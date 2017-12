Európska únia: mená "darebáckych" operátorov zverejníme

Európska únia prisľúbila, že bude verejne upozorňovať na operátorov, ktorí nariadenie o regulácii cien roamingových hovorov porušia.

31. júl 2007 o 9:52 SITA

BRUSEL 30. júla (SITA/AFP) - V Európskej únii tento týždeň vstupujú do platnosti nové pravidlá zamerané na radikálne zníženie cien zahraničných hovorov v mobilných telefónnych sieťach. EÚ v pondelok prisľúbila, že bude verejne upozorňovať na spoločnosti, ktoré nariadenie porušia. Mobilní operátori musia užívateľom telefónnych paušálov z krajín EÚ poskytnúť tarify neprevyšujúce 49 centov za minútu cezhraničného hovoru v rámci 27-členného bloku. Prijatie hovoru zo zahraničia by v rámci únie nemalo stáť viac ako 24 centov. Mobilní operátori mali do pondelka predstaviť nové takzvané roamingové tarify, ktoré by mali do 1. septembra zaviesť do praxe bez ohľadu na to, či si ich spotrebitelia žiadajú.

Hovorca eurokomisárky pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingovej Martin Selmayr vyhlásil, že komisia "nebude váhať zverejniť mená mobilných operátorov, ktorí nové tarify neponúkli". Selmayr predpokladá, že "veľká väčšina" európskych operátorov nové tarifné pravidlá implementuje. Ako dodal, na internetovom portáli komisie zverejnia zoznam "darebáckych" spoločností. "Ak spotrebiteľ nájde svojho operátora v tomto zozname, bude môcť podať sťažnosť príslušnému štátnemu úradu," dodal. Úrady budú mať právo neposlušnému operátorovi udeliť pokutu za nedodržanie smernice.

Dopad novej eurotarify bude v jednotlivých 27 členských krajinách únie rôzny, keďže tarify mobilných operátorov sa výrazne líšia, čo bol hlavný dôvod pre zavedenie cenového obmedzenia. Tarifný strop roamingových služieb, ktorý nezahŕňa DPH, by sa mal budúci rok opäť znížiť na 46 centov za minútu odchádzajúceho a 22 centov za minútu prijatého hovoru a o dva roky dokonca na úroveň 43 a 19 centov za minútu. Eurotarifa sa spočiatku bude vzťahovať iba na hlasové služby, hoci Európska komisia zvažuje jej rozšírenie aj na textové správy a prenos dát. Čoskoro sa možno bude uplatňovať aj v nečlenských krajinách EÚ Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.