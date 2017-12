Vlastníkom Rádiokomunikácií sa už stalo konzorcium TRI R

Slovak Telekom v piatok 3. augusta podpísal zmluvu so spoločnosťou TRI R o predaji akcií odštepného závodu Rádiokomunikácie a RK Tower. Čaká sa ešte na Protimonopolný úrad.

6. aug 2007 o 11:10 SITA

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) - Slovak Telekom, a.s. (ST) v piatok 3. augusta podpísal zmluvu so spoločnosťou TRI R o predaji akcií firmy TBDS, a.s., bývalého odštepného závodu Rádiokomunikácie a RK Tower, s.r.o. Podpis zmluvy nadviazal na Rámcovú dohodu o predaji, ktorú podpísali obidvaja zmluvní partneri už 17. mája tohto roku. Agentúru SITA o tom informovali spoločnosti ST a TRI R prostredníctvom tlačových správ. Transakciu ešte musí odsúhlasiť Protimonopolný úrad SR (PMÚ). Po jej schválení sa zavŕši celý proces odpredaja a ST prevedie akcie svojej dcérskej spoločnosti TBDS na spoločnosť TRI R. Ako ďalej zo zverejnenej správy vyplýva, obidve zmluvné strany sa dohodli, že nebudú komunikovať cenu, ani obchodné či iné podmienky, za ktorých spoločnosť TRI R získa akcie firmy TBDS.

"Naše skúsenosti z pôsobenia v oblasti rádiokomunikácií v podmienkach Slovenska spolu s know-how, ktoré prináša náš zahraničný partner, vytvárajú základný predpoklad pre dlhodobý rozvoj spoločnosti TBDS,” vyjadril sa k podpisu zmluvy predseda predstavenstva firmy Movys, ktorá je lídrom konzorcia TRI R Jozef Motyčka. "Po zavŕšení transakcie Protimonopolným úradom SR sa okamžite sústredíme na zlepšenie pokrytia územia Slovenskej republiky kvalitným televíznym signálom, rozšírenie ponuky služieb a predovšetkým na prípravu prechodu na digitálne televízne vysielanie k čo najväčšej spokojnosti koncových užívateľov," informoval riaditeľ spločnosti I.T.A. Telecom Slovakia, ktorá je členom konzorcia TRI R, Eric Vattier.

Rádiokomunikácie okrem šírenia rozhlasového a televízneho vysielania svoje služby poskytujú aj mobilným operátorom. Odštepný závod ST vlani zaznamenal výnosy 965 mil. Sk a čistý zisk 318 mil. Sk. Majoritným akcionárom Slovak Telekomu, a.s. je nemecký Deutsche Telekom s 51 - percentným podielom akcií. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku SR (FNM) 15 % akcií. Po odsúhlasení vládou by akcie ST, ktoré vlastní MDPT v priebehu augusta mal získať FNM.

TRI R je konzorcium ktoré založili spoločnosti MOVYS, a.s. (60 %), I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o. (30 %) , Hampden Investments Limited (10 %) s cieľom spoločne sa uchádzať o získanie Rádiokomunikácií v tendri vyhlásenom spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. Movys, a.s. je lídrom a odborným garantom konzorcia. Má dlhodobé skúsenosti v rádiokomunikačnom biznise. Majiteľmi a kľúčovými vlastníkmi spoločnosti sú bývalí zamestnanci správy Rádiokomunikácií Bratislava. I. T. A. Telecom Slovakia, s.r.o., je poskytovateľom technickej podpory, know–how a kľúčových riešení pre telekomunikačných operátorov so skúsenosťami napríklad pri spúšťaní GSM sietí. Hampden Investments Limited je kapitálovým partnerom.