Internet máme pomalý

Slovensko má najpomalší internet z vyspelých krajín a najviac počítačov, ktoré nemajú pripojenie na internet.

25. júl 2007 o 0:01 Tomáš Ulej

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila svoj výhľad pre odvetvie telekomunikácií. Jeho súčasťou sú aj štatistiky o stave rozvoja internetu v členských štátoch. Slovensko je vo väčšine ukazovateľov na chvoste.

Najviac PC bez internetu

V počte domácností s internetom je Slovensko v rámci OECD tretie najhoršie – internetizovaných je u nás takmer 23 percent domácností, horšie sú na tom iba Maďarsko (22 percent) a Grécko (21 percent). Najviac – 85 percent domácností má prístup na internet na Islande, nasledujú Holandsko (78 percent) a Dánsko (75 percent).

Slovensko je zároveň krajinou s najvyšším počtom domácností, ktoré síce vlastnia počítač, no nemajú na ňom pripojenie na internet. Takých je u nás skoro štvrtina z počtu všetkých domácností. Porovnateľný pomer majú len Maďarsko (20 %) a Španielsko (19 %). Vo väčšine ostatných krajín je na internet pripojených viac než deväť z desiatich počítačov.

Drahý internet

OECD sa v správe pokúsila porovnať aj ceny za vysokorýchlostný internet v členských krajinách vzhľadom na kúpyschopnosť ich obyvateľov.

Správa konštatuje, že na Slovensku nájdeme najlacnejší vysokorýchlostný internet za 31 dolárov mesačne, čo je jedna z najvyšších súm v OECD, no predsa len o dolár či dva menej ako v Čechách či Poľsku. Najlacnejší vysokorýchlostný internet spomedzi krajín OECD je vo Švédsku a Dánsku – mesačne tu internetistov vyjde približne 11 dolárov, teda skoro trikrát menej ako na Slovensku.

Počet stránok: Západ nedobiehame

Správa OECD priniesla aj informácie o náraste počtu registrovaných domén v rámci jednotlivých národných doménových skratiek. Údaj môže približne napovedať, ako v daných krajinách narastá počet internetových stránok a internetových služieb.

Počet slovenských domén v rokoch 2000 - 2005 vzrástol o 14 percent. To je pomalší rast ako západných krajinách, ale neu­stále sa nám vzďaľujú aj najbližší susedia – Česko rástlo o 26 percent, Maďarsko 32 percent a Poľsko o 43 percent. Najväčší nárast zaznamenala belgická doména .be – od roku 2000 do roku 2005 sa tu internet „zväčšil“ o 78 percent.

Najpomalšie DSL

Ako najhoršie vyšlo Slovensko v porovnaní maximálnej rýchlosti DSL ponúkanej na konci októbra 2006.

Kým údaje pre Slovensko hovoria o rýchlosti 1024 Kbitov za sekundu, v Čechách je maximálna rýchlosť štyrikrát vyššia – 4096 Kbit/s.

V Poľsku je dostupné DSL s rýchlosťou 6144 Kbit/s a napríklad v Taliansku 20 000 Kbit/s. Najrýchlejšie DSL pripojenie na internet majú Japonsko a Kórea – 100 000Kbit/s.