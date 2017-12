Kolega prišiel do kancelárie v dobrej nálade. „Kúpil som si tvoju poslednú knižku. Predávajú ju vo výpredaji.“ Sadista! Dobre vie, aké poníženie to znamená pre autora.

1. aug 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Presun knihy z bežného kníhkupectva do výpredaja je oficiálnym potvrdením jeho neúspechu. Nie že by bolo jednoduché sa na knižnom trhu presadiť. Ktosi spočítal, že dosiaľ bolo celosvetovo vydaných 32 miliónov rôznych kníh. Deväťdesiat percent za posledných päťdesiat rokov.

No v priebehu ďalších piatich rokov sa vraj toto číslo zdvojnásobí. Je to zvláštne, no vo svete počítačov niečo také obstarožné ako papierová kniha stále prekvitá. Paradoxne práve vďaka technológiám. Po prvé, pokročila tlač, takže nie je nutné tlačiť vysoké náklady, ale tlačiarne dnes dokážu za prijateľnú cenu vyrobiť trebárs i pár kusov. A po druhé, špecializované, malonákladové publikácie možno predávať na internete.

Zatiaľ čo ešte pred desiatimi rokmi bolo nemožné, aby vyšla kniha, ktorú si kúpi len pár desiatok čitateľov, dnes je to normálne. Na internete sa dokonca predávajú tituly, ktoré existujú len vo virtuálnej podobe. Prvý exemplár sa vytlačí až v momente, keď si niekto takú knihu objedná. Výpredajcom kníh čoskoro odzvoní! Traumám nás autorov však nie.

Už vidím svojho kolegu, ako posmešne vraví: „Tak som si kúpil tvoju knižku. Už sa predali dva kusy. Ktovie...,“ zasní sa, „možno tým druhým čitateľom je nejaké krásne dievča. Tvoja kniha by nás mohla zblížiť!“ „Ale kdeže,“ odpoviem hrobovým hlasom. „Ten druhý kus som si kúpil ja“.