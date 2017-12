Hra: Šofér gangstrov

Automobilová hra Driver kedysi prakticky vytvorila nový subžáner, na ktorom sa dodnes vezú úspešné tituly zo skupiny GTA. Akčné naháňačky áut v mestách podfarbené drsným gangsterským príbehom a okorenené trochou kontroverzie z násilia hráči milujú.

18. júl 2007 o 0:00 Michal Gardian

Nešťastné rozhodnutia herných dizajnérov znemožnili druhému a tretiemu pokračovaniu Drivera udržať krok s konkurenciou a najmä tretí diel si vyslúžil nelichotivé nálepky od väčšiny recenzentov.

Po konzolovej premiére dnes aj na PC prichádza štvrtý diel nazvaný Parallel Lines s ťažkou úlohou napraviť pokazené renomé.

Prvou silnou zbraňou je zaujímave poňatie príbehu. Najskôr sledujete začiatky gangsterského šoféra menom TK v New Yorku v roku 1979. Prudký vzostup jeho kariéry však ukončia zradou jeho „kolegovia“ a celý dej sa presunie do roku 2006, keď sa TK dostane von z väzenia. Celé herné dianie je tak zaujímavo predelené a podľa tradície podfarbené špičkovými a výrazne atmosférickými animovanými sekvenciami. Nás však určite viac zaujíma, ako sa to celé hrá.

Bez okolkov treba priznať, že veľmi dobre. Naháňačky až v osemdesiatich druhoch áut a motoriek pobavia skvele a hanbu už nerobí ani pohyb po vlastných nohách. Fyzika a jazdný model sú ideálnou zmesou arkády a reálneho pocitu z jazdy.

V stvárnení samotných akcií na kolesách môže Driverovi konkurovať iba máločo. Žiaľ, toto a ani živší a modernejší herný štýl nedokážu zakryť absenciu výraznejšej invencie. Grafika, zvuky a najmä hudba sú špičkové, ale ten pocit, že toto všetko už ponúkla konkurencia dávnejšie, je príliš silný.

Pred dvoma-troma rokmi by sme takúto hru hodnotili absolutóriom, ale takto ide „iba“ o dobre odvedenú remeselnú prácu. To vracia Drivera tam, kam patrí - medzi kvalitné a zábavné tituly „jedlé“ aj pre hlavný prúd hráčskej obce. Otázkou je, či nie je neskoro.

