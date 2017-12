Virtual Skipper 5: 32nd America's Cup - keď ti vetry napnú plachtu...

...aké ľahké je žiť. Alebo to bolo inak? To už je jedno, podstatné je, že nový Virtual Skipper je konečne tu! Aj vy ste sa ho už nevedeli dočkať, však? Čože? Že ste o ňom ešte nikdy nepočuli? A to si vravíte námorníci? No nič, táto hra asi nebude trhákom,

Séria Virtual Skipper už má za sebou celkom dlhú históriu, predsa len, piateho dielu sa nedočkali ani niektoré oveľa úspešnejšie série. Táto simulácia plachetníc (a to ste si mysleli, že už ste hrali všetko) pochádza zo šikovných rúk zamestnancov firmy Nadeo, ktorí sa preslávili hlavne sériou výborných závodov Trackmania a na štýle hry je to aj vidno. Bohužiaľ sa to týka hlavne grafického spracovania, v hrateľnosti Virtual Skipper 5 (VS5) na také vysoké latky, ako nasadila Trackmania, nedočiahne, ani keby stál na chodúloch. Nie, že by bola hra odfláknutá alebo nepodarená, problém je hlavne v tom, že priaznivcov plavenia sa (a to ešte takých, ktorých by to bavilo virtuálne) sa asi veľa nenájde. Priemerného hráča asi pomalé a zložité plachetničenie zo stoličky nedvihne, ale neodpisujme túto hru hneď na začiatku a poďme sa pozrieť, čo nám hra ponúka.

Vo VS5 sa chopíte kormidla hneď štyroch rôznych typov plachetníc. Nový diel sa točí okolo súťaže 32. amerického pohára a vďaka tomu pribudla nová trieda lodí ACC (America's Cup Class), s ostatnými ste sa mohli stretnúť už aj v minulých dieloch. Pre poriadok, sú to Melge, Multi a Offshore. To vám asi veľa nenapovie, takže, Melge je mála plachetnička zhruba pre 5 člennú posádku, Multi predstavuje katamaran a Offshore je... niečo podobné ako ACC.

Dôležitou položkou v menu je voľba Tutorial. Ten vás zoznámi nielen s množstvom odborných námorníckych termínov, ale hlavne s ovládaním plachetnice a princípom jej rozpohybovania, čo nie je až tak triviálna záležitosť (klasická šípka dopredu fungovať nebude). Postupne sa naučíte kedy je vhodné použiť ktorú plachtu a taktiež pravidlá závodenia. Tutorial je koncipovaný od najjednoduchších činností po tie zložitejšie. V prvých fázach vám hra radí, ktorú plachtu a prečo treba použiť, neskôr budete musieť tieto rozhodnutia robiť už sami a nápoveda sa zameria na veci súvisiace s navigáciou. Nakoniec si vyskúšate preteky a problémy s nimi spojené. Zaujímavé sú aj pravidlá, tak napr. trestom za ich porušenie je otočka o 360 stupňov a pod.

GRAFIKA 7 / 10

Grafický engine je veľmi podobný, ak nie totožný s tým z Trackmanie, VS5 ale bohužiaľ nevyzerá až tak príťažlivo. Nejedná sa o žiadny next-gen, ale na druhej strane ani nejde o niečo, na čo by sa nedalo pozerať. Jednoducho, taký lepší priemer. Plachetnice sú spracované detailne, posádka usilovne pracuje a reaguje na vaše príkazy, presúva sa z jednej strany na druhú pri manévrovaní alebo vyťahuje plachty. Tie sa pekne podľa fyzikálnych zákonov vlnia, sú priesvitné, lesknú sa a vrhajú tieň na loď i vodu. Na vodnej hladine si dali grafici z Nadeo záležať, keďže ide o podstatnú časť každého vodného simulátoru. Odráža každé svetielko na obzore, vlní sa nielen textúrou, ale aj povrchom (aj keď to nie je nič dokonalé a cez vlny presvitajú časti lodí) a pri daždi sa na hladine robia malé kruhy po dopadajúcich kvapkách. Reálny pocit z dažďa umocňuje aj efekt kvapiek “na kamere”. Stvárnenie počasia je vcelku verné, dobre je spracovaná oblačnosť, pri búrke je celá obloha zatiahnutá a všetko má šedivý nádych (až tých malých panáčikov na lodi ľutujete, že sa musia plaviť v takom počasí). Vaše plavby sa odohrávajú na reálnych lokáciách, autori pre vás pripravili až 14 miest z celého sveta, čo je vcelku pekné číslo. Prístavy, zálivy, zátoky a neviem čo ešte, to všetko sa tu objaví, naviac s vymodelovanými budovami v mestách, mostmi a proste všetkým, čo k danej lokácii patrí. Úroveň textúr na okolitej krajine síce niekedy pokrivkáva a pri väčšom odzoomovaní sa odhalia nedostatky terénu, ale nechcite predsa od simulátoru plachetníc reálne spracovanú pevninu o 10-tich kilometroch štvorcových.

INTERFACE 7 / 10

Virtuálni námorníci, ktorí už vody niektorého z minulých dielov série Virtual Skipper rozvírili, budú interface nového dielu dôverne poznať. HUD pozostáva z radaru s niektorými významnými navigačnými prvkami v ľavej časti, v strednej časti obrazovky sa nachádzajú všemožné informácie o rýchlosti lode, sile vetra, časomiere a... to je asi všetko, čo som k hraniu potreboval. Ovládanie plachetnice alebo lepšie povedané tlačítka na výber plachiet sa nachádzajú zase v pravom dolnom rohu spolu s ukazateľom smeru vetra, ktorý sa zobrazuje aj priamo pri lodi. Má podobu malej, farbu meniacej šípky, ktorá vám napovedá, či je plachetnica správne natočená. Tieto a niektoré iné pomôcky budete pri hraní hojne využívať, bez nich je hranie pre normálneho smrtelníka takmer nemožné.

Ak ste si doteraz mysleli, že VS5 bude pristupovať k ovládaniu lodí podobne ako napr. MS Flight Simulator (ani jedna klávesa nezostane nevyužitá), môžete si pokojne vydýchnuť. Ovládanie je veľmi jednoduché, prakticky potrebujete na klávesnici iba šípky vpravo a vľavo pre natočenie plachetnice a šípku dole pre zachovanie kurzu. K tomu sa ešte pridá rozvíjanie jednotlivých plachiet a máme to kompletné. Trik teda nebude v ovládaní, ale v správnom využívaní vetra pre váš prospech.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Ako teda prebieha samotné hranie? Závodí sa vždy jeden na jedného, cieľom je dostať sa zo štartovnej pozície do tej cieľovej ako prvý a pritom oboplávať stanovené bójky (buď okolo nich, alebo cez tzv. brány) a počas toho do ničoho nenaraziť (trestá sa spomínanou otočkou). Pred samotným odštartovaním preteku je daný čas na prípravu, počas ktorého môžete s plachetnicou ľubovoľne manévrovať, nesmiete však prekročiť štartovnú čiaru. Ide tu o to, aby ste nabrali čo najväčšiu rýchlosť a správny kurz a okamžite po odpočítaní limitu pretli štart. Dá sa tým získať veľká výhoda a náskok, ktorý sa počas závodu ťažko dobieha. Počas preteku sa potom snažíte chytať ten najlepší vietor (na niektorých miestach sa mení, inde je zase stabilný), napínať tie správne plachty (tú najväčšiu je možno napnúť iba ak vám fúka od chrbta, najmenšiu zase iba keď je sila vetra dostatočná) a držať správny kurz. S tým vám pomôžu navigačné pomôcky na radare, ktoré vám uľahčia “kľučkovanie” ak sa plavíte proti vetru.

Nemá cenu tu rozpisovať všetky možné situácie, ktoré môžu nastať a ako sa s nimi vysporiadať (tutoriál vás na všetko pripraví), myslím, že už môžete mať predstavu o tom, ako sa VS5 hrá. Ono to nemusí vyzerať zle, pre nadšencov plachetničenia, problém je však v tom, že pre obyčajného hráča je to hrozne pomalé, zložité a nudné (aspoň keby sa tá plachetnica dala roztrepať o útesy). Pre tých, čo radi experimentujú a hrajú aj netradičné hry a nebodaj by si chceli vyskúšať, čo všetko prináša plachetničenie, však môže byť VS5 ako uliaty. Od nadšencov tohto športu získava hra v čitateľských recenziách vysoké hodnotenia a myslím, že si ich aj zaslúži. K prepracovanosti hry prispieva aj fakt, že každý tým má rôzne štatistiky (posádka, trup lode,...) a každá trieda lodí reaguje trochu inak. Z celkového pohľadu sa však stále jedná o dosť špecifickú záležitosť porovnateľnú so Ship Simulatorom, aj keď nad ním má trochu navrch.

MULTIPLAYER 7 / 10

Čo drží virtuálnych priaznivcov plachetníc pri hraní tejto hry je práve multiplayer. Osobne som ho síce neskúšal, pretože mi je jedno, či sa pri hre nudím s počítačom riadenou AI alebo so skutočným hráčom, ale pre niekoho to môže byť práve jeho šálok čaju. Hra obsahuje poctivú podporu multiplayeru, ktorú poznáme už z Trackmanie, takže je kvalita zaručená. Môžete hrať vami alebo inými hráčmi vytvorené závody, upravovať si loďku a k dispozícii je aj hodnotiaci systém a štatistiky.

ZVUKY 8 / 10

Zvuky sú na slušnej úrovni, všetko znie veľmi realisticky. Do ucha sa vám dostanú všety tie šumy a ruchy, ktoré by ste v skutočnosti pri plavbe na plachetnici počuli, teda vlnenie mora, vietor, vejúce plachty, naťahovanie plachiet, sťahovanie plachiet a neviem ešte aké, plachiet-sa-týkajúce zvuky. Sluchové ústrojenstvo každého námorníka si teda určite príde na svoje.

HUDBA 1 / 10

Jeden song v menu, jeden bod hodnotenia.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Aby ste sa vôbec niekam pohli, je treba najprv poriadne naštudovať a prejsť si tutorial. Potom už závisí obtiažnosť hry iba na vašej zručnosti. Sila súperovho AI je daná natvrdo, resp. záleží na konkrétnom týme, s ktorým sa počítač plaví (taká Čína má oveľa horšie štatistiky ako Španielsko alebo Nový Zéland). Nastavovať sa dá iba dĺžka závodov (3 stupne) a miera ich reálnosti, ktorá sa však netýka priamo simulácie, ale iba zobrazených pomôcok. Existujú tu 3 úrovne, arcade zobrazuje všetky pomocné záležitosti, tactical iba čiastočne napr. šípku informujúcu o smere vetra a správnom, či nesprávnom natočení lode (ak zozelenie, máte ten správny kurz, modrá je dobrá a ak šípka sčervená, väčšinou stojíte na mieste, alebo je plachetnica vo veľmi neprirodzenom uhle oproti vodnej hladine), a na nastavení simulation dáte zbohom všetkým nápovedám a môžete skúsiť akurát tak nasliniť prst, aby ste zistili odkiaľ fúka. Na tomto nastavení je hra určená naozaj iba pre expertov, treba sledovať okolie, hlavne vlny na mori. Priznám sa, že som mal problémy plachetnicu vôbec rozpohybovať a keď sa aj pohla, už som mal namočené všetky plachty. Určite sa však nájdu maniaci, ktorí si dokážu vychutnať aj tento mód. Dĺžka kampane nie je veľmi oslňujúca. Prejdete pár turnajov a je po všetkom. Singleplayerové hranie sa však dá predĺžiť pomocou priloženého editoru.