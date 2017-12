Mobily sú zdrojom nákazy

Na mobilných telefónoch často prežívajú nebezpečné baktérie. Majitelia by ich mali čistiť, najmä ak ich niekedy požičiavajú iným ľuďom.

25. júl 2008 o 0:00 Tomáš Bella

Deti, umývajte si čo najčastejšie ruky a aspoň raz týždenne aj mobily. Takéto aktualizované rady by mali podľa vedcov dávať rodičia potomkom.

Podľa Charlesa Gerbu z Arizonskej univerzity predstavujú mobilné telefóny živnú pôdu pre šírenie baktérií, najmä preto, že sa často zohrejú v kontakte s rukami a tvárou človeka.

Nie je to až taký problém, ak sú to len vaše vlastné baktérie, ale ak občas mobil niekomu aj požičiavate, mali by ste sa mať na pozore. Pri náhodnom teste jedenástich mobilov Gerba na piatich z nich objavil niekoľko tisícok rôznych typov baktérií, z ktorých niektoré mohli majiteľovi spôsobiť aj zdravotné problémy.

„Ak niekedy vznikne na tejto planéte nová forma života, bude to na tomto telefóne,“ vyhlásil Gerba o jednom mimoriadne zašpinenom kuse.

Britský denník Belfast Telegraph výsledky prieskumu znepokojili natoľko, že vyzval na zákaz používania mobilných telefónov v nemocniciach, aby nenapomáhali šíreniu infekcií.

Najjednoduchšou obranou proti baktériám z mobilu je pretrieť prístroj občas antibakteriálnym vlhkým obrúskom – a pokiaľ možno, nikomu ho nepožičiavať. Pre mimoriadne čistotných však americká Motorola ponúka aj špeciálny telefón i870, ktorého povrch baktérie odpudzuje.