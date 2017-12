Mobilný operátor Google?

Podľa analytikov sa z Googlu skôr či neskôr stane aj telekomunikačný gigant, budeme sa cezeň pripájať na internet aj telefonovať.

25. júl 2007 o 0:00 Tomáš Bella

Google svoje plány do budúcnosti notoricky zatajuje. Slovám predstaviteľov firmy, že sa nechystá vstúpiť do telekomunikácií, však už verí málokto.(Zdroj: SITA/AP)

Budeme si raz volať z Googlu na Google namiesto z T-mobilu na Orange? Internetový gigant Google minulý týždeň ohlásil, že sa v Spojených štátoch v roku 2009 chce uchádzať o pridelenie mobilnej frekvencie. Tá by mu umožnila ponúkať zákazníkom pripojenie na internet alebo dokonca bežné služby mobilného operátora. Vyvolávacia cena spektra, ktoré sa uvoľní pri prechode z analógového na digitálne televízne vysielanie, bude 4,6 miliardy dolárov. Google má pre zapojenie do aukcie len jednu podmienku: žiada americkú vládu, aby podmienky licencie jej držiteľovi výslovne nariaďovali, že sieť musí prenajímať aj svojej konkurencii.

Firma mlčí

Google zatiaľ vždy popieral, že sa chystá poskytovať telekomunikačné služby, firma však neustále do tejto sféry investuje ďalšie a ďalšie peniaze a podľa expertov skôr či neskôr začne terajším telekomunikačným gigantom priamo konkurovať.

„Otázka nestojí či, ale kedy sa to stane,“ povedal denníku Financial Post analytik Rob Enderle. „Rôzne ich projekty sa vyvíjajú rôzne rýchlo, ale keď sa všetko poskladá dohromady, plánujú ponúkať kompletné služby pomocou vlastnej chrbticovej siete a prakticky vytlačiť mnohých tradičných hráčov z trhu. Mnohí z nich to pritom ešte stále nevidia,“ povedal Enderle.

Tisícky kilometrov

Google začal pred niekoľkými rokmi so skupovaním tisícok kilometrov trás optických vlákien. Nakúpil ich extrémne lacno od firiem, ktoré skrachovali počas krízy telekomunikačného priemyslu začiatkom desaťročia. Oficiálne sú káble určené na prepojenie dátových centier firmy, podľa odborníkov ich však na tento účel Google nakúpil akosi priveľa.

Firma takisto v Kalifornii testuje poskytovanie bezplatného pripojenia na internet cez Wi-Fi a cez jej program Google Talk už možno i telefonovať, podobne ako cez Skype.

Najnovším ťahom z tohto mesiaca je odkúpenie firmy GrandCentral. Tá umožňuje ľuďom zjednotiť si všetky svoje telefónne čísla pod jedno a cez web určovať napríklad to, v ktorom čase má zvoniť domáci telefón a kedy mobil, alebo ktorých volajúcich treba presmerovať priamo do odkazovej schránky.

Škrt cez rozpočet

Google sa určite nechce stať klasickým mobilným operátorom – na to sú marže v tomto sektore príliš tenké, myslí si Eric Schoonover z firmy TeleGeography, ktorá sleduje telekomunikačnú infraštruktúru.

Pre konkurenciu však môže byť nepríjemný zvyk Google ponúkať len tak mimochodom bezplatne služby, ktoré iní ponúkajú za peniaze. Pri skupovaní menších firiem je už prakticky pravidlom, že Google po prevzatí zruší všetky poplatky – firma tak urobila pri satelitných mapách, grafickom programe Picasa, nástroji na sledovanie návštevnosti webov Urchin a mnohých ďalších. Pri spustení služby Gmail bez mihnutia oka zlikvidovala obchodný model Microsoftu aj Yahoo pre e-mailové služby, pretože zdarma ponúkla stonásobok kapacity, za ktorú už u konkurencie bolo treba platiť.

Telekomunikácie sú oblasťou, kde je absurdných poplatkov stále dostatok a Google, ktorý nemá problém s hotovosťou, by mohol telekomunikačným gigantom spôsobiť značné vrásky na čele už i rozšírením siete bezplatných hotspotov pre prístup na internet.

Desať percent internetu

Celé odvetvie sa zmení aj vtedy, ak by firma len začala naplno využívať svoju infraštruktúru na prenos svojich dát k zákazníkom namiesto toho, aby si prenajímala linky od telekomunikácií. Videá z jediného servera Google - YouTube – totiž dnes podľa niektorých údajov tvoria neuveriteľných 10 % svetovej internetovej premávky. Ak má Google najpopulárnejší webový obsah, softvér na prenos hlasu i dostatočnú vlastnú prenosovú kapacitu, pred mnohé telekomunikačné firmy to môže už čoskoro postaviť otázku, načo by ešte svet mohol potrebovať ich.