Sme opäť bližšie k možnosti používať iPhone v Európe už teraz

Skupina programátorov spravila ďalší krok k tomu, aby vedeli odblokovať iPhone od Apple. Ten v súčasnosti funguje len v sieti amerického operátora AT&T.

2. aug 2007 o 14:25 Ivan Kahanec

Skupina programátorov "The iPhone Dev Team" spravila ďalší krok k tomu, aby vedeli odblokovať iPhone od Apple. Ten v súčasnosti funguje len v sieti amerického operátora AT&T a záujemci z Európy budú musieť čakať minimálne do Vianoc. Aj na Vianoce si budú môcť iPhone kúpiť len občania niektorých krajín. Tieto kusy budú zrejme tiež blokované na sieť operátora, ktorý má právo predávať iPhone v Európe. Napríklad na Slovensko sa iPhone dostane najskôr na budúci rok.

Programátori z iPhone dev tímu sa snažia prelomiť ochranu iPhonu cez tzv. reverse engeneering programu, ktorý sa stará o činnosť GSM vysielača v telefóne.

Ako to teda funguje? O GSM komunikáciu telefónu sa stará čip Infineon S-Gold2 postavený na architektúre ARM. Ten sa stará aj o multimediálne funkcie telefónu. Jeho základné funkcie spravuje Nucleus Real Time Operating System, cez ktorý by sa mohli programátori dostať k sieťovému zámku cez samotný systém. Mohli by tak zmeniť parametre komunikácie iPhonu s GSM sieťou.

Aj keď už programátori pochopili proces fungovania iPhonu a jeho zámku, stále majú pred sebou dlhú a ťažkú cestu k odomknutiu iPhonu. Na základe experimentu s reverzným inžinierstvom dospeli k tomu, že majú pred sebou minimálne dve vrstvy ochrany, cez ktoré sa musia dostať - centrálny procesor a Nucleus.

Tím programátorov iPhone dev tvrdí, že v súčasnosti je odblokovanie iPhonu pre nich prioritou číslo jeden. Zatiaľ pritom nie je jasné, aké problémy by im mohla spôsobiť aktualizovaná verzia operačného systému iPhonu.

Zdroj: gizmodo.com via mobilemag.com