Nové informačné technológie predstaví na výstave Cofax 125 vystavovateľov

11. apr 2001 o 16:25 TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Lákadlom a novinkou 11. ročníka výstavy Cofax bude ocenenie IT osobnosť roka 2001 a IT firma roka 2001, a to za mimoriadny prínos k technickému rozvoju v oblasti informačných a komunikačných technológií a k rozvoju slovenského trhu s týmito komoditami a službami.

Záštitu nad touto výstavou softvéru, hardvéru, telekomunikácií a kancelárskeho vybavenia, ktorá sa uskutoční 24. až 27. apríla tohto roku vo výstavnom areáli bratislavskej Incheby, prevzal predseda vlády Mikuláš Dzurinda. Svoju účasť s prezentáciou nových informačných technológií (IT) na ploche 5600 štvorcových metrov (m2) doteraz potvrdilo 125 vystavovateľov, medzi ktorými budú mať Globtel, HTC, Datalan, PosAm a Eliot najväčšie expozície.

Podľa informácií Mateja Habodásza zo s.r.o. D & D Studio neformálne združenie novinárov už rozhodlo, že do užšej nominácie v kategórii IT osobnosť roka postúpili piati riaditelia, Marián Marek (PosAm), Milan Hán (SAP Slovensko), Pavol Lančarič (Globtel), Peter Prónay (Siemens Business Services) a Peter Weber (Compaq Computer Slovakia). V prípade firiem boli kritériom výberu okrem prínosu k rozvoju info-komunikačných technológií aj hospodárske výsledky, tempo rastu, unikátne produkty alebo služby, výška investícií do rozvoja firmy a spolupráca s akademickou obcou. Do finálového výberu novinári nominovali päť firiem, Compaq, Nextra, PosAm, SAP Slovensko a ui42. Rovnaké kritériá v oboch kategóriách rozhodnú aj o ich absolútnych víťazoch, ktorých vyhlásia 25. apríla na slávnostnom galavečere.

Navyše, v prestížnej súťaži Počítadlo 2001, cenu za mieru prínosu a inovácie udelia zástupcovia odbornej tlače z ČR a SR.

M. Habodász ďalej upozornil, že prostredníctvom internetu možno Cofax navštíviť ešte pred otvorením, a to na stránke www.cofax.sk. Okrem online stánkov jednotlivých vystavovateľov je do 19. apríla k dispozícii ojedinelá možnosť - zakúpenie vstupenky na výstavu iba za 5 Sk, pričom platbu prijíma výlučne virtuálna internetová banka Eliot. Už v prvé dni organizátori s prekvapením zistili niekoľko stoviek záujemcov, ktorí sa do tejto informačnej hry o prehliadku a zakúpenie vstupenky zapojili.

V ústrety mladším návštevníkom Cofax otvára samostatný sektor Game Show, kde budú k dispozícii počítače, konzoly a herný softvér. V hale D nájdu priaznivci počítačových hier stánky firiem Sony a Nintendo.

Sprievodným podujatím výstavy Cofax bude vedecká konferencia na tému Telekomunikácie 2001. Súbežne sa bude konať Jarná konferencia počítačovej grafiky, ktorá je najstarším každoročným stretnutím vedeckej komunity počítačovej grafiky v Strednej Európe. Stredoškolákom je venovaná súťaž programujem s Cofaxom, ktorú usporiadala Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského.

