The Darkness - najtemnejší hrdina všetkých čias

Málokedy sa stáva, aby sme sa prevtelili do hrdinu záporného až na kosť. Jackie Estacado je jedným z nich, no zároveň až hriešne priťahuje. Jeho temné dobrodružstvo je plné depresie, nenávisti, smútku a bolesti.

23. júl 2007 o 10:24 Ján Kordoš

Jackie nemal najšťastnejšie detstvo, z nášho pohľadu ide dokonca o nočnú moru, ale to je len smutný začiatok. Bez rodičov sa malý chlapec dostáva do rúk strýka Paulieho, avšak o šľachetnom vykúpení nemôže byť reč. Paulie totiž nepatrí medzi typy, ktoré by kupovali malým chalanom pod vianočný stromček nablýskané angličáky. Ako šéf miestnej mafie dychtí len po tom, aby dostal do svojich radov čerstvú krv a hlavný hrdina tak patrí medzi záporné postavy. Je vrah, chladný, vypočítavý nájomný vrah, pri ktorého práci neexistujú žiadne city. Jeden job však nedopadne podľa Jackieho predstáv, strýko Paulie sa ho rozhodne odstaviť. V deň jeho 21.narodenín, čo rozhodne nie je najlepší darček. Všetko toto sa dozvedáte priamo v priebehu hrania, neexistuje žiadne zdĺhavé uvádzanie do deja a ihneď sa ocitnete vo víre akcie, keď unikáte najatým gangstrom, ktorí majú jedinú úlohu. Dostať vás, pričom najlepšie by bolo, keby vám mozog museli zoškrabovať zo steny. Lenže Jackie prežije a jeho putovanie naberá spád, keď v ňom ožíva „dar“ od jeho otca. Na povrch sa derie Temnota, ktorá do zoznamu domácich miláčikov určite nepatrí. Priamo z pekla vám po aktivovaní tejto gratis služby vyrastú dve akoby hadie hlavy. Koledy nespievajú, babičkám cez prechod taktiež nepomáhajú, ale svoje ostré zúbky používajú na trhanie tiel, pojedanie sŕdc padlých.

Táto malá nepríjemnosť pomáha Jackiemu prežiť, no potvorky lačné po krvi mu život len a len komplikujú. Je síce pekné, že štyri možné využitia tejto nadprirodzenej sily nedovolia hlavnej postave zahynúť, pretože ju potrebujú, no komplikácie na seba nenechajú dlho čakať a prekliatie v rodine sa budete snažiť zlikvidovať. Akcia z vlastného pohľadu príliš hlboký príbeh nepotrebuje, no postupne sa začnete Jackiemu dostávať pod kožu omnoho viac, než takmer bezmenným virtuálnym zabijakom. Jackie má totiž dievča a pri sfukovaní sviečok torty alebo spoločnom pozeraní televízie dokonca zažijete chvíle romantiky. A to už skutočne nie je tradičné spojivo hier, kde padajú nepriatelia ako teplotné rekordy. Jednotlivé časti New Yorku navštívite rozkúskovane, vždy ide o uzatvorené lokácie, do ktorých sa dostávate prostredníctvom metra a všade vládne tma.

Všeobecne sa dá povedať, že krvou sa rozhodne nešetrí, vytečie a vystrekne jej na hektolitre. K tomu si pridajte drsnejší jazyk, do ktorého ľúbezná poézia so všetkou skromnosťou nepatrí. Sem tam padne nejaký ten motherfu**er, Jackie prichádza domov s výstižnou vetou „sweet home, sweet fu**in´ home“. Svoju dávku depresie vytvára aj samotné prostredie a neskoršie putovanie v inej dimenzii. Peklo v podobe Prvej svetovej vojny, zošívaných tiel vojakov a mutantov má tak nepríjemný nádych, že by sa i nadšení pesimisti cítili trápne. Niet sa čomu čudovať, že vekové obmedzenie 18+ svieti na obale s hrou a hoci nám nátierka z miechy s príchuťou mozgu žalúdok nedvíha, The Darkness je trochu iná káva a rozhodne by sa do rúk deťom tento titul dostať nemal. Jednak tu máme večné boje proti násiliu a jednak by mnohé maličkosti zostali mladšími hráčmi nepostrehnuté. Je to hra plná mŕtvych tiel a bizarných kreatúr, no koktail je to správne namiešaný, v štýle Pulp Fiction alebo jemu podobných dielok. Zápletka správne graduje, nenávisť a cieľ odplaty je postupne podporovaná novými činmi a hoci sa v niektorých prípadoch dá hovoriť o miernom klišé, určite sa nájde dostatok momentov, pri ktorých budete rovnako ako my, sedieť s otvorenými ústami a cítiť nenávisť a utrpenie.

Spoločnosť vám na vybraných miestach budú robiť darklingovia. Vyvoláte ich len na miestach tomu určených, ale zábavy si s nimi užijete i napriek tomu mnoho. Štyri rozličné druhy nútia taktizovať, pretože nie vždy potrebujete ten ktorý typ. Základný typ si ide problémy s protivníkmi vyriešiť ručne, druhý má rotačný guľomet, ďalší sa na štýl kamikadze obetuje a posledný ničí zdroje svetla elektrickými výbojmi. Treba však povedať, že ide o riadnych nespratníkov. Hoci nám potvorky, ktoré močiac na mŕtve telá vtipne glosujú situáciu nepripadajú ako romantický darček pre priateľku, svojim vystupovaním a pomocou si nás okamžite získali. Sarkastický až morbídny humor sa do vražedného tanga neskutočne hodia. Môže vám to pripadať nechutné, avšak ide len dojem, ktorý sa po vyskúšaní na vlastnej koži okamžite stráca a vy si týchto vulgárnych pomocníčkov zamilujete a keby sa dali pohladiť či hodiť im cukrík, okamžite to spravíme.

Vo virtuálne temnom svete sa môžete pohybovať voľne, nikto vám neprikazuje, aby ste sa okamžite vybrali po vytýčenej trase a nezišli ani na chvíľu mimo chodníčka. V metre nájdete mnoho ľudí, ktorí vám dajú postrannú úlohu. Niekedy musíte niekoho zlikvidovať, niekedy len ísť za svojou priateľkou, inokedy pomáhate harmonikárovi či navštívite dotyčnú osobu s odkazom. Dostávate tak aspoň v miernej miere dojem žijúceho sveta a dialógy síce nehltáte, no nezaspíte nad nimi od nudy. Odmena v podobe telefónnych čísel, za ktoré si odomykáte bonusový obsah je dostatočne lákavá. Takže zabudnite na klasickú strieľačku, všetko tu je založené na budovanej atmosfére zatratenia hodného sveta. Ten najlepšie vynikne pri hraní v tme a môžeme vám zaručiť, že si kombináciu strieľania (klasický výber: pištoľ, brokovnica, automat, ťažký guľomet v rôznych druhoch) a používania Temnoty neskutočne užijete a niekedy budete mať pocit, že i za vašim chrbtom rastú dve zubaté tlamy, ktoré sa bijú o získané srdce a vytrhávajú si ho navzájom z papule. Brodíte sa v potokoch krvi, no Jackieho si zamilujete aj tak. Je zabijakom síce z vlastnej vôle, ale charizmu má, čo potvrdzuje aj niekoľko charakterov po vašom boku. Je to iné hranie, no po Riddickovi sme od Starbreeze nič iné ani nečakali. A ako vyzerá hodnotenie jednotlivých častí?

GRAFIKA 8 / 10

Pestré farby a lúky plné rozkvitnutých kvetov v The Darkness nenájdete. Pomočené podzemie metra, zašpinené kúty a bieda na každom kroku je dokresľovaná tmavými farbami a v mnohých prípadoch budete mať pocit, akoby ste sa pozerali na svet pod filtrom. Keď navštívite spomínané peklo, zážitok sa ešte znásobí. Ľudské utrpenie vnímate v zákopoch, ale aj pri putovaní surrealisticky stvárneným lesom – obrovské priestranstvo a akoby pahýle zohavených stromoch ako textúra v pozadí. A div sa svet, ono to skutočne funguje a do kolien vás zarazí nielen obrovské množstvo detailných textúr, ale aj architektúra miest, v ktorých sa pohybujete. To z obrázkov nenasajete, no už prvé kroky v tomto svete vás ubezpečia o tom, že aj naše verejné záchody sa majú od čoho učiť. Postavy sú vymodelované do posledného detailu a keď sa s nimi rozprávate, môžete obdivovať ich mimiku. Špecifické prostredie zvládli v Starbreeze vymodelovať na jednotku, to sa im rozhodne musí nechať, avšak nájde sa i tu niekoľko chybičiek krásy. Na fyzikálny model nadávať nebudeme, ale keď sa o niektoré predmety začnete zasekávať, trochu to začne škrieť.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie je vyriešené výborne, hraciu plochu vám nekazí žiadny ukazovateľ zdravia alebo zásoby munície. Pohyb je mierne spomalený, behať nebudete, čo niekomu môže vadiť, no o neprekonateľnú prekážku určite nejde. Ak sa dostanete pod paľbu viacerých nepriateľov, ťažko z nej vycúvate, avšak o to viac sa snažíte chrániť si svoj krk. Pri streľbe oceníte miernu pomoc v mierení, keď vám ukazovatele automaticky pri presnejšom zameraní plynulo prejdú na cieľ. Tlačidlami LT a RT strieľate zo zvolených zbraní (škoda, že si nemôžete zvoliť, či použijete pištoľ s tlmičom alebo bez, automaticky vám naskakujú do rúk tie, ktoré ste v danom poradní vzali), LB vyvoláva temnotu a RB zvolenú temnú silu. Svoje si užijete pri využívaní prvej temnej sily, pretože pohyb pripomína Votrelca. Lozíte si po stenách i stropoch, zmenené sfarbenie, rozmazané rohy – to všetko vnímate ako správny ťah. Niekedy nám chýbala mapa, pretože jediným vodítkom sú info panely priamo v lokáciách, ale nič vám nepovedia o tom, kde presne to býva vaše dievča a kde máte hľadať daný byt alebo osobu. Istotne, je to tak reálnejšie, no pri kombinácii pomalšieho pohybu a hľadania si raz za čas trochu zablúdite.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Už sme to spomínali, ale pre istotu ešte raz. The Darkness hrajte jednoznačne v tmavej miestnosti, získate tak nezanedbateľný bonus do atmosféry. A tá je riadne podmanivá, ovalí vás všetkou svojou silou a nepustí z mocného zovretia. Temnotou začnete žiť, začnete si uvedomovať niektoré nezmyselné činy, utrpenie mladého hrdinu, ktorý by padol do oka nejednej Emo-slečne. Jackie nosí dlhý čierny plášť, čierne gate a dlhšie havranie vlasy po plecia a biela pokožka z neho robia silnú osobnosť, ktorá si vás získa. Cesta za pomstou a vykúpením (a to je všetko z príbehu, čo z nás dostanete) je vybrúsená ako diamant. Lineárne dobrodružstvo nebude vadiť nikomu, kto sa dokáže ponoriť do vražedného tempa. Že sa s maličkosťami vývojári natrápili, zistíte napríklad z televízorov. Môžete ich zapnúť, prepínať kanály a len tak pozerať, pričom nejde o minútovú smyčku. Chcete film The Man With Golden Arm s Frankom Sinatrom v hlavnej úlohe či Flash Gordona, cartoonovú rozprávku alebo niekoľko klipov? To všetko si nemusíte ani všimnúť, no ono to tu je!

MULTIPLAYER

Trochu biedny, ničím zaujímavý a vlastne nepodstatný. Vo chvíľach zúfalstva by sme si ho dokázali užiť aj na dlhšie než tých pár desiatok minút, ale hlavným ťahúňom určite nie je, ale táto možnosť tu je. Netestovali sme ho dlho, preto radšej bez hodnotenia.

ZVUKY 9 / 10

Ozvučenie je vynikajúce a keď vynecháme štekot zbraní, zvuk rozbíjajúcich sa predmetov či vykrikovanie odvážnych protivníkov (to na začiatku, neskôr už len revú od hrôzy), zostane nám ako na podnose pred nami ležať neskutočný dabing. Začneme od Jackieho. Niektorým recenzentom nepadol hlas hlavného hrdinu. Vraj je nevýrazný, bez zafarbenia a akoby ani nepatril masovému vrahovi. Každý má právo na názor, avšak dovolil by som si to všetko zavrhnúť ako úplnú hlúposť. Jackie má predsa 21 a žiadny drsný gangsterský hlas by sa na mladú postavu nehodil. Navyše je nás depresívny hrdina tak trochu iný a to, že takmer šepká, hlas zvýši len skutočne minimálne, prospieva do prevtelenia sa do neho. Niekedy to pôsobí až psychopaticky, keď Jackie rozpráva niektoré svoje zážitky pri nahrávaní, ale práve v tom tkvie jeho čaro. Akoby zasnený hlas, ktorý vôbec nepatrí k telu postavy, má svoju silu, svoju dávku očarenia. Jackie toho nenahovorí veľa, ale z jeho hlasu nič necítite. Áno, presne toto je klad. Máme tu postavu, navonok nevýraznú a chladnú, no jej hlas má rovnaký šmrnc ako Jean Reno v Leonovi. Temnotu nahovoril Mike Patton z Faith no More a jeho hlas bol prehraný cez rôzne filtre a ten škrekot a šialený smiech začnete okamžite nenávidieť, bude sa vám vrývať pod kožu, cítite jeho skazenosť. Pokračovať sa dá s kľudným svedomím ďalej: darklingov by sa dalo prirovnať k Sméagalovi z Pána Prsteňov, Paulie a jeho pomocníci znejú vtieravo a slizko, vaši priatelia utrápene. Dabing na jednotku s hviezdičkou.

HUDBA 7 / 10

Hudobná vložka zaznie len v momentoch, kedy sa bude niečo diať a ide o zmes rýchlych či depresívnych skladieb. Niekedy do neutíchajúcej streľby zaznie rýchly rock, inokedy ide o elektronickú hudbu a v momentoch strašidelného pohltenia nebudete dýchať pri orchestrálnych melódiách. Akokoľvek sa tento mix zdá byť nestráviteľný, je tomu úplne inak. Len škoda, že sprievodných melódií nie je viac a nedotvárajú atmosféru i mimo vybraných chvíľ.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

S dĺžkou hry to samozrejme nebude veľmi horúce a keď sa posnažíte, dokážete na normálnu obtiažnosť dohrať The Darkness za noc, maximálne dve poctivého hrania. Smerovať čo najrýchlejšie k vrcholu je však nezmyselné a potom sa dostávame na tradičnú hodnotu 8-12 hodín, pri ktorých však máte zatajený dych od začiatku do konca. Protivníci mnoho rozumu nepobrali a hoci sa skrývajú, problém predstavujú len vo väčších množstvách. Výrazne však znechutí úplná demencia vašich darklingov, hlavne toho s rotačným guľometom. Nerobí mu problém strieľať do steny a nerozlišuje, či niekto stojí medzi nim a nepriateľom. Čiže napríklad vy. Keď sa mi asi trikrát podarilo zomrieť na danom mieste týmto spôsobom, skákanie od vytrženia určite nenasledovalo. Tupučké stvorenia však môžete spraviť krvilačnými po zvýšení náročnosti. Systém zdravia nám bude všetkým známy z akčných titulov ako napríklad Call of Duty či Gears of War. Pod priamou paľbou dlho zostať nemôžete, obraz začne efektne červenieť, všetko sa rozmazáva, mení tvary a jediným riešením nájsť si rýchlo úkryt, prečkať tam niekoľko sekúnd, pokým sa zdravie nezregeneruje a znovu môžete s čistým štítom vybehnúť do boja. Tento spôsob sa niekomu nemusí páčiť, ale rozhodne nekúskuje hrateľnosť, všetko ide plynulo ďalej, nemusíte pozerať na číselné zobrazenie zdravia a zbierať lekárničky. Temnota zbiera svoju silu v tme a požieraním sŕdc, čím jej začnú viac žiariť očká. The Darkness nie je hrou zbytočne obtiažnou, hranie si užívate.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,4 / 10

Tak ako sme odporúčali Gears of War pred niekoľkými mesiacmi, tak i teraz radíme, aby ste The Darkness na pultoch obchodov neprehliadali. Ide o iný zážitok, na ktorý musíte mať silný žalúdok, ale okamžite zistíte, že sa tu nik nesnaží nalákať hráča na hektolitre krvi. Výborne podaný príbeh, maximálne pohltenie, s citom zvolený hlavný hrdina, nádherné spracovanie. The Darkness je hrou pre dospelých. Avšak tak ukrutne podmanivým, že si začnete uvedomovať jeden fakt: komixoví hrdinovia nie sú len tí, čo lietajú a zachránia každý deň X mamičiek s kočíkom. Sú aj iní – tí, ktorí chcú možno zomrieť. Ktorí sú skazení, snažia nechať protivníka čo najbrutálnejšie vykrvácať. The Darkness nás len utvrdzuje v tom, že herný priemysel definitívne dospel a dokáže priniesť i nečakane zaujímavé akčné príbehy.