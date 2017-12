Produkcia stodolárových laptopov sa začala

Stodolárové laptopy, ktorých vývin navrhli pred piatimi rokmi, sa dočkali masovej výroby. Dodávatelia hardvérových komponentov dostali zelenú na zvýšenie produkcie, aby sa tak milióny nízkorozpočtových počítačov mohli dostať k svojim majiteľom.

26. júl 2007 o 0:00 (sita)

Ešte pred štartom výroby, organizácia, ktorá za lacnými laptopmi stojí vyhlásila, že potrebuje aspoň tri milióny objednávok, aby bola realizovateľná. Prvé z počítačov by sa do rúk detí v rozvojových krajinách mali dostať v októbri 2007.

"Stále musíme napísať ešte nejaký softvér, no je to pre nás obrovský krok," uviedol šéf softvérového vývojárskeho tímu zo spoločnosti One Laptop per Child (OLPC) Walter Bender pre internetovú stránku spoločnosti BBC.

Cena laptopu XO je v súčasnosti v prepočte 4200 Sk. Pri predaji vládam by sa mala znížiť na sto dolárov (2400 Sk).