Spor o akciové mobily stále trvá

Je predaj lacných telefónov výmenou za viazanosť paušálu nezákonný? Ministerstvo hospodárstva stále tvrdí, že áno.

28. júl 2007 o 0:00 Marcela Glevická, Tomáš Tišťan, Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Odvtedy, čo vysoký úradník ministerstva hospodárstva v Slovenskej televízii vysvetľoval, že ponúkanie akciových telefónov je porušovaním zákona, ubehli dva týždne. Telekomunikační operátori svoje ponuky nezmenili a ministerstvo trvá na svojom.

Právnik odboru ochrany spotrebiteľa Michal Servanský vo štvrtok v spravodajskej televízii TA 3 znova vysvetľoval, že ponúkať mobil za akciovú cenu za prísľub napríklad dvojročnej vernosti klienta, je porušením zákona o ochrane spotrebiteľa. Jeho verzia platná od júla totiž viazanie predaja výrobku alebo služby na predaj iného výrobku alebo inej služby zakazuje.

Mobilní operátori si túto časť zákona vykladajú inak ako jeho tvorca - ministerstvo hospodárstva. Opakujú, že zákon neporušujú, pred dvomi týždňami im dala za pravdu aj Slovenská obchodná inšpekcia. Tá patrí pod ministerstvo hospodárstva, a práve ona by mala dohliadať na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa.

Nevedia si vyložiť zákon

Právnik inšpekcie Ján Sivák pred dvoma týždňami pre SME povedal, že „porušením zákona by bolo, ak by operátor odmietol predať zákazníkovi mobilný telefón za plnú cenu bez viazanosti“. Stanovisko inšpekcie bolo teda opačné ako názor prezentovaný ministerstvom.

Včera sa už Sivák odmietol vyjadriť s odôvodnením, že si musia sporný paragraf vysvetliť s ministerstvom. Dúfa, že sa dohodnú už na budúci týždeň.

Právnik ministerstva hospodárstva Servanský, kritizujúci operátorov, nie je v názore na porušovanie zákona z ich strany osamotený. Za pravdu mu dáva bývalá šéfka odboru ochrany spotrebiteľa Jana Drgoncová. „Interpretácia ministerstva je správna,“ hovorí právnička, ktorá sa naďalej venuje téme ochrany spotrebiteľa.

Myslí si, že novelizovaný zákon je napriek tomu v praxi nepoužiteľný. Vypadol z neho totiž dodatok, ktorý hovorí, že viazanie nákupu je povolené, ak „je rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé“. O legálnosti fungovania marketingu mobilných operátorov preto v minulosti nebol spor.

Tento dodatok bol podľa Drgoncovej súčasťou zákona o ochrane spotrebiteľa už od roku 1992 práve preto, že takéto ponuky sú v telekomunikáciách aj v zahraničí bežné.

A čo ďalej

Aj v tomto prípade však právnici nemajú rovnaký názor. „Gramaticky výklad toho ustanovenia nijako nebráni predaju takzvaných akciových mobilov, ak sú tie isté modely zároveň dostupné aj bez paušálu,“ tvrdí právnik Radoslav Procházka.

Pri rozširujúcom výklade podľa zámeru zákonodarcu by sa podľa neho dalo dospieť aj k opačnému záveru, o ktorom hovorí Servanský. „Ale keďže sa týmto ustanovením ukladajú povinnosti súkromným osobám, nie je takýto rozširujúci výklad namieste.“

Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti priznáva, že v novom zákone o ochrane spotrebiteľa objavilo nedostatky a v súčasnosti sa pripravuje zákon novelizovať.

Či sa bude novelizovať aj sporný paragraf 4, ktorý spôsobuje komplikácie operátorom, nie je jasné. „Ukáže to v najbližšom čase prax,“ povedal hovorca Dárius Bošjak.

Slovenská obchodná inšpekcia je podľa neho v kontrolnej činnosti nezávislá. A keďže zatiaľ nedostala žiadne podanie, nemusela sa tým zaoberať.

Operátori mlčia Mobilní operátori T-Mobile a Orange sú podľa svojich hovorcov presvedčení, že zákon o ochrane spotrebiteľa, ako to tvrdí úradník ministerstva hospodárstva, neporušujú. Každý akciový telefón ponúkajú aj v riadnej cene samostatne bez paušálu, čím chcú zabezpečiť súlad so zákonom. Andrej Gargulák z T- Mobilu prirovnal akciové telefóny časovo viazané na používanie služieb k bežnej objemovej zľave. Operátori tvrdia, že momentálne nepripravujú špeciálne kroky vedúce ku konečnému objasneniu problému. Na otázku SME, či vzhľadom na mediálne vyjadrenia ľudí z odboru ochrany spotrebiteľa ministerstva hospodárstva neuvažujú napríklad o žalobe pre poškodzovanie dobrého mena, hovorca T-Mobilu Gargulák odpovedal: „Nie je v našom záujme takýmto spôsobom riešiť rozdielnosť v interpretácii zákona.“

Čo hovorí zákon Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach; nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby.

Dodatok, ktorý zo zákona novelizáciou vypadol: ...pokiaľ nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé.

Operátori už uvádzajú všetky ceny s DPH

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa ukončil zlozvyk telekomunikačných operátorov udávať v cenníkoch ceny bez DPH.

BRATISLAVA. Okrem spornej snahy ministerstva hospodárstva zakázať predaj akciových telefónov s viazanosťou, priniesla novela zákona o ochrane spotrebiteľov pre zákazníkov aj niektoré pozitívne zmeny. Jednou z nich je, že už aj mobilní operátori musia zverejňovať ceny s daňou z pridanej hodnoty. Doteraz sa tomu Orange aj T-Mobile bránili. Argumentovali tým, že časť ich klientov si môže DPH odpočítať z daňového základu. Išlo však o podnikateľov, a nie o bežných súkromných klientov.

Tí sa však ani v predajni, hoci to bolo predajcom jasné, nedozvedeli konečnú cenu, ktorú budú platiť, ale cenu bez DPH. Klienti teda museli na konci mesiaca zaplatiť asi o pätinu vyššiu sumu, ako im predajca operátora povedal.

Teda nie napríklad 399 korún, ale 475 korún. Ďalším argumentom mobilných operátorov bolo, že ak by jeden z nich začal zverejňovať ceny s DPH, mal by oproti svojmu konkurentovi nevýhodu.

Jeho ceny by totiž boli opticky o 19 percent vyššie. Od prvého júla musia operátori informovať klientov o konečnej cene aj s DPH.

Orange aj T-Mobile nasledovali príklad T-Comu, ktorý začal zverejňovať okrem cien bez DPH aj ceny s DPH. V cenníkoch je teda v súčasnosti cena bez DPH a v zátvorke cena s daňou. O2 začal od začiatku svojho pôsobenia zverejňovať ceny s DPH, a tak nemusel svoje cenníky po 1. júli upravovať.