Značka Picasso je už aj na mobilných telefónoch

Po autách sa značka Picasso dostala aj na mobilné telefóny. Licenciu získala tajwanská firma GPLUS.

2. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Svetoznámemu maliarovi Pablovi Picassovi by sa nikdy ani nesnívalo, že sa jeho meno niekedy objaví na moderných zariadeniach. Či už autách, alebo mobilných telefónoch. A práve to sa stalo. Pred niekoľkými rokmi sa objavili Citroeny Picasso a v súčasnosti sú to tajwanské mobilné telefóny.

Firma GPLUS z Taiwanu totiž získala práva na používanie značky Picasso na mobilné telefóny. Prvý produkt z tejto série nesie označenie Picasso GF901 a už počas tohto mesiaca bude dostupný na Taiwane.

Telefón pracuje v sieťach GSM 900 a 1800 MHz a má véčkovú konštrukciu s umeleckým dizajnom. Na vonkajšej strane telefónu je ukrytý OLED displej, ktorý zobrazuje len textové informácie. Vo vnútri sa nachádza 1,8 palcový displej s rozlíšením 176 x 220 pixelov. V pamäti telefónu nájdu obdivovatelia maliarskeho umenia Pabla Picassa tapety a šetriče displeja s motívmi z maliarových diel. Od iných telefónov sa Picasso GF901 odlišuje aj usporiadaním ovládacích kláves. Ich rozloženie pripomína maliarovu paletu a každé tlačidlo má aj inú farbu.

Picasso GF901 má vstavanú 1,3 megapixelovú kameru, hudobný prehrávač a bluetooth.

Špecifikácia: