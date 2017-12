Heavenly Sword - červenovlasá kráska v oslňujúcom šate

Heavenly Sword má tie najlepšie predpoklady stať sa najlepšou hrou pre Playstation 3. Príde s červenovlasou krásavicou Nariko, ktorá sa vydáva do boja v štýle God of War v nádhernom, dych vyrážajúcom spracovaní. Môžeme si predstaviť lepšiu kombináciu?

26. júl 2007 o 12:00 Ján Kordoš

Predstaviť si putovanie vo vysočinách do chrámu, ktorý je obkolesený skalnatými masívmi, tu a tam zazriete zeleň v podobe dokonale zvládnutých stromov. Všetko sa to deje vo výškach, takže sme sa hneď na začiatku spustili ako Tony Hawk po lanách. Koncept interaktívnych miest je prevzatý z God of War, takže pri zaujímavých momentoch sa musíte sústrediť a vo vhodný okamih stlačiť zobrazené tlačidlo. Niekedy ide o jeden zo symbolov PS, inokedy určujete smer ďalšieho skoku Nariko analógovým ovládačom. Je to však intuitívne a v mnohých prípadoch po úspešnom zdolaní všetkých nástrah býva táto interaktívna sekvencia zakončená efektným dopadom, čo v prípade výskytu nepriateľa v blízkosti znamená jeho potupnú smrť. A pre vás nesmiernu zábavu. Vráťme sa však k spracovaniu. Nádherne žijúci svet získava mnoho vďaka detailným textúram, ktoré pri hre svetla a tieňov ožívajú ešte viac. Keď na obrazovke uvidíte ostré slnko, ktoré všetko osvieti, skutočne začne všetko žiariť. Väzenie vyzerá pochmúrne a hladno, vodopády až romanticky sladko, obrovská hradná brána si získa váš rešpekt, ale do kolónky dokonalé môžeme zaradiť aj animácie pohybov hlavnej hrdinky.

video //www.sme.sk/vp/537/

Nepriatelia teda nie sú žiadne orezávatka, čo zistíte pri niektorých typoch. Útočiť môžete len v jeden správny moment, inak vám nepomôžu ani špeciálne reťaze (inšpirácia Kratosom je jasná, avšak vôbec nám to nevadí), len zbytočne búšite do plných. Kapitolou samou o sebe sú bossovia, strážcovia úrovní. Treba počítať s rôznymi druhmi. Ten, ktorý útočí nablízko, s vami vytvorí skutočne prekrásny súboj a hoci ide len o bitku jedného na jednu, to "len" by sme mohli s kľudným svedomím vymazať. Niekoľko minút trvajúci adrenalínom nabitý súboj vás drží neustále v napätí a nemôžete poľaviť ani chvíľu, inak sa vám to môže stať osudné. Máme podobnú skúsenosť, kedy sme približne s 1/5 života vypustili záver, veď súper mal „milimeter“ života, no roztočil taký (treba podotknúť, že nádherný) kolotoč úderov, ktorým sme sa nebránili, že nám zostali len oči pre plač a v rukách zúrivo zvierajúci ovládač.

Na záver ešte spomenieme niekoľko skutočne jednoduchých logických hádaniek, ktoré sa zakladali na otvorení dverí, pričom tlačidlo sa nachádzalo na neprístupnom mieste. V tomto prípade prichádza na scénu využívania hádzania štítov v tvare disku. Hrali ste niekedy frisbee? Verím, že áno, pretože princíp je podobný. Záleží však na tom ako hodíte štít, pretože pri nesprávnej rotácii ho neusmerníte na správne miesto. A čo je najlepšie, po hodení ovládate štít nakláňaním Sixaxisu, pričom čas je samozrejme spomalený a manévrovanie vám ľahko prejde do ruky. Je to zábavný a originálny prvok, ktorý (pevne veríme) bude v hre využívaný i v iných prípadoch.

video //www.sme.sk/vp/707/

Trochu nás zarazili niektoré nedotiahnuté prvky. Síce poteší možnosť rozhliadania sa do strán (vľavo i vpravo, pričom sa obraz otočí tak, že nevidíte svoju postavu a kocháte sa úžasným prostredím), avšak v posledných úrovniach nám v jednom prípade kamera zblbla tak, že sme i bez využívania tejto funkcie nič poriadne nevideli. Uznávame, že ide o ojedinelý prípad, ale frustrácia z natočenia kamery nútila nájsť si vhodné miesto, kde budete niečo aj vidieť. Pri viacerých protivníkoch sa viackrát stane, že taktiež netušíte, kde presne sa v tom huriavku presne nachádzate a len sa dohadujete, kde asi ste, ktorým smerom máte smerovať výpady, aby ste sa z tohto problému dostali. A do tretice – niekedy nesedeli titulky s hovoreným slovom, pričom text bol výrazne spomalený. Chyba, ktorá sa do konečnej verzie určite nedostane, ale na toľko chválenia sme si museli nájsť aspoň štipku prskania síry. Spomínané nepríjemnosti však hranie neznechucujú v takej miere, že by sme mali v nadšení poľaviť. V prvom rade išlo o novinársku verziu, v ktorej sú podobné veci bežné a v rade druhom tu zostáva ešte niekoľko týždňov na ladenie a vychytávanie chýb.

Hovoriť ďalej o Heavenly Sword je zbytočné – stačí, ak si stiahnete demo a vyskúšate si ho na vlastnej koži, prípadne si pozrite videá. Základ už určite poznáte a je vám zrejmé, že tentoraz sa konečne blíži poriadna pecka na Playstation 3, ktorá sa dokonca objaví o niekoľko týždňov. Termín vydania u nás je stanovený na 12.9.2007 a dúfame, že sa už nebude posúvať. Chytľavosť Heavenly Sword rozhodne nechýba a čo je príjemné, rovnako ako God of War, aj krásna Nariko nemá problém udržať hráča pri obrazovke i pri viacerých nepodarených pokusoch. A práve na to my vsádzame: hrateľnosť je prvoradá, hra musí byť zábavná, no v prípade Heavenly Sword je vynikajúca atmosféra doplnená o úžasné spracovanie a jednoduché ovládanie.