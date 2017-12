Hrali sme Juiced 2 - nedopadlo to najlepšie

Dostalo sa nám do rúk hrateľné demo tuningových pretekov Juiced 2. Ako už zrejme tušíte, od radosti si hlavu o betónové panely netrieskami a hru vnímame skôr skepticky. Chcete vedieť prečo?

31. júl 2007 o 18:17 Ján Kordoš

Zmien je viacero. Tak napríklad nejazdíme cez deň, ale v noci. Koho ešte bavia nočné preteky, ten si ich užije v značnej miere, avšak počas celého hrania sme mali nepríjemný pocit, že toto sme už niekde videli. Ak ponecháme stranou grafické spracovanie, ktoré je samozrejme na úrovni, nemá Juiced 2 čím zaujať. Je pekné, že asfaltové cesty sa lesknú ako po nedávnom daždi (klišé maximálneho kalibru), do očí vám svietia všadeprítomné neóny a pouličné osvetlenie, karoséria aut je nádherne vymodelovaná a vypastovaná ako od mamičky. Avšak to, že model poškodenia je biedny, nik nezakryje. Úplne skrátene sa dá povedať, že počas nešetrnej jazdy vám môže odpadnúť predný nárazník, zadný nárazník, odletieť krídlo a hoci sa nám to nepodarilo, veríme aj v rozbité sklo, aj keď to už berte ako zbožné prianie.

Ozvučenie pozostávajúce zo škripotov a pískajúcich gúm berieme ako štandard, hudobná vložka žiadne kvality (oficiálny soundtrack zvučných mien, prípadne aspoň kvalitných kúskov) nepotvrdila a jediné, čo by ešte mohlo zaujať, je systém stávok a RPG prvky. Nebudeme si klamať do očí – nezaujalo ani jedno. Stávky sú zhodné s minulým modelom. Vyberiete si protivníka, pred ktorým musíte skončiť, zvolíte sumu a súper buď zbabelo vycúva (a zaplatí malý finančný obnos), stávku zvýši alebo súhlasí. Ak skončíte pred týmto vozidlom, zhrabnete peniaze, ak nie, tak musíte stavenú sumu zaplatiť. To je ten prepracovaný model stávkovania? RPG prvky vlastne predstavujú len zvyšovanie hodnoty vlastností šoférovania. Robíte šmyky? Pribudne vám puntík do šmykov.

Na záver si môžeme povedať, ako sa to vlastne hrá, čiže najdôležitejší dôvod, prečo zatiaľ strácame o Juiced 2 záujem. Na arkádové preteky sme si už pri sérii Need for Speed zvykli, avšak i tam badať istý posun, ktorý síce nenúti šliapnuť desiatky metrov pred každou zákrutou na brzdu, ale robí preteky aspoň zaujímavými. Pravouhlé zákruty sa striedajú s miernymi a hoci brzdové svetlá auta zasvietia, pretekanie je to skrz naskrz nudné. Celé to pripomína jednoduché závody spred niekoľkých rokov a hoci to bude znieť ironicky, konečne sa séria Juiced môže začať porovnávať s Undergroundom. Nezaujímavé prostredie nočných ulíc všetko umocňuje. Niekoľko desiatok minút sme vydržali držať plyn naplno, na sekundu-dve skočiť na brzdu (podľa zvoleného auta, pričom s muscle nevyhráte, mazda vám zaručí ľahké víťazstvo a so špeciálom necháte všetkých za chrbtom po prvej zákrute...), nechať pustený voľnobeh a v 2/3 zákruty dupnúť na plyn. To je totiž všetko, čo hra dovoľuje. Vami ovládané autá sa priečia fyzikálnym zákonom a reagujú príliš prudko. Neskutočne rýchlo brzdia, zatáčajú nereálne a zdalo sa nám, že sa po ceste skôr plavíme a necítili sme pod virtuálnymi rukami žiadne silné auto, lež angličák behajúci po koberci.

Obrovské sklamanie, to si nemusíme klamať a nepomôže tomu ani obrovský výber skutočných vozidiel a jednoduchý tuning. Ten je vlastne až príliš jednoduchý. Chcete výkonnejší motor? Vyberiem položku upgrade motoru a už len odklikávam časti, ktoré sa mi automaticky zlepšia. Podobne postupujete pri zostávajúcich dvoch (zatáčanie, minimalizácia hmotnosti) vlastnostiach. Žiadne montovanie špecifických súčiastok, maximálne volíte výrobcu, čo vám môže byť viete čo. Omnoho viac sa vyhráte pri farbení vozidla či vonkajších doplnkoch, avšak toto malo byť predsa niečo navyše a nie jediná časť hry, ktorá nás skutočne bavila. Zatiaľ to vyzerá tak, že Juiced 2: Hot Import Nights bude rovnakým sklamaním ako predchodca. Radi by sme sa mýlili, ale tentoraz dvíhame varovný prst.