Štvrtina mozgu stačí

Francúzski zdravotníci vyšetrili muža, ktorý vedie celkom normálny život azda iba s 25 percentami objemu mozgu. Je štátnym zamestnancom.

23. júl 2007 o 16:30 Zdeněk Urban pre sme.sk

Neuveriteľný prípad opísal v prestížnom britskom lekárskom časopise The Lancet neurológ Lionel Feuillet z nemocnice Timone a lekárskej fakulty Stredomorskej univerzity v Marseille s kolegami. Ide o 44-ročného muža, je ženatý, má dve deti a pracuje ako štátny zamestnanec. Má IQ 75, verbálny IQ 84 a výkonnostný IQ 70. To je hlboko pod priemernou hodnotou 100, nie je však považovaný za mentálne zaostalého alebo postihnutého.

Do nemocnice prišiel s tým, že dva týždne cíti miernu slabosť v ľavej nohe. Lekári zo zdravotnej dokumentácie zistili, že ako šesťmesačný trpel hydrocefáliou („voda na mozgu"). Príčina bola neznáma. Vyriešilo to operačná úprava - premostenie - odtoku nadbytočnej tekutiny. Ako štrnásťročný si sťažoval na slabosť a chvenie ľavej nohy, čo plne napravilo odstránenie premostenia. Odvtedy sa neurologicky a celkovo zdravotne vyvíjal normálne.

Nafúknuté mozgové komory

Lekárov mimoriadne prekvapilo, keď skenovanie na počítačovom tomografe (CT) ukázalo veľmi výrazné rozšírenie normálne vcelku drobných bočných komôr mozgu, kde sa hromadí mozgovomiechový mok. Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) potvrdilo masívne zväčšenie bočných komôr (napriek svojmu názvu ležia zhruba v strede mozgu) a navyše aj tretej a štvrtej mozgovej komory, ktoré sa nachádzajú v mozgu nižšie. Muž má veľmi tenký plášť mozgovej kôry a okrem toho mu teraz pod štvrtou komorou našli cystu.

Lekári dospeli k záveru: hydrocefália s pravdepodobným zúžením jednej z normálnych odtokových ciest. Mužovi sprvoti príznaky uľahčili chirurgicky otvorením a odvodnením bočných komôr. No príznaky sa čoskoro vrátili a tak mu ďalším operačným zákrokom obnovili premostenie odtoku nadbytočnej tekutiny. Do niekoľkých týždňov sa jeho stav neurologicky znormalizoval. Následné neuropsychologické a CT vyšetrenia neukázali zmenu.

Snímky mužovej lebky z CT (A) a MRI (B, C, D). LV - bočné mozgové komory, III - tretia mozgová komora, IV - štvrtá mozgová komora. V D šípka ukazuje možné zúženie zvyčajného odtoku tekutiny, zelená farba zvýrazňuje cystu.

Hlavá plná vody

Feuillet s kolegami v The Lancet nestanovili presnú mieru zmenšenia mozgu. Pre časopis New Scientist však Feuillet uviedol vizuálny odhad vyše 50 až 75 percent. Mužovi teda tekutina vyplňuje väčšinu mozgu a zostalo mu málo skutočného mozgového tkaniva. Zmenšil sa mu celý mozog, najviac mozgová kôra, čelové, temenné, spánkové aj záhlavné laloky na ľavej i pravej strane. Feuillet zdôraznil, že práve tieto oblasti ovládajú pohyb, vnímanie, reč, videnie, sluch a emocionálne a poznávacie funkcie. Muž napriek všetkému nemá vážnejšie zdravotné problémy a pozoruhodné je najmä to, že sa sociálne zapojil a stále funguje celkom normálne.

Porovnanie tých istých snímok z CT a MRI (vľavo) s obdobnými snímkami normálne vyvinutého mozgu (vpravo) názorne dokladá, čo sa mužovi vlastne stalo.

Zázračne tvárny mozog

Feuillet: „Náš mozog je veľmi tvárny a pri správnej liečbe sa dokáže prispôsobiť niektorým poškodeniam, ktoré v ňom nastali pred aj po narodení." Pre New Scientist sa v tomto duchu vyjadril tiež Max Muenke, špecialista na mozgové defekty detí, ktorý pôsobí v Národnom ústave pre výskum ľudského genómu pri Národných ústavoch zdravia v Bethesde (USA): „Stále mi pripadá úžasné, ako sa mozog dokáže vysporiadať s niečím, o čom by ste si mysleli, že nie je zlučiteľné so životom. Ak sa niečo deje veľmi pomaly a určitý dlhší čas, možno aj desaťročia, funkcie normálne vykonávané časťou mozgu, ktorú porucha zatlačila do ústrania, preberú jeho iné časti."

Zdroje: The Lancet z 19. júla 2007; New Scientist News Service z 20. júla 2007. Foto: The Lancet, New Scientist.