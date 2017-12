Kedy k nám dorazí dvojica vojakov Army of Two a kto nám bude hrať do tanca

24. júl 2007 o 17:42 Ján Kordoš

Army of Two pre Severnú Ameriku a Európu. Stane sa tak 15.novembra a na kooperatívne hranie dvoch vojakov sa môžu tešiť majitelia Playstationu 3 a Xboxu 360. Army of Two ponúkne misie výhradne pre dve postavy, čomu budete musieť prispôsobiť aj vašu stratégiu a postup v úrovniach. Rozhodne pôjde o zaujímavý koncept, ktorý si zakladá na pokročilej umelej inteligencii vášho kamaráta. Samozrejme hra poskytne možnosť kooperatívneho hrania cez internet. Za vývojom stojí montrealské štúdio EA, ktoré si na hudbu najalo známeho autora Trevora Morrisa, ktorý sa postará o všetky skladby. Tento pán má na konte mnoho úspešných filmových spracovaní ako napríklad Black Hawk Down, Bad Boys II, The Last Samurai alebo dva prvé diely Pirátov z Karibiku. Zdroj: PR