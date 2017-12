Sony Ericsson W200i: prehrávač, z ktorého sa dá telefonovať

V ponuke mobilných operátorov sa objavil najlacnejší walkman Sony Ericsson W200i za výborné akciové ceny, už od 1 koruny. Je to len jeden z radu najlacnejších „plasťákov" so základnými funkciami, alebo ponúka čosi viac?

To najdôležitejšie na začiatok

Jediné, na čom výrobca šetril, je displej a fotoaparát (65-tisíc farieb a VGA rozlíšenie). Chýba aj bluetooth a EDGE. Je to však úspora vedomá - tento mobil zamestná hlavne vaše uši. Je totiž plnohodnotným walkmanom a hudobnými funkciami sa vyrovná svojim oveľa drahším bratom.

Ak chcete hlavne počúvať hudbu, bude pre vás w200i výbornou voľbou. Prístroj je konkurenciou aj pre MP3 prehrávače, tie s kapacitou jeden gigabajt s podobným displejom a výbavou stoja 2500 - 3000 korún a nevedia telefonovať ani browsovať po internete.

Prvý dojem a ovládanie

Dizajn pôsobí sviežo a elegantne, prístroj je malý a ľahký. Znalci značky vedia, že je inšpirovaný nehudobným modelom K310i. Plast sa netvári, že je kov a to je fajn. Telefón sa vyrába v dvoch vyhotoveniach, bielej a čiernej, v oboch prípadoch v kombinácii s obligátnou oranžovou. Jediným miestom, kde je vidno otlačky prstov, je plexisklový kryt displeja, siahajúci až po vrch telefónu. Dvestovka sadne do ruky ako uliata, vďaka skoseným stranám aj do menšej.

Klávesy sú konzervatívne zoradené do troch radov oddelených zvislými škárami. Triafajú sa výborne, aj keď kladú väčší odpor a pri stlačení počuť výrazné cvaknutie. To nemusí vyhovovať každému. Oranžové podsvietenie je rovnomerné a lahodí oku.

Namiesto štvorsmerného tlačidla je tu zapustený joystick, ktorý pôsobí zraniteľne a spočiatku sa ovláda trochu obtiažne, ale po chvíľke si človek zvykne. Ktovie, ako je to s poruchovosťou. Okolo joysticku je lesklý oranžový krúžok - jediné miesto telefónu s problematickým dizajnom, aspoň podľa mňa.

Hudba

Poďme na to, čo je na telefóne najzaujímavejšie - funkciu prehrávača. Pribalená karta kapacity 128 MB je, samozrejme, nedostačujúca, odporúčam zakúpiť si gigovú, kde sa zmestí hromada hudby. To je aj maximálna možná kapacita karty. Upgrade firmvéru možno v budúcnosti umožní aj väčšie kapacity. Drobnou nevýhodou je, že telefón pýta kartu M2, ktorá nepatrí medzi najlacnejšie, ale v internetových obchodoch sa spomínaná gigová dá kúpiť už za tisícku s DPH. Súčasťou výbavy sú aj slúchadlá s redukciou, ktoré hrajú veľmi slušne - s dostatočnými basmi a vcelku vyrovnaným zvukovým spektrom, takže pre bežné pouličné použitie asi netreba špekulovať so svojimi vlastnými slúchadlami, ktoré navyše spôsobia problém s dĺžkou kábla. Jack slúchadiel sa vsúva do mikrofónu s tlačidlom na príjem hovoru.

Hneď pri štarte telefónu si môžeme vybrať, či ho chceme používať ako prehrávač (to sa zíde napríklad v lietadle alebo mimo dosahu signálu, napríklad na chalupe), alebo s plnou funkcionalitou.

Ako dostať hudbu do mobilu

Vzhľadom na absenciu bluetooth jedine cez kábel, pričom treba zvoliť režim prenosu dát. Potom sa telefón aj karta prezentujú v počítači ako disk, takže netreba žiaden špeciálny softvér (takto sa dá mobil využiť aj ako prenosný mass storage disk). Dá sa použiť aj čítačka kariet, pričom kartu vložíme do adaptéra. Z telefónu ju dostaneme behom pár sekúnd, je pod krytom na boku a môžeme ju samozrejme vyberať a vsúvať za jazdy.

Absencia bluetooth v tomto prípade príliš neprekáža, napokon, modrý zub nemajú ani „riadne" MP3 prehrávače, dokonca ani božský iPod, ktorý si na nebesiach. Drobným anachronizmom je infraport - ten sa v núdzi môže zísť, aj keď kopírovať empétrojky by som cez neho neodporúčal.

Prehrávač má všetko podstatné

Prehrávač audiozáznamov je komplexný. Skladby sa dajú manažovať podľa albumu, interpreta a názvu skladby. Viac netreba. Hudbu, samozrejme, môžeme počúvať na pozadí, prehrávač sa dá zminiaturizovať, takže jeho prítomnosť bude naznačovať len drobný trojuholník navrchu displeja a pásik s bežiacim textom. So zvukom sa môžete pohrať, pretože v telefóne je ekvalizér s niekoľkými predvolenými režimami (aj s možnosťou vlastného nastavenia, samozrejme).

Rádio je milý bonus. Hrá čisto a ovládanie je jednoduché. Naladené stanice sa dajú uložiť do dvadsiatich predvolieb, čo je na Slovensku zbytočný luxus. Rozhlas má RDS, takže zobrazuje názov stanice a zabezpečuje čo najlepší signál.

Telefonovanie a tak ďalej

Telefónny adresár v telefóne pojme tisíc viacpoložkových kontaktov, to je už manažérske číslo. Výbava je v podstate prevzatá z vyšších modelov SE, chýba len možnosť opakovaného vkladania udalostí do kalendára.

Niektoré výhrady sa týkajú telefónov SE ako takých (ťažký prístup ku kontaktom na karte), takže by bolo nespravodlivé ich tu vyťahovať. Aj príjemné vlastnosti sú podobné ako u ostatných členov rodu SE (poznámkové „papieriky", časovač, zaheslovaná pamäť na citlivé údaje, napríklad heslá a PIN kódy.

Písanie SMS je bezproblémové, pri odosielaní sa vám ponúknu naposledy zvolené adresy.

Malý braček veľkých Sony Ericssonov za nimi výrazne nezaostáva, čo sa týka manažérskych funkcií.

Displej a fotoaparát

Pasívny displej má 65-tisíc farieb, rozlíšenie 128 x 160 bodov a dosť to vidno. Pri slnečnom svetle si ho veľmi neužijeme. Foťák má rozlíšenie VGA (640 x 480 pixelov). Dá sa aj kamerovať, dĺžka záznamu je obmedzená iba kapacitou média. Ikony menu sú jednoduché, prispôsobené rozlíšeniu, takže pôsobia elegantne. Foťák má napriek chabému rozlíšeniu dosť funkcií, takže na MMS bude viac než dostačujúci.

Frflať je zbytočné. Ak chcete niečo lepšie, priplaťte si pár tisíc a kúpte si vyšší a navyše neakciový model. W200i slúži na to, na čo je určený. Je to predovšetkým walkman.

Internet

Napriek neprítomnosti EDGE má telefón dobrú internetovú výbavu, e-mailového klienta, dokonca aj jednoduchú čítačku RSS kanálov. Niekto môže absenciu bluetooth považovať za handicap, ale hudba sa do mobilu aj tak najlepšie „nalieva" cez kábel.

Batéria

Li-Pol akumulátor má kapacitu 780 mAh, ale ťažko povedať, ako často budete mobil nabíjať, na to by bolo potrebné oveľa dlhší test na rôznych miestach, v rôznych podmienkach a s rôznymi časmi využívanie prehrávača. Mnohé zdroje na internetových fórach sa však o kapacite vyjadrujú s uznaním, takže očividne nehrozí, že by vás nabitý mobil nechal v štichu, aj keď budete počúvať hudbu niekoľko hodín.