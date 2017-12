Canon MF 8180C - Multifunkcia s kvalitnou farieb a rýchlym faxom

Stolové multifunkčné zariadenie MF8180C v sebe zahŕňa farebnú laserovú tlač, kopírovanie s farebným skenovaním a vysoko kvalitný fax. Disponuje vysokou rýchlosťou tlače s technológiou fixácie On-Demand a štandartne aj integrovanými sieťovými funkciami.

31. júl 2007 o 17:42 (canon)

Zariadenie sa veľmi ľahko inštaluje a obsluhuje, čo je dôležité najmä pre kreatívne kancelárie, ktoré vyžadujú robusné zariadenie všetko-v-jednom a ktoré hlavne podporuje farby.

Farebné laserové zariadenie všetko-v-jednom

Zariadenie v sebe spája fukncie farebnej laserovej tlačiarne, farebnej laserovej kopírky, farebného skenera a vysoko rýchleho faxu. Farebné výtlačky sú reprodukované vo vysokej kvalite 2400 x 600 dpi pri použití azúrovej purpurovej, žltej a čiernej tonerovej kazety a jedinej bubnovej kazety, ktorá slúži k tlači, kopírovaniu a reprodukcii faxov.

V konvenčných tlačiarňach býva problém prilnutia papiera k valcu behom procesu riešený naolejovaním povrchu válca. Canon pri zariadení MF 8180C používa vlastne vyvinutý S Toner, ktorý obsahuje dokonalé guľatémi mikročastice, ktoré vo svojom jadre majú vosk. Vďaka S Toneru je teda možné fixáciu uskutočňovať bez oleja, pretože behom tohto procesu je uvoľnovaný vosk. Výsledkom sú výstupy bez zvyčajného lesku, ktorý spôsobujú konvenčné tonery.

Farebné tonerové kazety a bubnovú kazetu možno ľahko vymeniť. Výmenou bubnovej kazety sa nahradia základné časti jednotky, ktorá je potom ako nová.

Rýchlosť s tlačovou technológiou Canon

Rýchlosť tlače tohto zariadenia ľahko vyhovie požiadavkám každej zaneprázdnenej kancelárie alebo pracovnej jednotke. Čiernobiela tlač a kopírovanie prebieha rýchlosťou 19 str/min a farebná tlač 4 str./min. Technológia fixácie farieb ON-Deman spoločnosti Canon okamžite zapečie toner priamo na papieri, čo má za výsledok nulovú dobu zahrievania z pohotovostného režimu a výrazné urýchlenie výstupu prvej kópie.

Efektívna manipulácia s dokumentami

Pri kopírovaní, skenovaní a faxovaní objemných dokumentov predstavuje automatický podávač dokumentov s kapacitov 50 veľkých strán veľkú výhodu, pretože vďaka nemu je možné rozdeľovať objemné dokumenty na menšie dávky. Zariadenie disponuje veľkým zásobníkom papiera na 250 listov a viacúčelovou priehradkou na 125 listov.

Tá navyše umožňuje namiesto bežného papiera vkladať papiere iných typov a veľkostí, čím sa operácia skvalitňuje. Zariadenie používa vysoko výnosné kazety. Štandartné farebné tonerové kazety majú využiteľnosť 4000 strán, zatiaľ čo bubnová kazeta zariadenia MF 8180C má kapacitu 20 000 strán pri čiernobielej tlači (5000 strán pri farebnej produkcii) pri 5% pokrytí.

Prevádzka v sieti

Integrované sieťové funkcie zariadenia dovoľujú priame pripojenie stroja k sieti Ethernet a jeho využitie vo forme zdielanej tlačiarne. Pripojení užívatelia môžu potom faxy odosielať taktiež elektronicky zo svojich PC. Užívatelia a aj správcovia ocenia príležitosť monitorovať zariadenie pomocou vzdialeného užívateľského rozhrania cez okno prehliadača. Správcovia taktiež uvítajú možnosť upravovať a uskutočňovať nastavenia stroja pomocou rozhrania z jedného centrálneho bodu.

Skvelý fax

Stroj využíva pri vysielaní rýchlosť 33,6 kbps modem Super G3 a môže do pamäti uložiť až 256 strán. Disponuje 18 voľbami na jeden dotyk a 100 rýchlovoľbami.

Kvalitné skenovanie

Skener vstavaný do zariadenia používa k ľahšiemu zachyteniu detailov z kníh, časopisov alebo dokonca trojrozmerných predmetov umiestnených na kopírovacej doske senzor CCD. Vďaka optickému rozlíšeniu 1200 x 2400 dpi so zdokonaleným rozlíšením až 9600 x 9600 dpi dosahuje vynikajúcich výsledkov, ktoré cez rozhranie High Speed USB 2.0 potom rýchle prenáša do PC.