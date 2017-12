Únia prijala stratégiu na podporu mobilnej televízie

19. júl 2007 o 0:00 SITA

BRUSEL/PRAHA 18. júla (SITA, ČIA) - Európska komisia (EK) v stredu prijala stratégiu, ktorá podporuje zavedenie mobilnej televízie vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie (EÚ). Komisia zároveň vyzvala členské štáty, aby rozšírenie mobilnej televízie v Európe uľahčili a urýchlili a aby podporili používanie DVB-H ako jednotného európskeho formátu pre televíziu v mobilných zariadeniach. Vyplýva to z oznámenia EK.

Rok 2008 sa všeobecne považuje za kľúčový pre rozširovanie mobilnej televízie v EÚ vzhľadom k významným športovým udalostiam, ako sú majstrovstvá Európy vo futbale a letné olympijské hry, ktoré budú príležitosťou k zvýšeniu informovanosti spotrebiteľov a k využívaniu nových služieb. V súčasnosti je najväčším kandidátom na budúcu mobilnú televíziu formát DVB-H, ktorý bol úspešne uvedený na trh alebo odskúšaný v 18 európskych krajinách, a stále viac sa využíva po celom svete.

Ako vyzerá mobilná televízia v praxi. (YouTube)

"Mobilné vysielanie je pre Európu skvelou príležitosťou, ako udržať a zvýrazniť svoje vedúce postavenie v oblasti mobilných technológií a audiovizuálnych služieb," uviedla eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. "Európa je dnes na križovatke. Buď sa ujmeme celosvetového vedenia, ako to bolo v prípade mobilnej telefónie založenej na norme GSM, ktorú vytvoril európsky priemysel, alebo umožníme iným regiónom získať na sľubnom trhu s mobilnou televíziou dominantný podiel. Prístup "počkáme a uvidíme" neprichádza do úvahy. Nadišiel čas, aby európsky priemysel a európske vlády prepli na mobilnú televíziu," dodala Redingová.

Miera rozšírenia mobilnej televízie napríklad v Južnej Kórei, ktorá má najrozvinutejší trh s mobilnou televíziou v Ázii, sa blíži k 10 percentám. Zato v Taliansku, ktoré zatiaľ v EÚ vedie, toto rozšírenie stále nedosahuje ani jedno percento. Podľa EK by mohla mobilná televízia do roku 2011 predstavovať trh v hodnote až 20 mld. eur. Po celom svete by mohla získať 500 mil. zákazníkov.