Už možno cez mobil ovládať aj vysávač

Kórejský SK Telecom pracuje na čistiacom robotovi, ktorého možno ovládať cez mobilný telefón.

31. júl 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Robot má okrem toho zabudovanú kameru, ktorej obraz sa zobrazuje na displeji telefónu.

Výhodou tohto zariadenia je aj to, že ho možno ovládať aj na diaľku, jeho majiteľ nemusí byť doma. Robot je totiž pripojený do siete, cez ktorú streamuje video z kamery do telefónu.

Okrem čistenia možno robota využiť aj na vzdialené monitorovanie domácnosti.

TIP: Pozrite si najlepšie robotické vysávače podľa odborných hodnotení na Recenzie.sme.sk.

via gizmodo.com