Dotované telefóny - august 2007 - aj počas "uhorkovej" sezóny operátori zlacňovali

V Orangei aj v T-Mobile sa zlacňovalo. V niektorých prípadoch šlo o výraznejšie, v iných o menšie zlacnenie. Z ponuky oboch operátorov vypadlo niekoľko starších Nokií.

6. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

V Orangei aj T-Mobile sa zlacňovalo. Výrazne zlacnela napríklad Sony Ericsson W880i, aj o niekoľko tisíc korún. Orange zlacnil aj Nokiu N95, ktorú zaradil do ponuky len nedávno. Z ponuky vypadlo niekoľko telefónov. K paušálu od Orangeu si tak už v akcii nekúpite Nokiu N73, 2610 a 6070. V T-Mobile vypadla dvojica Nokií - 6103 a 6131. Počas leta však telefóny aj pribúdali. V ponuke Orangeu je to Sony Ericsson K510i a v ponuke T-Mobilu sú to Nokia 5500 a Sony Ericsson K810i. Prírastky v T-Mobile nastali už v priebehu júla. V O2 sa ceny niektorých telefónov znížili. Z ponuky vypadli Nokia N73 a LG Chocolate, pribudol napríklad Samsung SGH-M300 aj pre najnižší paušál Voľnosť 250.