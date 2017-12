Sám sebe „servisákom“

Hnevá vás v domácnosti elektronika a chceli by ste si pomôcť bez toho, aby ste museli do servisu? Ak viete po anglicky a máte šikovné ruky, potom by ste nemali prehliadnuť server, ktorý vám pomôže s každodenným bôľom.

27. júl 2007 o 12:00 Milan Gigel, (mg)

Server http://www.fixya.com/ je nabitý množstvom informácií, ktoré vám pomôžu pri riešení častých i zriedkavejších problémov so spotrebičmi. Ak odmietnu poslušnosť a tvrdošijne odmietajú pracovať,

je viac ako pravdepodobné, že odpoveď na svoje otázky nájdete práve tu. Praktické rady týkajúce sa priebežnej údržby či používania sú prepletené informáciami o drobných opravách, takže stačí málo a do servisu už nemusíte. A že ste múdrejší ako ostatní? Potom môžete pomôcť pri riešení problémov, na ktoré doposiaľ riešenie nik nenašiel.