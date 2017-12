Krátky pohľad na Need for Speed: ProStreet

26. júl 2007 o 11:31 Ján Kordoš

V prvom rade nás nesmierne teší fakt, že EA Black Box konečne zanechali nočné pretekanie, ktoré je v dnešnej dobe na ústupe. Nechceli však nechať tento štýl úplne mimo diania a logicky sa rozhodli preniesť svet tuningu na denné svetlo. Systém voľného jazdenia mestom bol zo zoznamu hlavných vlastností hry vyškrtnutý a nahradili ho víkendové jazdy s ostatnými najlepšími jazdcami, ktorí nemusia nutne pochádzať iba z pouličných pretekov. Aby sa hra priblížila realite (je možné si ProStreet prispôsobiť tak, aby ste ho hrali ako arkádu, čiže minulé diely), rozhodli sa vývojári prepracovať fyzikálny model ovládania vozidla. V minulosti sme ani netušili, že v Need for Speed existuje niečo také ako brzda, no tentoraz budeme brzdiť pravidelne a rozhodne nie jeden-dva metre pred zákrutou. Zatáčanie šmykom má do jednoduchosti (napríklad posledného Colina) nesmierne ďaleko a zvládať vlastné vozidlo už nebude malina. Rovnako je na tom aj model poškodenia, ktorý sa konečne stane realitou a postupne ničiace sa vozidlo nebude vyzerať zdemolovane len pre potechu vášho oka, ale svojho tátoša môžete zničiť tak, že bude jednoducho nepojazdný. Navyše sa po preteku vozidlo neocitne vo vašej garáži vyleštené a bez akéhokoľvek pokrčeného plechu, ale miesto kupovania nových súčiastok môžete (alebo skôr musíte) jednotlivé diely prilepiť späť. A to prilepenie myslíme doslova, takže po niekoľkých nepodarených pretekoch vyzerá váš miláčik ako zjazvená tvár. Istotne si tým získate rešpekt protivníkov, no musíte to potvrdiť i výsledkami.

Aby ste nad inteligentnými protivníkmi zvíťazili, potrebujete získať prvenstvo v štyroch disciplínach: drag (precízne preraďovanie sa vracia späť, pričom sa môžeme tešiť na nový systém spracovania), drift (otestujete si svoje schopnosti jemnej práce s autom na nepríjemnom povrchu), grip racing (klasické pretekanie s ostatnými na tratiach) a speed challenge (rýchlostné preteky – na určitých miestach potrebujete dosiahnuť čo najvyššiu rýchlosť). Vylepšenie vozidla sa tentoraz sústredí skôr na vylepšenie jazdných vlastností než na tisícku spojlerov a blatníkov. Ladenie výkonu vlastným potrebám sa tak stane skutočnou súčasťou hry a užijete si rozšírené nastavovanie výkonu jednotlivých súčiastok. Práve tieto prvky určite prilákajú náročnejších hráčov späť k postupne upadajúcej sérii.

Deštrukčný model bude vyzerať úžasne i po grafickej stránke, modely vozidiel majú obrovské množstvo polygónov, takže jednotlivé časti sa budú reálne deformovať a odpadávať. Úžasne však vyzerá napríklad spracovanie dymu a všeobecne efektov prachu, takže po štarte nie je najlepšie byť na konci pelotónu, pretože cez hustú hmlu takmer nič nevidíte. Chvalabohu, že hry zatiaľ nesimulujú aj pachy, to by sme sa pred obrazovky zadusili. Radšej už len v skratke: obrovské množstvo tuningových značiek, 26 skutočných výrobcov vozidiel, nový systém podpory multiplayeru, agresívnejšia umelá inteligencia. Odpoveď na otázku, či sa máme tešiť, je zrejme jednoznačná.

Zdroj: PR