Po Levi's mieri k mobilom údajne aj Adidas

2. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Adidas má údajne so Samsungom pracovať na štýlovom telefóne SGH-F110. Informácie o tomto modeli sa zdali byť isté, no neskôr nemecká stránka Area Mobile aktualizovala svoj článok, kde na žiadosť Samsungu vypustila časť článku.

Engadgetmobile.com však špekuluje, či nejde len o taktiku Samsungu udržať informácie o pripravovanej novinke v tajnosti.

Doteraz publikované informácie hovoria o tom, že telefón bude pracovať v sieťach GSM a bude podporovať dátové prenosy cez EDGE. vo výbave bude aj bluetooth 2.0, dvojmegapixelová kamera, slot pre pamäťové karty microSD a dvojpalcový displej. Okrem toho bude mať funkcie pre športovcov a tých, ktorí chcú zhodiť nejaké to kilo - pedometer, snímač pulzu, merač vzdialenosti a počítač spálených kalórií. Rozmery telefónu sú 101,5 x 45 x 14,5 milimetra.

Zatiaľ nie je teda jasné ani to, kedy by sa mohol Samsung F110 objaviť na trhu a koľko by mohol stáť.

