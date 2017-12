Telefónica v prvom polroku zvýšila tržby o 10,6 percenta

Španielska telekomunikačná spoločnosť Telefónica vykázala v prvom polroku medziročný nárast tržieb o 10,6 % na 27,83 mld. eur.

30. júl 2007 o 10:29 SITA

MADRID 30. júla (SITA, Reuters) - Čistý zisk firmy v sledovanom období nečakane stúpol až o 66 % na 3,83 mld. eur, čo jej umožnilo zlepšiť svoje výhľady na celý rok. Analytici očakávali, že druhá najväčšia európska telekomunikačná skupina dosiahne len 57,5-percentný nárast. Firma zvýšila aj svoj prevádzkový zisk pred zarátaním odpisov a amortizáciou (OIBDA), a to o 21,9 % na 11,27 mld. eur.

Výsledky spoločnosti podporila hlavne jej silná domáca a mobilná obchodná činnosť, jednorazové výnosy a zvýšenie počtu zákazníkov o 11,3 % na 212,6 mil. ľudí. Telefónica síce uviedla, že jej pôsobenie v Nemecku sa ani v tomto období neobišlo bez problémov, avšak tak ako vo Veľkej Británii, ani tam neznížila svoje výhľady. Naopak, firma zvýšila svoju celoročnú predpoveď, pričom tržby by mali vzrásť o 8 až 10 percent, jej jadrový OIBDA by sa mal zvýšiť o 10 až 13 percent a prevádzkový zisk by mal posilniť o 19 až 23 percent.

Telefónica na Slovensku pôsobí prostredníctvom divízie Telefónica O2 Slovakia s.r.o., ktorá začala prevádzku 2. februára tohto roka. Tretí slovenský mobilný operátor evidoval k 19. aprílu už viac ako 400 tis. aktívnych zákazníkov predplatených služieb.

(1 EUR = 33,497 SKK)