Pred 10 rokmi sa svet dozvedel o prvom klonovanom transgénnom zvierati

23. júl 2007 o 16:57 TASR

Edinburgh 23. júla (TASR) - Kolektív bádateľov na čele s profesorom Ianom Wilmutom zo známeho Roslinovho inštitútu v Edinburghu vo februári 1997 oznámil, že sa im podarilo vyklonovať prvého cicavca na svete - ovcu.

Genetická kópia dospelej ovce dostala od svojich tvorcov meno Dolly. Nepochybný vedecký úspech však nevyvolal len nadšenie: z mnohých strán sa začali ozývať aj kritické hlasy, ktoré varovali pred možným zneužitím postupov génového inžinierstva, predovšetkým pri eventuálnom klonovaní ľudí. Dolly museli v roku 2003 kvôli ochoreniu pľúc a bolestivej artritíde ako šesťročnú utratiť. Ovce sa pritom dožívajú bežne 15 rokov, ibaže Dolly bola naklonovaná z dospelého jedinca a jej chromozómy boli staršie ako u jej rovesníkov. Ukázalo sa, že vedci s týmto rizikom pri klonovaní nerátali.

O ďalšej genetickej novinke z Edinburghu sa svet dozvedel 24. júla 1997. Bádatelia predstavili verejnosti prvú klonovanú transgénnu ovcu, ktorá dostala meno Polly. V jej prípade sa použilo jadro zo zárodočnej bunky, doňho však vedci vložili ľudský gén, ktorý v ľudskom organizme zodpovedá za produkciu tzv. "faktora IX". U ľudí, ktorí trpia poruchou zrážanlivosti krvi (hemofíliou) sa tento faktor vyskytuje v organizme v nedostatočnej miere a pacientovi sa dodáva transfúziou. Experti odhadujú, že v Severnej Amerike, Európe a v Japonsku žije v súčasnosti približne 7000 osôb postihnutých hemofíliou.

Ovca Polly produkovala mlieko, ktoré obsahovalo faktor IX. Podľa predpokladov by malo ísť o lacnejšiu a možno aj bezpečnejšiu alternatívu k liečbe hemofilikov drahými krvnými preparátmi. Medicína totiž zaregistrovala aj prípady, kedy sa postihnutí pri transfúziách nakazili vírusom HIV žltačky a iných chorôb, prenosných krvou. Príchod Polly mal však aj iný význam. Transgénne ovce prišli na svet v roku 1991, prvé transgénne zvieratá pozná veda dokonca od roku 1981, Polly bola ale prvým transgénnym zvieraťom, ktoré vzniklo klonovaním. Dovtedy sa transgénne zvieratá tvorili iba pomocou tzv.pronukleárnej injekcie. Pri tomto postupe sa 200-300 kópií ľudského génu vstrekne do oplodneného vajíčka, ktoré sa potom implantuje do tela náhradnej matky. Táto metóda je síce teoreticky rozpracovaná dokonale, reálne výsledky sú ale slabé. Transgénne zvieratá sa vyvinú iba z dvoch až troch percent vajíčok a v tomto malom množstve sa chýbajúci gén dokáže v potrebnej miere aktivizovať iba u nepatrného množstva zvierat. Vedci sa po vydarenom pokuse s Polly nádejali, že práve metóda klonovania by počet zvierat s potrebnými génmi mohla zvýšiť.

Pokusy s klonovaním financovala predovšetkým firma PNI Therapeutics, ktorá predpokladala, že tak získa výhodný zdroj hormónov k výrobe liečiv.