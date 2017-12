Ninja Gaiden Sigma - elitný zabijak

Pomaly môžeme začať s odpočítavaním, herné sucho na PlayStation 3 sa blíži ku koncu. Príchod kvalitných hier odštartovala Ninja Gaiden Sigma, ktorá sa bez všakovakých prieťahov prirútila aj na európske pulty obchodov. Viac už v dnešnom preview.

18. júl 2007 o 10:00 Ján Pásztor

Len nedávno sa na európskom on-line službe sprístupnilo demo, ktoré tak nasledovalo už omnoho skôr vypustené to isté demo z amerického a japonského PS Store. Nie každý má však prístup k tejto službe a tak sme sa rozhodli priniesť vám krátke preview z toho, čo hra ponúka. Ako povedal samotný producent hry Tomonobu Itagaki, ide o “must have“ demo, čo vo voľnom preklade znamená, že ho jednoducho musíte mať. Väčšinou takéto reči predstavujú iba otrepanú reklamu tvorcov či vydavateľov na vlastný produkt, no v tomto prípade trafil do čierneho. Spočiatku je na výber len nová hra, nastavenia a rebríček mapujúci všetkých hráčov z celého sveta, ktorí odohrali demo na akejkoľvek obtiažnosti a svoje skóre následne odoslali. Demo zachytáva prvú misiu z plnej hry s názvom Way of the Ninja. Vašou úlohou bude prebojovať sa až na jeho koniec a tam poraziť zákerného bossa.

Ninja Gaiden Sigma je akousi kombináciou Prince of Persia a Onimushi. Hlavný hrdina, elitný ninja a majster všemožných zbraní, Ryu začína vo svojom tradičnom čiernom kostýme. Po krátkej úvodnej animácii pochopíte, že tentoraz nepôjde o žiadnu stealth akciu, ako je tomu v prípade Tenchu, ale o divoký boj o prežitie po vzore dvoch vyššie menovaných titulov. Niekedy sa dokonca aj stane, že vás s hŕstkou nepriateľov zatvoria do miestnosti a až po ich vyplienení pustia ďalej. Pohyby postavy sú intuitívne a veľmi prirodzene. Mnoho malých prekážok dokáže Ryu zvládnuť i bez vašej pomoci. Hrbu ďalších zase zvláda s prehľadom vďaka vysokej variabilite pohybov. Ako pravý ninja dokáže bežať po stenách, rúčkovať po rímsach a nenápadne sa zakrádať. Pády z veľkej výšky zvláda bravúrne a nárazy o stenu až neuveriteľne prirodzene. K dispozícii sú samozrejme aj úskoky pred rôznymi nepriateľskými výpadmi a mnohé ďalšie pohyby, ktoré si nachádzaním zvitkov odomykáte. Tak napríklad spočiatku neviete urobiť žiaden výpad vo vzduchu, no nájdením pravého zvitku si túto techniku odomknete.

Demo začína rovnakou misiou, akou aj finálna verzia. Ak niekto pochyboval o grafickom vylepšení oproti pôvodnej verzii pre Xbox, hneď v úvode zmení názor. Skombinovanie farieb, ich pestrosť a množstvo detailov ulahodí vari každému zdravému oku. Tam, kde predtým boli len holé steny a vysoké múry, je dnes životom prekypujúca zeleň. Papradia a rôzne iné rastliny vyrastajú temer odvšadiaľ a dodávajú hre zvláštne čaro, pri ktorom až zabudnete, že sa vôbec nehýbu a to ani potom, čo cez ne prejdete. Ryu ako správny tajomný ninja je komplet odetý do čierneho, v kombinácii s lesknúcou sa tmavou kožou a látkou, spod ktorej vykukujú len záhadné oči. Avšak ani jedno z vyššie menovaných nepasuje Ninja Gaiden za kráľa akčných hier, dôvodom, prečo mnohí hru označujú za jednu z najlepších akčných hier minulej generácie, je bezpochyby hrateľnosť. Každý, kto si i len na okamžik siahne na tento skvost, mu prepadne láskou. Ovládanie nie je zložité, no dostatočne komplikované na to, aby neupadalo do stereotypu. Kombinácie útokov si nie je ťažké zapamätať a hra vám umožní aj malé experimentovanie s nimi. Rovnako tak aj zakladanie protiútokov patrí medzi ľahko zvládnuteľné.

Séria sa ale preslávila aj inou zvláštnosťou, odlišujúcou ju od ostatných priemerných titulov. Tým niečím nie je nič iné ako náročnosť. Obtiažnosť hier mala vždy dve tváre, frustrujúcu, kedy bola hra umelo sťažená a prirodzenú, kedy je natoľko vybalansovaná, že neustále ponúka priestor na hráčovo vylepšenie, čím preňho predstavuje určitú výzvu. Ninja Gaiden Sigma môžeme smelo zaradiť do druhej skupiny a svojej povesti jednej z najnáročnejších akčných hier neostala nič dlžná. Nováčik bude mať spočiatku problém prejsť toto demo aj na najľahšej obtiažnosti. Nehovoriac o tom, že hra skrýva ďalšie tri stupne jej zvýšenia. Na najľahšej z nich, chodia iba obyčajní nepriatelia, miestami vystriedaní rýchlejšími a silnejšími protivníkmi. S postupným napredovaným a prechádzaním dema stále na vyšších obtiažnostiach, začnú pribúdať stále noví a obratnejší nepriatelia. Rozoznať ich nie je žiaden problém, nakoľko sa rôzne stupne protivníkov odlišujú v oblečení a spravidla platí, že tam, kde ste predtým narazili na silnejšieho nepriateľa v ľahšej obtiažnosti, narazíte na vyššej na ešte silnejšieho. Nejde ale len o zvýšenie ich hrubej sily, ale aj o pohyby a možnosti. Zatiaľ čo na “normal“ sa môžete brániť donekonečna, na “very hard“ vám už nepriatelia dokážu obranu vyraziť a následne aj rýchlo zaútočiť. Čo je však ešte horšie, dokážu sa veľmi rýchlo dostať za váš chrbát, chytiť vás pod krk a nemilosrdne prebodnúť skrz.

Ako sa ale ubrániť početnej prevahe a zároveň nájsť spôsob vysporiadania sa s tak ohromnou náročnosťou? Odpoveďou sú zbrane a že si každý príde na svoje, zistíte už v úvode dema. Na výber dostane každý hráč hneď skraja päť zbraní, vrátane novinky, ktorá sa v originálnej verzii vôbec nevyskytovala. Každá zbraň má svoje pre a proti. Niektoré sú rýchlejšie, no zároveň o toľko slabšie, iné sú zasa ozrutné a pomalé. S každou zbraňou môže hráč vytvárať odlišné kombinácie útokov a vybrať si tak najvhodnejšiu na daného nepriateľa. Nesmieme taktiež zabudnúť na špeciálne útoky, ktoré Ryu uskutoční až potom, ako dostatočne dlhú dobu podržíte jedno z tlačidiel pre útok. Ryu sa po celý čas sústredenia a nasávania energie nemôže hýbať a dokonca ani brániť, no ak sa vám potom podarí zasiahnuť nepriateľa, odmenou vám nebude len jeho rýchla smrť, ale aj veľké množstvo bodov.

Ninja Gaiden Sigma ponúka omnoho viac než čo sme dnes odhalili v preview. Časť z toho čaká práve na vás v plnej verzii hry a niečo si samozrejme nechávame aj na recenziu. Koniec koncov, dnes sme vás chceli iba navnadiť malým preview z neobyčajnej hry tohto leta. Hra bola na západe dobre prijatá, žne vysoké hodnotenia takmer všade, kde sa objaví a tak čo dodať na záver? Ninja Gaiden prakticky do svojho žánru neprináša nič nové, no jej lahodné grafické spracovanie a výborné ovládanie z nej činia pôžitok pre vaše zmysly. S hodnotením však ešte počkáme, zatiaľ si užívajme pravé letné počasie.