HP prevezme softvérovu spoločnosť Opsware

Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) oznámila, že podpísala definitívnu dohodu o kúpe softvérovej spoločnosti Opsware Inc. Uvedená kúpa sa uskutoční prostredníctvom hotovostnej ponuky vo výške 14,25 USD za akciu v celkovej hodnote (očistenej od existujúcej hot

30. júl 2007 o 7:10 (tasr)

ovosti a dlhu) v približnej výške 1,6 miliardy USD, v prepočte asi 38,22 miliardy SKK.

Po svojom zavŕšení tak táto akvizícia posilní portfólio spoločnosti HP v oblasti softvérových riešení optimalizácie biznis technológií - BTO (Business Technology Optimization).

Kombinácia riešení Opsware so softvérovými produktmi spoločnosti HP v oblasti riadenia podnikových IT systémov prinesie komplexné a plne integrované riešenia automatizácie IT systémov. Opsware je najnovšou z radu strategických softvérových akvizícií (predchádzajúce akvizície zahŕňali napr. Mercury Interactive a Peregrine Systems), ktoré prehlbujú vedúcu pozíciu HP v oblasti BTO.

Akvizícia spoločnosti Opsware má za cieľ rozšíriť funkcie softvérového portfólia skupiny HP Software v oblasti automatizácie celého výpočtového strediska od poskytovania serverov, sietí a zariadení na zálohovanie ukladania údajov až po riadenie prebiehajúcich zmien a zabezpečovanie súladu s právnymi normami.

Akvizícia bude uskutočnená formou tendrovej ponuky odkúpenia všetkých akcií Opsware, po ktorej bude nasledovať fúzia Opsware s dcérskou spoločnosťou HP. Ponuka odkúpenia je predmetom viacerých bežných uzatváracích podmienok, vrátane súhlasov regulačných orgánov. Jej ukončenie sa očakáva koncom štvrtého fiškálneho štvrťroka 2007 spoločnosti HP.

Technológiu Opsware využívajú spoločnosti na celom svete, vrátane bánk, poskytovateľov služieb, maloobchodných sietí, výrobcov a internetových spoločností s IT prostrediami zahŕňajúcimi stovky až tisíce serverov, sieťové zariadenia, storage zariadení a IT procesov.

Cieľom spoločnosti HP je zjednodušovať prácu s technológiami pre všetkých svojich zákazníkov. So svojím portfóliom, zahŕňajúcim tlačové riešenia, osobné výpočtové systémy, softvér, služby a IT infraštruktúru, patrí HP medzi najväčšie IT spoločnosti na svete. Celkové príjmy HP za posledné štyri fiškálne štvrťroky, končiace k 30. aprílu 2007, boli na úrovni 97,1 miliardy USD.

TASR informovalo vedenie spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia.

(1 USD = 23,890 SKK)