

V telefóne je integrovaná pamäť, ktorú nemožno rozšíriť. Kapacita pamäte záleží od toho, koľko je záujemca ochotný zaplatiť. K dispozícii sú dve verzie - 4 alebo 8 gigabajtov. Takáto pamäť postačuje na niekoľko dní hudby.

Fotoaparát

Fotoaparát v iPhone bol pre nás sklamaním. Nenašli sme žiadne možnosti meniť nastavenia fotoaparátu či zoom. Rozlíšenie fotoaparátu je dva megapixely. Kvalita fotografií na bežné využitie v telefóne postačuje. Objektív fotoaparátu nie je umiestnený najšťastnejšie a tak sa nám niekoľkokrát stalo, že sme na fotke mali aj kúsok prsta.

Snáď najväčším prekvapením fotoaparátu v iPhone je absencia záznamu videa. V telefóne je totiž aj podpora YouTube, ktoré je práve o videách. Na odosielanie videa na YouTube priamo z telefónu teda môžete rovno zabudnúť.

Batéria

Výdrž batérie by sme ťažko hodnotili, keďže sme mali telefón pomerne krátko. Môžeme však povedať, že na začiatku testovania bola batéria plná, na konci ukazovala zhruba polovicu. Neustále sme však mali aktívne pripojenie cez wi-fi a aj displej bol takmer stále rozsvietený. Výrobca neudáva kapacitu batérie a tak vieme len to, že je typu Li-Ion. Odvážne výroky Stevea Jobsa o ôsmich hodinách telefonovania teda nemôžeme vyvrátiť, ani potvrdiť. Batériu nie je možné vymeniť svojpomocne, ale používateľ musí zájsť do servisu.

Celkové hodnotenie

iPhone od Apple nie je tradičný smartphone. Hoci podporuje prezeranie dokumentov, nie je otvorený. Zatiaľ do neho nemožno pridávať aplikácie tretích strán. Toto obmedzenie je pre nás nepochopiteľné. Okrem toho nemožno dokumenty vytvárať. Na otvorení iPhonu pre aplikácie tretích strán a pre mobilné siete v Európe už pracujú hackeri.

Škoda, že iPhone nemá napríklad satelitnú navigáciu GPS, ktorú sa snaží suplovať aplikáciou Google Maps.

Tak. Spočítané a podčiarknuté, iPhone nepovažujeme za revolúciu. Skôr za ďalší evolučný krok mobilných telefónov s dotykovými displejmi, pri ktorých sa stane klávesnica úplne zbytočná. Kto však nehľadá telefón s najnovšími vymoženosťami (GPS, 3G, kvalitný fotoaparát), nemá prečo pri kúpe iPhonu váhať. Odradiť však zatiaľ môže záväzok u AT&T a nemožnosť používať iPhone v sieťach GSM v Európe.