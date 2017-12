Už z vás nebudú robiť „starého blázna“

Noční strážnici si môžu pokojne vydýchnuť a nemusia sa báť toho, že ich budú kolegovia pri rozprávaní neuveriteľných historiek považovať za starých bláznov s bujnou fantáziou. Na trh prichádza batériové svietidlo so zabudovanou digitálnou kamerou, ktorá d

27. júl 2007 o 11:22 Milan Gigel, (mg)

okáže pracovať i v úplnej tme.

Batériami napájané svietidlo LightCam nie je iba pomocníkom pre zlepšenie viditeľnosti v tmavých skladoch, objektoch a uličkách. V rukoväti je zabudovaný infračervený reflektor a snímací čip s rozlíšením 320x240 bodov, ktorý dokáže do internej flash pamäte zaznamenávať video so snímkovaním 15 políčok za sekundu. Kapacita úložiska je 512 megabajtov, prenos dát do počítača zabezpečí nie príliš rýchle rozhranie USB 1.1.

LightCam sa na pultoch predajní objaví v najbližších dňoch a cena by nemala presiahnuť hranicu 500 dolárov. Nebyť tej vysokej ceny, na technickú novinku by si brúsili zuby tisícky dôchodcov, ktorí majú prehľad o všetkom, čo sa kde mihne.

Viac: http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&c_num=50337&C_Code=02&SP_Num=0