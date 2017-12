Samsung SGH-J600e: neviditeľné dotykové klávesy

Samsung SGH-J600e je veľmi pekný štýlový telefón s dizajom, ktorý predbehol jeho funkčnú výbavu. Sklamaním môže byť displej a fotoaparát. Kto si však potrpí na pekný dizajn, nemusí váhať.

Dizajn a klávesnica

Samsung opäť raz ukázal, že aj bez pomoci luxusných návrhárskych domov dokáže vyprodukovať štýlový telefón, ktorý im môže konkurovať. Samsung SGH-J600e je oblý slider, na ktorom snáď nie je pravý uhol; okrem displeja, samozrejme. Telefón však nepatrí do edície Ultra a teda nie je ultratenký. Jeho rozmery sú 97 x 44 x 15,2 milimetra a hmotnosť 99 gramov. Testovaný telefón bol vo farebnom prevedení Noble blue, okrem toho je k dispozícii v prevedeniach Ice silver, Candy pink a Topaz gold.

Na prednej strane zatvoreného telefónu je displej s ovládacím štvorsmerným tlačidlom s potvrdzovaním v strede. Okolo štvorsmerného tlačidla je lesklá obruba, ktorá vo vrchnej časti mierne vyčnieva - to pomáha pri vysúvaní a zasúvaní telefónu. To je vidieť, po otvorení telefónu sa však zjavia okolo ovládacieho tlačidla ďalšie štyri ovládacie tlačidlá - na prijatie a odmietnutie hovoru a dve kontextové. Na pravej bočnej strane telefónu je spúšť fotoaparátu, tlačidlo na zapnutie telefónu (a odomknutie zablokovanej klávesnice) a ktyrý konektor pre slúchadlá a nabíjačku. Na ľavej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti a krytý slot pre pamäťové karty. Na zadnej strane je len kryt fotoaparátu. Po vysunutí telefónu sa na zadnej strane ukáže objektív fotoaparátu so zrkadielkom a na prednej alfanumerická klávesnica.

Alfanumerická časť klávesnice je spracovaná veľmi dobre. Klávesy sú dostatočne veľké a ich zdvih aj tuhosť sú primerané. Okolo klávesnice je dostatok priestoru, takže sa všetky klávesy stláčajú pohodlne. Štvorsmerné tlačidlo by nemuselo byť také tuhé, ako je. Dotykové tlačidlá reagujú správne. Po stlačení tlačidlo blikne, aby používateľ vedel, že telefón stlačenie zaznamenal.

Telefón je kvalitne vyhotovený, pri stláčaní nevŕzga a vysúvací mechanizmus má primeranú tuhosť aj pevnosť.

Displej

Displej telefónu je typu TFT. Jeho rozmery sú 128 x 160 pixelov, uhlopriečka je 1,9 palca a zobrazí 65-tisíc farieb. Nejde teda o špičku, skôr o horší štandard. Obraz na displeji je jemne štvorčekovaný. Displej je pomerne dobre čitateľný na priamom slnku. Patrí tak k súčasnému priemeru.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred a štvorica kláves - dva kontextové klávesy a dve tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru. Tlačidlo na odmietnutie hovoru slúži v niektorých prípadoch aj na vymazávanie - napríklad pri písaní SMS správy alebo telefónneho čísla. Potvrdzovacie tlačidlo zase v pohotovostnom stave telefónu slúži na spustenie webového prehliadača.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu tvorí deväť ikon, ktoré nie sú animované. V hlavnom menu je ikona pre zoznam hovorov, kontakty, aplikácie, internetový prehliadač, správy, moje súbory, kalendár, fotoaparát a nastavenia. Hlavné menu sa môže zobrazovať aj ako zoznam.

Všetky ďalšie submenu sú textové s číslom na začiatku každého riadku. Pomocou týchto čísel sa možno v menu pohybovať. Pri pohybe v menu sa pri položkách, ktoré majú ďalšie submenu, zobrazuje okno s týmto submenu. Do okna sa potom dá vstúpiť šípkou vpravo a z neho sa ide späť šípkou vľavo. Pohyb v menu je rýchly.

Telefón nemá aktívny desktop, na pohotovostnej obrazovke však môže mať používateľ zobrazený kalendár.

Operačný systém telefónu je uzavretý.

Funkcie

Telefón má štandardné funkcie strednej triedy. Má niekoľko budíkov a každý sa môže spúšťať opakovane. K dispozícii je aj kalendár, diktafón, svetový čas, kalkulačka, konvertor, časovač, stopky a poznámkový blok. Na rozdiel napríklad od modelu U600 nemá prehliadač dokumentov.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára vojde spolu 1000 viacpoložkových kontaktov. Ku každému kontaktu možno priradiť niekoľko telefónnych čísel, e-mailovú adresu, zvonenie, obrázok či iné detaily. Telefónny adresár možno synchronizovať s počítačom.

V zozname kontaktov možno vyhľadávať podľa reťazca najviac 7 znakov. Po napísaní písmena sa kurzor automaticky presunie na prvý zodpovedajúci kontakt. Telefónne čísla zo SIM karty a z pamäte telefónu zobrazuje spolu.

Správy

Z telefónu možno posielať a prijímať SMS a multimediálne MMS správy. Editor pre SMS správy je oddelený od editora MMS správ. Je to u Samsungu zmena, pretože v starších modeloch bol editor spoločný a zmenil sa podľa potreby.

Pri písaní sa zobrazuje celkový počet ostávajúcich znakov, respektíve počet kilobajtov správy. Zobrazuje sa aj počet správ, do ktorých sa text rozdelí. Telefón podporuje prediktívne písanie T9.

Chýba podpora e-mailov.

Multimédia a java

Samsung SGH-J600e je skôr lacný štýlový, ako multimediálny telefón. Je vybavený jednoduchým hudobným prehrávačom a FM rádiom s RDS. Po vyhľadaní rozhlasových staníc sa tak automaticky zobrazuje ich názov. Rádio môže bežať aj na pozadí, vtedy sa frekvencia, alebo názov stanice zobrazuje pod názvom mobilného operátora.

Hudobný prehrávač na základnej obrazovke zobrazuje ovládacie prvky, odohraný a celkový čas skladby, opakovanie a náhodné prehrávanie skladieb a hlasitosť. Chýba mu ekvalizér a knižnica skladieb. Hudobný prehrávač nedokáže bežať na pozadí.

Telefón podporuje aplikácie java, prostredie je MIDP 2.0. V pamäti sme však nenašli žiadne hry ani aplikácie.

Dáta a pamäť

Na prenos dát z internetu využíva J600e GPRS a EDGE. Maximálna rýchlosť prenosu dát je teda na úrovni 200 kilobitov za sekundu. Na prenos dát na kratšiu vzdialenosť slúži bluetooth. Chýba infraport či Wi-Fi, ktoré by sme však pri telefóne tejto triedy ani neočakávali.

Kapacita pamäte telefóne je zhruba 17 megabajtov. Je však možné ju rozšíriť pamäťovými kartami microSD.

Fotoaparát

V telefóne je poslabší fotoaparát s maximálnym rozlíšením len 1,3 megapixelu. Maximálne rozlíšenie fotografie je teda 1280 x 1024 pixelov. Fotoaparát ponúka bežné funkcie ako farebné efekty (čiernobiely, negatív, sépiový, antik a mesačný svit), rámčeky či samospúšť. Scénu možno pri fotení stmavovať a zosvetľovať. K dispozícii je aj digitálny zoom.

Fotoaparát dokáže zachytávať aj video v rozlíšení 176 x 144 pixelov. Aj pri snímaní videa možno využiť farebné efekty a samospúšť.

Zverejnené fotografie majú znížené rozlíšenie na 800 x 600 pixelov.

Batéria

Batéria v Samsungu SGH-J600e je typu Li-Ion a má kapacitu 850 mAh. Výdrž telefónu počas testu sa pohybovala na úrovni 3,5 až 4 dní. Patrí teda k bežnému štandardu.