Zaujímavé linky na tento víkend - niečo pre záhradkárov a cestovateľov

Veľká noc je aj sviatkom jari a väčšinou už po nej sú záhradkárske práce v plnom prúde. Tento rok sa to na Slovensku bude vyvíjať podobne. Niektorí záhradkári už majú dávno zrýľovanú pôdu, zasiatu zeleninu, ostrihané stromčeky... Iba to však nestačí, treba sa o planty a ostatné zasiate semienka zeleniny starať, no už nastáva čas, kedy sa treba venovať aj okrasnej záhradke. Apríl je mesiacom rôznych záhradkárskych výstav, na ktorých si môžu obdivovatelia krás kvetov zakúpiť nové priesady nielen kvetov, ale aj okrasných stromčekov, ich menších priateľov bonsajov, ovocné stromy, záhradnú techniku, hnojivá a, samozrejme, aj neodmysliteľné semená tráv do záhrad. Internet je akousi celoročnou výstavou tohto všetkého, pretože kedykoľvek si tu nájdete vhodné informácie, rady, nápady....



Záhradkárski nadšenci si môžu na stránkach www.mujweb.cz/www/sultan/zahrada/zahrada.htm prečítať všetko, čo sa báli opýtať. To píše autor. Poskytne vám tu informácie z oblasti pestovania kvetín (balkónových, cibuľových, hľúzových...). Na http://kocour.webpark.cz/zahrada.htm si môžete prečítať, ktoré sú aktuálne záhradné práce pre toto obdobie, poskytne vám aj informácie o zelenine, ovocí a cudzokrajných rastlinách. Skúšali ste už pestovať kiwi, banánovník alebo mandarinku? Veľa užitočných kontaktov získate na www.zahrady.sk .

Nie všetci majú možnosť vlastniť záhradu alebo ju nechcú, pretože uprednostňujú iné formy aktívneho oddychu. Cestovatelia nemávajú zväčša vymedzené ročné obdobie na cestovanie, robia tak vždy, keď majú dostatok finančných prostriedkov a potrebujú zmeniť vzduch. S jarou prichádzajú aj nové sily a práve preto možno vy sa vyberiete za hranice nášho Slovenska. Skúsení cestovatelia sa s ostatnými radi podelia nielen o zážitky, ale aj o informácie týkajúce sa všetkého, čo predchádza samotnému vycestovaniu. Veľakrát napíšu o svojich cestách na svoju internetovú stránku a tak máte možnosť vzhliadnuť napr. na http://globe.euweb.cz , čo je Klub Zigmunda a Hanzelky, ich zážitky zo zahraničných ciest. Pomyselne prstom na mape a očami na internete môžete brázdiť po kontinentoch a tak získavať informácie o krajinách, o ktoré máte záujem.

Cestopis z južnej Ameriky, presnejšie z Peru nájdete na www.walker.sk/valo/peru . Cez atlantický oceán sa dostanete do Afriky a tam si môžete prečítať o ceste vlakom do Maroka na www.geocities.com/cestovanie . Ak sa chcete z rozpálenej Afriky vybrať niekam, kde je diametrálne chladnejšie, vrhnite sa na http://mahroch.nfo.sk/eastbound , kde sú popísané cesty do Ruska a Mongolska. Odtiaľ nie tak ďaleko do Thajska. Inšpiráciu nájdete na fotografiách, ktoré sú na stránke http://brano.com/thailand .

Nemusíte cestovať ďaleko, aby ste prešli kus sveta a mali pekné a dobrodružné zážitky. Európa je stále lákavá aj pre samotných Európanov. Cestopis z holandského Amsterdamu uložil jeho autor na adresu www.thc.sk/amsterdam/IE/index.html . Severnejšie od krajiny tulipánov sa nachádza Škótsko, krajina duchov a jazerných príšer. http://my-scotland.co.uk/dolog je tá správna adresa na pár informácii o škótsku a o ceste do tejto krajiny.