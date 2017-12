Theme Park – hurá, sú tu kolotoče!

Už ani tie kolotoče nie sú, čo bývali. Za päť korún už toho veľa „nenakolotočujete", kolotoče sa stali takmer luxusnou zábavou. Navyše vraj najnovšie kolotočiari zvyknú po sebe aj upratať. No nie je to šokujúce a obrátené na ruby?

13. apr 2001 o 13:28 MICHAL GARDIAN

Našťastie je tu „všetkosimulujúci“ svet počítačovej zábavy a rovnako ako si môžete vyskúšať let na F16-ke, môžete si vytvoriť a spravovať aj vlastný lunapark. Vstupné môžete minimalizovať, obsah žalúdkov „precentrifúgovaných“ návštevníkoch nechať ležať na chodníku a na inováciu dvadsaťročných atrakcií sa tiež môžete vykašľať. No veľkú obchodný úspech od tejto stratégie nečakajte...

Theme Park Inc. je komplexný manažérsky simulátor zábavného parku plného horských dráh, vodných kĺzačiek, stánkov s hranolkami či colou a množstva ďalších bláznivých atrakcií. Dostanete možnosť stať sa novým „šéfo-majiteľom“ veľkej lunaparkovej firmy a je na vašich schopnostiach, či získate potrebný 51%-ný podiel akcií. Postupne vybudujete parky v troch svetoch: v jarnom Land of Invention, studenom Polar Zone a horúcom Arabian Nights.

Svojho zastaralého predchodcu z dôb supervýkonných 486-iek (názov neobsahoval Inc.) prevyšuje nová hra veľmi príťažlivým 3D spracovaním a naopak trochu za ním zaostáva prílišnou komplikovanosťou a „uklikanosťou“. Pod maskou roztomilej farebnej grafiky, ktorá sa priamo ponúka detskému publiku, sa totiž skrýva veľmi prepracovaný ekonomický model parku. Deti by sa teda pri tejto hre bavili iba ako pozorovatelia. Zamestnanci hroziaci odchodom ak im nezvýšite plat, večne nespokojní návštevníci, večný boj o výšku vstupného a vývoj nových technológií by ich veľmi dlho nebavili. Keď sa začnú hromadne kaziť atrakcie, vandali zapaľovať ohne a zákazníci hromadne odchádzať, aj starší skúsení hráči budú mať čo robiť. Naopak krásne animované atrakcie, možnosť približovať a voľne otáčať celým parkom, parádna jazda z vlastného pohľadu vašimi atrakciami alebo voľná prechádzka z pohľadu ktoréhokoľvek návštevníka zasa určite každé dieťa potešia, samozrejme pokiaľ sa o atrakcie samé nebude musieť starať. Takže kombinácia rodič – staviteľ a dieťa – pozorovateľ robí z tejto hry slušnú rodinnú zábavu.

Theme Park Inc. je určite zábavná hra. Milá lunaparková hudba a krik vyplašených návštevníkov horskej dráhy vás budú motivovať k ďalšiemu rozmachu vášho parku aj napriek chýbajúcej automatizácií niektorých činností a príliš hektickému tempu hry.