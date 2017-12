INZERCIA - Anketa: Aké sú vaše skúsenosti po prvom mesiaci telefonovania s novými paušálmi O2 Voľnosť?

28. júl 2007 o 0:00

Kamil Bastrnák, podnikateľ:

„Kúpil som zamestnancom niekoľko nových telefónov s paušálom O 2 Voľnosť 835. Paušál zaplatila firma, ale dohodli sme sa, že telefonáty navyše si bude platiť každý sám. Od začiatku mi bolo jasné, že toto je jediný spôsob, ako zaviesť poriadok do vysokých účtov, ktoré sme mali každý mesiac za telefonovanie. Ale keď teraz prišli faktúry za prvý mesiac, bol som naozaj príjemne prekvapený. Iba jeden zamestnanec potreboval telefonovať nad limit, pretože mal nejaké problémy v rodine. Ale kúpil si kupón a jednorázovo svoj limit zvýšil. Vyzerá to tak, že sme vo firme konečne našli riešenie na vysoké účty za mobilné telefóny. Moja firma už teraz platí len za to, čo naozaj využije."

Robert Nastych, študent:

„Pred mesiacom som si kúpil program Voľnosť 500. Potreboval som totiž nový telefón, ale nechcel som sa viazať na dva roky. Teraz sa chystám na brigádu do Španielska a telefonovať budem len málo. Preto som zavolal na zákaznícku linku a znížil som si volací limit. Moje telefónne číslo na Slovensku mi však zostane. A vďaka letnej akcii O 2 mi môžu kamaráti stále volať, lebo prichádzajúce hovory v roamingu budem mať až do konca augusta úplne zadarmo."

Júlia Hukovská, matka: