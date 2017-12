PlayStation Portable Slim & Lite - handheld od Sony v novom dizajne

Nová verzia prenosnej hracej konzoly PlayStation Portable sa po viacerých dohadoch a špekuláciách objavila na tohtoročnej E3, o ktorej sme vás v krátkosti informovali v našom nedávnom článku z tejto udalosti. Teraz je načase si o tomto prírastku do rodiny

25. júl 2007 o 10:22 Ján Pásztor

Hovoriť o multimediálnom zariadení, určenom prevažne na hranie hier a nespomenúť ani jednu, by bolo ako hovoriť o autosalóne bez áut. Aspoň letmým pohľadom preto nazrieme do kuchyne vývojárov, čo si pre nás v najbližších mesiacoch pripravili a k čomu sa utiahneme počas dlhých zimných večerov.

Crisis Core: Final Fantasy VII

Legendárny siedmy diel série priviedol milióny fanúšikov z celého sveta k poznaniu japonských hier na hrdinu. Doposiaľ sa o ňom neprestalo hovoriť a dodnes patrí medzi najobľúbenejšie RPG deväťdesiatych rokov. Square Enix stále odmieta špekulácie o pripravovanom remakeu pôvodného dielu, namiesto toho naservírovali hráčom nejedno nemilé prekvapenie v podobe nevydarených hier nesúcich tento názov. Zdá sa ale, že znovuzrodenie predsa len príde, začiatkom septembra vyjde v krajine vychádzajúceho slnka diel, ktorý nám poodhalí rúšok tajomstva zahaľujúci udalosti pred Final Fantasy VII a bude zrejme prvým z trojčlennej kompilácie hier (Before Crisis: Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII) hodný tohto mena.

God of War: Chains of Olympus

PSP verzia nás opäť zavedie do kože neľútostného Kratosa. Potom, čo sa aj v našich končinách objavil druhý diel a zanechal mnohých hráčov vo vytržení (kto ho prešiel, vie o čom hovorím, ostatným nebudeme vyzrádzať záver) prichádza štúdio Ready at Dawn, zodpovedné za výnimočnú hru s neobyčajným hlavným hrdinom Daxter, s vlastným God of War. Hra bude nadväzovať na udalosti z predošlých dielov, ale nebude priamym pokračovaním. Toho sa zrejme tak skoro nedočkáme, preto God of War: Chains of Olympus bude vítaným spríjemneným čakania a rozšírením už i tak bohatého zoznamu hier pre PSP.

Jeanne d'Arc

Strategická hra na hrdinu silne pripomínajúca Final Fantasy Tactics predstavuje prvý počin spoločnosti Level-5 (známej hlavne vďaka hrám Dark Cloud a Dragon Quest VIII) pre prenosnú konzolu PlayStation Portable. Príbeh sa samozrejme bude točiť okolo Johanky z Arku, známej francúzskej slečne, ktorá sa postavila proti anglickej okupácii na francúzskom území počas storočnej vojny v štrnástom storočí. Titul vyzerá veľmi sľubne a ak všetko dobre dopadne, mohli by sme sa ho dočkať ešte pred vianočným obdobím.

Silent Hill: Origins

Najhororovejšia séria z éry PS One sa vracia na displeje PSP, aby nám vyrozprávala príbeh pred udalosťami prvého dielu. Hlavnou postavou bude vodič kamiónu Travis O'Grady, ktorý sa v hrôzu naháňajúcom meste zvanom Silent Hill zastaví pri jeho prechádzaní. Nočné zastávky mestskej hromadnej dopravy naháňajú strach aj bez podobných hororov sa tak stanú ešte odpudzujúcejšie, no masochisti a vyznávači strachu si už na jeseň budú môcť nielen na nočné potulky pribaliť Silent Hill so všetkými jeho ponurými miestnosťami a bizarnými nepriateľmi.

Star Wars Battlefront: Renegade Squadron

Kto z vás by nepoznal túto sériu, filmové plátna okupuje už pekných pár rokov a pomaly by sme mohli povedať, že je stará ako Praha. Star Wars Battlefront: Renegade Squadron zavedie hráča na bojové pole a vďaka on-line podpore si ho budú môcť vychutnať až 16tich hráči súčasne. Núdza o staré známe postavy nebude a pre všetkých milovníkov série pripravilo Sony špeciálnu edíciu redizajnovaného PSP s touto hrou. Chýbať nebude ani vygravírovaný Dark Vader na zadnej strane.

V príprave sú ďalšie desiatky iných titulov, no o nich si povieme až nabudúce. Nová verzia PSP sa bude dodávať v troch farebných vyhotoveniach “Piano Black”, “Ceramic White” a “Ice Silver”, s ktorými spoločnosť Sony plánuje osloviť rôzne vekové kategórie a uspokojiť aj tých najnáročnejších. Predpokladaný dátum vydania pre všetky regióny vrátane Slovenska stanovala Sony na september tohto roka. Na záver sme si ešte pre náročných nechali súhrn podporovaných kodekov, tak ako ich uvádza Sony.

