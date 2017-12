Oracle uviedol dostupnosť produktu Oracle Business Intelligence SE One

Spoločnosť Oracle oznámila všeobecnú dostupnosť produktu Oracle Business Intelligence Standard Edition One (Oracle Business Intelligence SE One), čo je ucelený systém integrovaných analytických nástrojov a dátového úložiska, ktorého vyhotovenie, konfigurá

31. júl 2007 o 16:04 (oracle)

cia a cena sú prispôsobené potrebám malých a stredne veľkých organizácií a pracovných skupín.

Oracle Business Intelligence SE One, súčasť systému Oracle Fusion Middleware, obsahuje všetky základné analytické funkcie, ktoré malé a stredne veľké organizácie potrebujú, vrátane interaktívnych panelov, formátovaných zostáv, ad hoc dotazov a analýz, technológie pre dátovú konsolidáciu a návrh E-LT procesov plus najvyspelejšiu databázu sveta v jedinom balíku, ktorý je možné jednoducho nainštalovať.

Produkt Oracle Business Intelligence SE One je určený pre nasadenie na jedinom serveri pre päť až 50 používateľov. Cena licencie na používateľa je 25 014 Sk (1 000 dolárov).

Riešenie Oracle Business Intelligence SE One dáva zákazníkom priestor pre ďalší rast a ponúka tú správnu analytickú základňu pre zaistenie úplných, relevantných a včasných informácií na podporu lepšieho rozhodovania v organizácii.

Vychádza z riešenia Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition (EE) a Oracle Database – a ponúka zákazníkom dostatočnú funkčnú paletu a flexibilitu pri riešení ich analytických potrieb, od jednoduchého operatívneho reportovania až po plnohodnotný systém dashboardov, analýz a dátového skladu, ktorý zohľadňuje role jednotlivých používateľov.

Rastúcim podnikom a organizáciám Oracle umožňuje inovovať na Enterprise verziu BI a databázového softvéru, ktorá podporuje rozšírenú analytickú funkčnosť a väčšie počty používateľov, bez nutnosti reimplementácie.

Riešenie Oracle Business Intelligence SE One bolo vyvinuté s ohľadom na sebestačnosť podnikových používateľov. Jeho používateľské rozhranie nevyžaduje žiadne programovanie, znalosť jazyka SQL alebo iné technické znalosti. Na navrhovanie grafického vyhotovenia zostáv sa používajú bežné nástroje ako Microsoft Word a Adobe Acrobat, interaktívne panely sa vytvárajú prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania, kde používateľ ukladá jednotlivé prvky jednoducho myšou, ad hoc dotazy a analýzy sa zostavujú výberom položiek zo zjednodušeného logického modelu dát. Jednoduché ovládanie znižuje závislosť bežných používateľov na oddelení IT pri práci so zostavami a analýzami.

Oracle Business Intelligence SE One sa skladá z nasledujúcich komponentov: