Samsung SGH-D900i: legenda s niekoľkými vylepšeniami

Mobilný telefón Samsung SGH-D900i je vlastne vylepšená D900 s miernou úpravou dizajnu, pridanou podporou pre prezeranie dokumentov a s FM rádiom. Aj preto sme si pri tejto recenzii požičali časti textu práve z recenzie D900 a sústrediť sa budeme najmä na rozdiely medzi týmito dvoma modelmi. V prvom rade treba povedať, že kým D900 bola vo svojom čase najtenším sliderom, už to neplatí. Tenší model je minimálne U600.

Dizajn a klávesnica

Samsung D900i sa zmenil od D900 len veľmi mierne. Na prvý pohľad udrie do očí strieborný predný kryt a celkovo svetlejší dizajn. Ďalšie prvky ako displej či ovládacie tlačidlá sú rovnaké. Na prednej strane je hlavné štvorsmerné tlačidlo, dva kontextové klávesy, tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru a tlačidlo na vymazávanie. Svojou veľkosťou padne D900i rovnako ako aj D900 presne do ruky. Rozmery sú 103,5 x 51 x 12,9 milimetra a hmotnosť 85 gramov. Ani tu nenastala žiadna zmena. Spracovanie telefónu, hoci je celý z plastu, je na vysokej úrovni. Telefón však pri stlačení jemne praská.

video //www.sme.sk/vp/786/

Na prednom paneli telefónu je dominantný veľký displej a nad „bradou" umiestnená skupina funkčných tlačidiel. Nad štvorsmerným tlačidlom s potvrdzovaním uprostred je zvýšený rámček, o ktorý sa opiera prst, keď sa manipuluje s krytom.

Zadný kryt je hladký, obsahuje len logo výrobcu a zbytočne zdôraznenú internetovú adresu. Podobne striedmo sú využité aj boky telefónu - napravo je len tlačidlo fotoaparátu a konektor na pripojenie nabíjačky a príslušenstva a na ľavej strane je dvojtlačidlo na ovládanie hlasitosti a šachta na pamäťovú kartu.

Po otvorení sa vďaka vyvýšenej spodnej časti krytu dostáva klávesnica do akejsi „jamy". Napriek tomu je dobre dostupná. Klávesy sú len mierne vyvýšené nad povrch krytu a sú umiestnené samostatne. Sú tuhé a presne reagujú na stlačenie.

Displej

Samsung nepoužil v D900i nijako vylepšený displej, no je treba uznať, že keď prišla D900, mala špičkový displej. Je veľký, 2,2" a má mimoriadne jemný raster. Jeho rozlíšenie je 240 x 320 bodov. Jas a kontrast majú veľmi slušné hodnoty a displej výborne interpretuje aj všetky farby vrátane bielej. Aj v tomto prípadne sme absolútne bez výhrad.

Ovládanie

V ovládaní telefónu neprišlo k žiadnym zmenám. D900 ako každý Samsung klame používateľa funkciou prehliadača umiestnenou v tlačidle potvrdenia voľby, inak sa nestretnete so žiadnou zvláštnosťou. Telefón sa ovláda príjemne veľkým päťsmerovým tlačidlom a dvomi funkčnými tlačidlami, ktoré dopĺňa tlačidlo „C". Hovory sa ovládajú klasicky červeným a zeleným tlačidlom.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu je rovnako ako pri iných modeloch Samsungu striedme a nie je nijak „vyčačkané". Menu tvorí deväť ikon: záznam hovoru, telefónny zoznam, aplikácie, moje súbory, správy, prehliadač, plánovač, fotoaparát, nastavenia.

Submenu ostalo rovnaké ako v starších systémoch: tvoria ho textové očíslované riadky na rýchlejší prístup k položkám. Ďalšia úroveň submenu vyskočí ako podokno pri pohybe v submenu a medzi oknami sa dá prepínať pohybom päťsmerového tlačidla do strán. Tento systém je pomerne rýchly, no prináša dve silné nevýhody: v malom okne nie sú čitateľné názvy položiek (sú „odseknuté" a len pomaly rolujú) a pri množstve položiek sa používateľ niekedy stratí a nevie, kde v menu sa aktuálne nachádza. Na tento spôsob menu si treba zvyknúť, no netrvá to dlho.

Funkcie

Samsung SGH-D900 je slušne vybavený telefón, ktorý uspokojí manažéra i náročnejšie zameraného používateľa. Novinkou oproti D900 je možnosť prehliadať dokumenty MS Office (doc, xls, ppt, pdf) pomocou aplikácie Picsel Viewer. Paradoxne sme ho v telefóne nedokázali spustiť, akoby chýbal. Dokumenty však mali v súborovom manažéri priradené správne ikony, no nebolo možné súbor priamo z neho otvoriť.

V telefóne je k dispozícii jednoduchý kalendár. V jeho vrchnej časti sú zobrazené dni v mesačnom náhľade, v spodnom riadku sa zobrazuje počet pripomienok (tie sú rozdelené v štyroch tematických skupinách). Podobne prehľadný je aj týždňový režim zobrazenia, spodný riadok s počtom pripomienok sa však nezobrazuje. V kalendári pribudla funkcia, ktorá zaznamenáva zmeškané udalosti. Do pamäte vojde 400 záznamov, 100 v každej kategórii.

Kapacita hlasového záznamníka je limitovaná iba kapacitou voľnej pamäte.

V aplikácii svetový čas možno prepínať medzi dvomi destináciami, časové pásmo vyberáte na mape sveta. V aplikácii budík možno nastaviť tri rôzne programy zvonenia, s voľbou času i dní. Zvoliť možno i tón budenia. Okrem jednoduchej kalkulačky nájdete v telefóne ešte prevodník veličín, stopky a odpočítavanie.

Telefónny adresár

Model D900i ukážkovo pracuje s kontaktmi v internej pamäti, ale aj na SIM karte. Umiestnenie signalizuje malá ikonka pri telefónnom čísle. Interná pamäť má kapacitu 1000 viacpoložkových miest. Kontakty sa dajú filtrovať do vybraných skupín. K vybraným kontaktom možno uložiť niekoľko telefónnych čísel, video alebo obrázok volajúceho a vybrať pre neho aj špeciálne zvonenie. K dispozícii je aj funkcia rýchle vytáčanie a vlastná vizitka.

V denníku hovorov sa zobrazuje prehľadný zoznam posledných udalostí, pričom si možno manuálne vybrať aj kategóriu. Ak sa niekoľkokrát opakuje rovnaké číslo, v zozname má priradený počet opakovaní. S číslami je možné ľubovoľne pracovať.

Správy

Telefón podporuje SMS, MMS a e-maily, teda všetko, čo možno v mobile dnes nájsť. Pri písaní novej textovej správy sa odčíta počet znakov v jednej SMS a používateľ zároveň vidí aj počet spojených SMS (spolu 12). Nechýba ani podpora T9 so slovenčinou bez diakritiky.

Pri vytváraní MMS čaká používateľa graficky príťažlivé prostredie, ktoré ho veľmi jednoducho sprevádza všetkými krokmi. Nestratí sa ani začiatočník.

Pri písaní e-mailu sa najprv vypĺňa položka „predmet", potom text samotnej správy a nakoniec možno k správe priložiť aj vybraný súbor. Okrem výberu už uložených súborov sa používateľ jednoducho dostane aj do menu fotoaparátu na vytvorenie nových.

Systém vytvárania MMS a e-mailov v nových telefónoch Samsung musíme oceniť - je prehľadný a jednoduchý.

Multimédia

V telefóne je graficky pekne spracovaný MP3 prehrávač, ktorý zvláda formáty MP3, AAC, AAC+, e-AAC+ a WMA. Nastaviť v ňom možno opakovanie prehrávania skladieb, náhodné prehrávanie, potlačenie iných zvukov počas prehrávania MP3 skladieb, ekvalizér, 3D zvuk a skin prehrávača. Prehrávač podporuje aj playlisty. Priamo v prehrávači sa aj nastavuje, či zvuk nasmerovať do slúchadiel alebo reproduktora telefónu.

Na prehrávanie videoklipov je určený jednoduchý prehrávač bez doplnkových funkcií. V prípade, že chcete priamo v telefóne upravovať fotografie, môžete využiť zabudovaný editor. Poskytuje základné možnosti úprav farebnosti, základných filtrov (negatív, reliéf a pod.) a rozmerov.

Oproti D900 má novší model aj vstavané FM rádio. Chýba mu však podpora RDS a teda si musí používateľ k nájdeným staniciam priradiť názvy sám. Tým pádom chýba aj vyhľadávanie silnejšej frekvencie rovnakej rozhlasovej stanice.

Telefón podporuje Java aplikácie, prostredie v telefóne je MIDP 2.0.

Dáta

Telefón podporuje dátové prenosy cez GPRS aj EDGE triedy 10. Nemá vstavanú podporu pre 3G ani Wi-Fi. Na prenos dát do počítača slúži bluetooth a dátový USB kábel. Bluetooth je vo verzii 2.0 a podporuje pripojenie stereo slúchadiel a stereo prenos zvuku (profil A2DP).

Pamäť

Pamäť telefónu je zhruba 70 megabajtov, čo je o niečo menej ako mala D900. Túto pamäť možno rozšíriť pamäťovými kartami microSD/TransFlash až do dvoch gigabajtov.

Fotoaparát

Rovnako ako v prípade D900 má aj model D900i vstavaný trojmegapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním. Novinkou je blesk. Menu fotoaparátu ponúka bohaté možnosti nastavenia: režim snímania (jedna snímka, viac snímok za sebou, mozaiková snímka, efekty, rámčeky, samospúšť, viac rozmerov fotografie, úroveň kvality ukladaného JPEGu, zobrazenie hľadáčika a zvuky uzávierky. Nastaviť možno aj správanie sa blesku - automatické, permanentné svietenie a blesk len pri fotení.

Maximálna veľkosť fotografie je 2048 x 1536 bodov. Režim automatického zaostrovania má dve možnosti voľby: automatické a panoramatické. K dispozícii je aj nočný režim. Meranie expozície možno nastaviť vyvážené na stred, na bod, alebo matricu. Niekoľko automatických režimov si môžete vybrať aj pri vyvážení bielej. ISO si buď nastaví fotoaparát automaticky, ale možno manuálne nastaviť hodnoty 100, 200 a 400. Používateľ si môže nastaviť aj zvuky uzávierky a iných úkonov počas fotografovania. Ovládanie uľahčia klávesové skratky rozmiestnené po všetkých tlačidlách telefónu.

Po celý čas sú na obrazovke ikonky, ktoré ukazujú zvolené parametre a funkcie fotoaparátu. Video možno točiť v rozlíšení maximálne 352 x 288 bodov.

Zverejnené fotografie majú znížené rozlíšenie na 800 x 600 pixelov.

Batéria

Výdrž batérie je zhruba rovnaká, ako pri modeli D900 a nelíši sa veľmi ani od iných telefónov súčasnosti. Batéria telefónu má kapacitu 800 mAh má slušnú výdrž - pri bežnom používaní budete telefón nabíjať každé 4 dni (vrátane nocí). Pri intenzívnom používaní sa výdrž skrátila na dva dni, no aj tak to nie je zlý výsledok.

Celkové hodnotenie

Samsung D900i je len mierne vylepšená D900. Tieto vylepšenia neboli zrejme pre výrobcu dostačujúce na to, aby ich predstavila ako úplne nový model. A múdro. D900i má totiž len niekoľko málo vylepšení a pridanie FM rádia bez RDS či blesku nie je dostačujúce na predstavenie modelu s označením napríklad D910i. Treba však uznať, že pridanie blesku a prehliadača dokumentov bolo dobrým krokom. Kto by však zvažoval prechod z D900 na D900i a nepotrebuje blesk či prehliadač dokumentov, neoplatí sa mu kupovať nový telefón. Kto si však D900 v minulosti práve kvôli absencii týchto funkcií nekúpil, nič mu už nestojí v ceste. Telefón na nás pôsobil výborným dojmom.