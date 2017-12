Sony Ericsson W580i: walkman špecializovaný pre športovcov

Ak by Sony Ericsson W580i nemal snímač otrasov a možnosť sledovať počet prejdených krokov či prebehnutú vzdialenosť, zapadol by medzi ostatné telefóny série walkman od švédsko-japonského výrobcu. Odlišoval by sa od nich totiž len prevedením.

Dizajn a klávesnica

Slider Sony Ericsson je pomerne vysoký telefón a vďaka tomu môže mať všetky prvky umiestnené s veľkorysým odstupom od seba. Na druhej strane, keby výrobca displej či ovládacie prvky na seba trochu natlačil, telefón mohol byť menší a neubralo by mu to na ergonómii. Rozmery telefónu teda sú 99 x 47 x 14 milimetrov a hmotnosť je 94 gramov. Tých 14 milimetrov však treba brať trochu s rezervou. Telefón je totiž v spodnej časti akoby jemne ohnutý. Ohyb však neprekáža ani vo vrecku, ani v ruke, práve naopak, pri vysúvaní telefónu možno o ohyb zaprieť prst, takže sa nešmýka na zadnej strane. Telo telefónu je plastové, telefón pri stlačení nevŕzga. Výsuvný mechanizmus má primeranú tuhosť. Vyhotovenie telefónu teda hodnotíme pozitívne.

video //www.sme.sk/vp/785/

Na prednej strane zasunutého telefónu je displej a ovládacie prvky. Na pravej strane telefónu je umiestnený konektor pre nabíjačku. Na ľavej strane je zase dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora. Netradične na vrchnej bočnej strane je krytý slot pre pamäťové karty a spolu s ním je tu aj tlačidlo na zapnutie prístroja. Na zadnej strane je len kryt batérie. Po vysunutí telefónu sa ukáže vpredu alfanumerická klávesnica a vzadu objektív fotoaparátu. Tým, ktorí potrebujú často vymieňať v telefóne SIM karty W580i neodporúčame. Prístup k slotu pre kartu totiž nie je jednoduchý a na vybratie karty sme vždy potrebovali nejakú pomôcku.

Klávesy alfanumerickej klávesnice sú relatívne malé, no nezaznamenali sme problémy pri písaní správ či telefónnych čísel. Ich tuhosť aj zdvih je primeraný. Okolo klávesov je dostatočný priestor a tak je práca s klávesnicou pohodlná. Práca so štvorsmerným tlačidlom však nie je taká pohodlná. Problémom je obruba okolo neho, ktorá zavadzia. Samozrejme, dá sa na to zvyknúť.

Zaujímavosťou je, že sa podsvietenie ovládacích klávesov mení podľa zvolenej témy. Pri podsvietení nás zarazilo, že veľmi presvitá na bočnej strane prednej časti telefónu pri ovládacích tlačidlách. Môže síce ísť o zámer, no nám sa to zdalo skôr ako chyba.

Displej

Displej W580i patrí k súčasnému priemeru. Jeho rozlíšenie je 240 x 320 pixelov, je aktívny a zobrazí 262-tisíc farieb. Displej zobrazuje farby verne a jeho čitateľnosť na slnku je nadpriemerná.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho sú dvojklávesy - vpravo kontextový kláves a tlačidlo na vymazávanie, vľavo kontextový kláves a tlačidlo na krok späť. Pod nimi sú ešte špecializované tlačidlá na prístup k rýchlemu menu a k walkmanu. Ide teda o tradičné ovládanie Sony Ericssonov.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém W580i je uzatvorený a je takmer zhodný s tým, ktorý je v iných walkmanoch Sony Ericssonu. Popisovali sme ho napríklad v recenzii modelu W880i:

Hlavné menu tvorí matica troch ikon v štyroch radoch. Názov ikon sa zobrazuje v hornom riadku. Iný spôsob zobrazenia hlavného menu ako matice v telefóne nie je. Ďalšie submenu sú textové s ikonou v každom riadku. Ikony nie sú animované.

K dispozícii je aj menu obľúbených položiek, ktoré sa spustí stlačením špeciálneho tlačidla. V tomto menu je okrem obľúbených funkcií aj zoznam záložiek webového prehliadača, zoznam spustených aplikácií a zoznam nových udalostí. V ňom sú vypísané napríklad nové správy, zmeškané hovory či zmeškané budíky.

V pohotovostnom režime sa zobrazuje stavový riadok, kde sa zobrazuje sila signálu, stav batérie, stav bluetooth, prítomnosť siete 3G a zvolený profil. Okrem toho sa v pohotovostnom stave zobrazuje dátum, budík a čas. Ten sa môže zobrazovať buď malý alebo veľký. Na pohotovostnej obrazovke sa môže zobrazovať aj jedna z uložených poznámok. Ako tapeta môže byť spustená Java aplikácia.

Pohyb v menu je rýchly.

Funkcie

Okrem štandardný funkcií v Sony Ericssonoch ako je kalendár, stopky, budík, časovač, zoznam kódov a ďalších sú vo W580i aj špecializované funkcie pre športovcov a pre tých, ktorí chcú schudnúť. Tzv. fitnes funkcie počítajú vďaka senzoru otrasov počet krokov a na základe ďalších údajoch dokážu vypočítať prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie. Okrem toho možno merať pri behu vzdialenosť a priemernú rýchlosť. Tieto údaje možno v špeciálnej java aplikácii ďalej spracovávať.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára vojde 1000 viacpoložkových záznamov. Telefón má však obmedzenie na počet uložených telefónnych čísel na 2500. Tradične komplikovaný je prístup ku kontaktom na SIM karte. Telefónny adresár možno zálohovať na pamäťovú kartu. Medzi kontaktmi sa vyhľadáva tak, že používateľ zadáva písmená a postupne sa filtrujú vyhovujúce kontakty. Ak nevyhovuje žiaden, kurzor sa presunie na kontakt, ktorý je najbližšie k zadanému reťazcu.

Správy

Z telefónu možno poslať SMS, EMS, MMS a e-mailové správy. Na výber je aj tzv. Hlasová správa. Ide vlastne o MMS správu, do ktorej sa uloží zvuková nahrávka.

Pri písaní SMS správy sa nezobrazuje odpočítavanie písmen. To sa zobrazí na konci, keď už ostáva len 20 znakov. Telefón zobrazí aj informáciu o tom, že text bude rozdelený do viacerých správ. Pri písaní sa zobrazuje 6 riadkov textu. Pomerne dobre je spravený slovník prediktívneho písania T9. Okrem dopĺňania aktuálne písaného slova dokáže podľa predtým písaných textov navrhovať ďalšie slová.

Pri tvorbe MMS správ sa najprv zobrazí pole pre text. Ostatné prvky ako video, fotka či nahrávka, sa dajú vkladať cez menu ikoniek na spodnej časti displeja. V tomto menu je aj ikona pre prehranie pripravenej MMS správy.

V menu správ je aj čítačka RSS kanálov. Je urobená prehľadne a dá sa do nej pridať niekoľko kanálov, ktoré sa môžu automaticky vo vopred nastavených intervaloch aktualizovať.

Multimédia

Walkman v telefóne podporuje prehrávanie skladieb vo formátoch MP3, AAC, e-AAC+, AAC+, MP4, M4A, 3GP, AMR, WAV, SP-MIDI a G-MIDI, RealAudio 8, WMA 8 a 9, Mobile XMF 1.0. V balení je navyše pamäťová karta s kapacitou 512 megabajtov. Pre bežného používateľa je to však dnes už málo.

Prehrávač podporuje hudobnú knižnicu, v ktorej triedi skladby podľa autora, albumu a názvu. Okrem toho vie pracovať s playlistami. Pri prehrávaní skladby zobrazuje telefón poradie skladby zo všetkých v playliste, zvolený ekvalizér, graficky aj časovo polohu v prehrávanej skladbe, celkovú dĺžku skladby, údaje z ID3 tagu (názov, interpret, album) a vizualizáciu. Samozrejmosťou je náhodné prehrávanie a opakovanie skladieb. V nastaveniach je päť prednastavených ekvalizérov, ktoré sa dajú upravovať. K dispozícii je aj funkcia rozšírenia sterea.

Telefón má vstavané aj FM rádio s RDS. Názvy staníc sa teda zobrazujú automaticky a zároveň telefón dokáže sám vyhľadať lepšiu frekvenciu pre zvolenú rozhlasovú stanicu.

K multimediálnym funkciám patrí aj editor videí a fotiek - VideoDJ a PhotoDJ - a funkcia TrackID. Tá slúži na rozpoznanie vypočutej skladby - na internete zistí názov skladby, meno interpreta a albumu. Služba je bezplatná, platí sa len za prenesené dáta.

Telefón podporuje aj Java aplikácie. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0. V telefóne sme našli len jednu hru Quadrapop a jednu aplikáciu Svetový čas.

Dáta a pamäť

Na pripojenie mobilu k internetu slúži GPRS a EDGE, čiže teoretická maximálna rýchlosť sťahovania údajov je cca 200 kilobitov za sekundu. Telefónu chýba podpora 3G. Na prenos údajov na kratšiu vzdialenosť je k dispozícii bluetooth s podporou profilu A2DP pre pripojenie stereo slúchadiel. Telefón nemá infraport ani wifi.

Integrovaná pamäť v telefóne je pomerne malá - 20 megabajtov. Je však možné ju rozšíriť pamäťovými kartami Memory Stick micro M2 až do 2 gigabajtov.

Fotoaparát

Sony Ericsson W580i je zo série walkman, nie cybershot. Preto sme ani neočakávali lepší fotoaparát, ako má. Má len dvojmegapixelový snímač bez blesku, bez automatického zaostrovania a bez špecializovaného tlačidla pre spúšť. Navyše telefón netreba pri fotení otočiť „na bok". Aj výbava fotoaparátu je poslabšia. Má len nočný režim, zosvetlenie a stmavenie scény, samospúšť či farebné efekty.

Telefón dokáže nahrávať aj video v rozlíšení 176 x 144 pixelov. Dĺžka záznamu je limitovaná len voľnou pamäťou telefónu.

Zverejnené snímky boli zmenšené na rozlíšenie 800 x 600 pixelov.

Batéria

V telefóne je štandardne batéria typu Li-Pol s kapacitou 930 mAh. Počas testovania nám telefón vydržal niečo viac ako dva dni (zapnutý aj cez noc). Nešlo však o bežnú prevádzku. Na telefóne sme niekoľko hodín počúvali MP3 súbory, hrali hry v jave, telefonovali a surfovali po niekoľkých wap stránkach. Pri bežnom využívaní vydrží telefón viac.

Celkové hodnotenie

Walkman Sony Ericsson W580i je telefón s pekným dizajnom a zaujímavými športovými funkciami. Vďaka nim vytŕča z radu walkmanov a zároveň posunul triedu walkman o niečo dopredu. Kto teda čakal na walkman-slider od Sony Ericssonu, dočkal sa. Ako bonus dostal priemerný fotoaparát a športové funkcie na meranie počtu krokov či odbehnutej vzdialenosti. Rozhodne ide o zaujímavý kúsok, ktorý stojí za zváženie.