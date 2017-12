Ace Combat 6: Fires of the Liberation - hollywoodske klišé v príťažlivej podobe

Pred niekoľkými dňami sa objavilo hrateľné demo na akčnejšie ladenú leteckú hru Ace Combat 6: Fires of Liberation a ak náhodou nemáte možnosť si túto hrateľnú verziu vyskúšať, ponúkame vám naše dojmy.

24. júl 2007 o 16:51 Ján Kordoš

Séria Ace Combat sa nikdy nehrala na plnohodnotný realistický simulátor, v ktorom by mala väčšina hráčov vôbec vzlietnuť. Dostanete do ruky stíhačku a jediné, čo vás čaká, je zostreľovanie určených cieľov a staranie sa o to, aby vás nezasiahli. Primitívny koncept – tento dojem je však vskutku úplne mimo. V deme bola k dispozícii kratučká ukážka z kampane nad mestom (defenzívna misia), v ktorom ste našli nespočetne veľa cieľov určených na zničenie. Všetko samozrejme neležalo na vašich pleciach, ale spoločne s wingmanmi ste likvidovali zvolené lietajúce objekty. Príjemne potešila komunikácia s ostatnými spriatelenými pilotmi, ktorých ste mohli vyzvať, nech vás kryjú alebo útočia na vami zvolený cieľ. V niektorých prípadoch to bolo skutočne potrebné. Dostať sa za ťažkopádny bombardér a zostreliť ho raketami nepredstavuje pri navádzacom systéme nebol veľký problém, avšak ak ste dostali povel na zostrelenie F14ky alebo inej rýchlejšej stíhačky, prišli na rad v niektorých prípadoch akrobatické manévre. Piloti rýchlejších strojov rozhodne nedarujú svoju kožu ľahko a nestačí ak ich dostanete na niekoľko sekúnd do zameriavača a odpálite rakety. Protivník zvláda mnoho kúskov, často akrobatického charakteru, a dokáže sa nepríjemnej rakety pohodlne zbaviť. Samozrejme podobné prudké stúpania a klesania ovládate aj vy, pričom mnohokrát práve týmto spôsobom uniknete istej smrti.

Práve pre tento fakt nemožno zaradiť Ace Combat 6: Fires of Liberation medzi jednoduché akčné strieľačky. Dostať sa za chvost niektorých protivníkov je vskutku náročné a vyžaduje si nielen cvik, ale aj riadnu dávku predvídania. V týchto prípadoch dochádza dokonca aj na súboje guľometmi, čo jednoznačne pridáva vynikajúcej atmosfére. Netreba pripomínať, že sa automaticky dostávame k nádhernému porovnaniu takmer filmovej atmosféry. Znie to síce ako riadne klišé, ale ak si spomeniete na starší film Top Gun (alebo akýkoľvek iný hollywoodsky trhák so stíhačkami), okamžite pocítite tú skvelú atmosféru, ktorú sme prežívali po filme. Trpké priznanie, že každý z nás chcel byť Cruise so zrkadlovkami, je síce kruté, avšak práve Ace Combat 6 toto detské prianie uvádza do praxe. Ukážka bola síce neskutočne krátka, ale určite si z nej odnesiete mnoho zážitkov. Ak vás prestane baviť strieľanie vo vysokých nadmorských výškach, môžete sa vybrať skúšať šťastie v nízkych preletoch nad mestom medzi výškovými budovami, dlane sa vám začnú potiť pri prelete pod mostom. Keď si zmiešate oba prvky (boj a voľnosť v lietaní), musí vás táto kombinácia chytiť za srdce.

Alebo si dokážete predstaviť lepšiu situáciu ako keď vás naháňa nepriateľský stíhač (vaši spojenci vám to hlásia rádiom) a uniknete pred jeho vyslanými raketami práve preletom pod mostom? Následne dávate plný plyn a stúpate kolmo smerom nahor, čím nešťastníka benevolentne púšťate pred seba. Nahodíte naplno brzdné systémy, v jednom momente doslova stojíte vo vzduchu, otáčate sa „zobákom“ smerom k zemi a ľahkým oblúkom sa dostávate protivníkovi za chrbát a už sa ho stačí len spýtať, či chce klesať k zemi/moru pod paľbou rakiet alebo pri dávke zo guľometu. Treba však jednať rýchlo, pretože nepriateľský pilot zomrieť rozhodne nemieni. Krátka ukážka, akých pri jednej úlohe zažijete niekoľko.

Okrem toho umelá inteligencia ovláda nielen všetky stroje vo vzduchu (vrátane helikoptér, na ktoré treba ísť úplne inak), ale i na zemi či na vode. Ak je niektorá z vašich jednotiek v dosahu, môžete ju požiadať o podporu. Získavate tak nádherný pocit spolupráce vo vojnovom konflikte, ktorého ste len súčasťou a nie nevyhnutným článkom. Živosť prostredie podtrhuje aj skvelý prvok nazvaný Dynamic Operating System, ktorý nezávisle od hráča v priebehu misie vytvorí niekoľko náhodných bojov. Tých sa hráč môže zúčastniť, no samozrejme môžu prebehnúť s nejakým výsledkom i bez neho a ovplyvnia ďalší chod misie. Teraz si to skúste predstaviť s podporou multiplayeru, kedy na oblohu vystúpi niekoľko virtuálnych pilotov a následne si zabojuje kooperatívne alebo v tradičných módoch (Deathmatch, Team Deathmatch).

Popisovať grafickú stránku Ace Combat 6 je zbytočné. Niektoré screenshoty síce vyzerajú až príliš sladko a skutočnosť je trochu odlišná, no to je spôsobené prehľadným HUDom, ktorý vás informuje o najdôležitejších veciach. Taktiež si môžete na obrazovke rozbaliť mapu do väčších rozmerov. Oblohu môžete sledovať z viacerých pohľadov, od klasického z kokpitu po umiestnenej kamery za stíhačkou. Ak sa prepnete do filmového módu (alebo si pozriete replay), začnete si všímať neskutočne mnoho drobností a okolité screenshoty sa na zábery z hry už podobať budú. Treba však povedať, že v tom zhone si všetky tie možné dymové efekty, výbuchy, odlesky a časticové efekty ani veľmi všímať nebudete a sústreďujete sa skôr na pilotovanie. Grafické spracovanie však patrí medzi to najlepšie, čo sme mohli na Xboxe 360 zatiaľ vidieť a dokonca ani povrch nezíva prázdnotou, hoci isté obmedzenia sú aj tu. Ako už býva u tejto série zvykom, príbeh si neberie do rúk žiadny skutočný konflikt a radšej simuluje boje medzi dvomi fiktívnymi krajinami. V animovaných sekvenciách medzi úrovňami dostanete poriadnu dávku klišé, avšak k podobne zameranej hre to jednoducho patrí. A bez akéhokoľvek vyhovárania môžeme povedať, že nám to vôbec nevadilo a práve vďaka týmto prvkom sme si hranie užívali. Ace Combat 6: Fires of Liberarion sa objaví najprv v túto zimu na Xbox 360 a neskôr zavíta aj na Playstation 3.