Orange a T-Mobile: prenos čísel nebrzdíme, spomalil ho O2

Orange aj T-Mobile sa bránia kritike nováčika na trhu O2. Preniesť si číslo ku konkurencii vraj oddialil práve jeho prístup.

20. júl 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Telefónica O2 pred niekoľkými dňami začala verejne kritizovať svojich konkurentov Orange aj T-Mobile pre stále nefungujúcu prenositeľnosť čísel. Zákazník, ktorý by chcel prejsť od ostatných dvoch operátorov k O2, si totiž zatiaľ nemôže ponechať svoje pôvodné číslo. Tretí operátor považuje čas jeho pripojenia k existujúcemu systému na prenos čísel medzi Orangeom a T-Mobilom za neadekvátne dlhý. A dodáva, že tento stav podporuje udržanie si dominantného postavenia týchto dvoch operátorov. Rokovania o trojstrannej zmluve už prebiehajú viac ako pol roka a stále nie sú uzatvorené.



Bez rodných čísel

Orange pôvodne nechcel vyjadrenia O2 komentovať, T-Mobile ostal prekvapený. Obaja operátori však v súčasnosti hovoria, že oni proces nezdržujú. „Rozhodne odmietame, že by sme proces brzdili. Z technickej stránky je T-Mobile pripravený na prenositeľnosť čísel s novým operátorom už od prvého momentu prepojenia sietí,“ povedal Martin Vidan z T-Mobilu. Orange a T-Mobile poukazujú na komplikácie pri O2. Ten zase argumentuje tým, že by bolo pre neho nevýhodné zavedenie tejto služby odďaľovať.



Orange a T-Mobile vidia problém v tom, že nováčik na trhu od začiatku svojho pôsobenia neoveruje osobné údaje o klientoch. V jeho databáze teda chýba napríklad rodné číslo. Systém prenosu čísla overuje klienta práve na základe rodného čísla.



O2 začiatkom roka navrhol, aby sa pri overovaní klienta využíval tzv. PUK kód. Ten slúži napríklad na odblokovanie SIM karty, keď používateľ zadá trikrát zlý PIN kód. Takýto systém funguje v susednej Českej republike, kde takisto operátori nemusia overovať údaje o klientoch v občianskom preukaze. Na tomto systéme trval O2 štyri mesiace.



Zavedenie českého systému na Slovensko by si však vyžiadalo ďalšie investície. Pre operátorov je poskytovanie tejto služby už aj tak vysoko stratové. Číslo si totiž ku konkurencii prenieslo do utorka zhruba šesťtisíc ľudí a investície do systému boli vyše sto miliónov korún pre každého z operátorov. „Prechod na tento systém by prakticky znamenal presun nákladov na zavedenie prenositeľnosti čísel u tretieho operátora na ostatných dvoch hráčov na trhu,“ povedal hovorca Orangeu Peter Tóth. Dodal, že prechod na nový systém by mohol znamenať aj dočasné vyradenie súčasného z činnosti.



Celkový počet aktívnych SIM kariet Orangeu a T-Mobilu je v súčasnosti viac ako 5,2 milióna. Poplatok za prenesenie čísla je 1190 korún pri odchode od Orangeu a 595 korún pri odchode od T-Mobilu.



Nový pokus

O2 nakoniec od systému overovania PUK kódom upustila a prijala overovanie na základe rodného čísla. V tomto prípade však musí O2 overiť, či má skutočný majiteľ daného telefónneho čísla rodné číslo zhodné s tým, ktoré dostal od konkurencie na žiadosti.



Orange napokon navrhol O2, aby rodné číslo záujemcu o prenos čísla overovali telefonicky. V praxi by to teda znamenalo, že ak by si chcel klient O2 preniesť číslo napríklad k Orangeu, v žiadosti o prenos by tak ako doteraz zadal aj svoje rodné číslo. To by následne putovalo k O2 a jeho úlohou by bolo toto rodné číslo telefonicky u klienta overiť. „Spoločnosť O2 sa k tomuto návrhu zatiaľ nevyjadrila,“ povedal Tóth.



Hovorkyňa O2 Hana Hejsková aj včera tvrdila, že spoločnosť je pripravená spustiť prenos čísel v horizonte niekoľkých dní.