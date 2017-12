Usmej sa, si na Google Maps!

Google umiestnil do máp fotografie z ulíc najväčších amerických miest. Zachytil však viac než len budovy.

18. júl 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Vedeli ste, že blízko Standfortskej univerzity sa opaľujú polonahé dievčatá a že v dome v San Franciscu je v kvetináči za oknom zasadená marihuana? Vďaka Google Maps to dnes vedia všetci.

Google pred niekoľkými týždňami pridal do svojich máp 360-stupňové zábery z ulíc niektorých amerických miest. Získava ich pomocou špeciálne upraveného auta, v ktorom je niekoľko fotoaparátov stále snímajúcich okolie. Na stránke maps.google.com si zábery môže každý pozrieť po kliknutí na tlačidlo „Street view“. Stovky ľudí na svete teraz na nich hľadajú najzaujímavejšie fotografie.

Kevin Bankston chcel pred rodinou zatajiť, že fajčí. Keď si v jedno popoludnie zapálil cigaretu pred svojou kanceláriou, zachytil ho fotoaparát služby A9 servera Amazon.com a celá rodina sa to dozvedela. Pred mesiacom sa mu to stalo opäť so službou Google Maps.

Z Kevina Bankstona sa stal na internete jeden z najpopulárnejších smoliarov a dôkaz, že digitálne služby môžu veľmi výrazne narušiť súkromie jednotlivcov. Pri vyhľadaní „Kevin Bankston fajčí“ dnes Google vráti 21–tisíc stránok.

Na stránkach ako www.street­viewfun.com každý deň pribúdajú desiatky nových vtipných záberov ľudí v podobnej situácii ako Kevin.

Muž pri diaľnici vykonáva potrebu, žene v aute vidieť tango nohavičky, starý muž sa obzerá za mladými dievčatami a iný, trochu mladší, vychádza zo striptízového baru a usmieva sa.

Na Google Maps môžete vidieť pouličnú bitku, možný pokus o lúpež či výraz muža presne v čase, keď sa mu kýchlo, alebo iného, ako si špára v nose. Niektoré, viac obscénne zábery už Google vymazal, iné sú stále dostupné.

Prvé zábery podobného druhu sa objavili ešte v čase, keď Google ako prvý sprístupnil na internete zábery z družíc. Aj keď sú upravované tak, aby sa nedali úplne priblížiť, niektorým používateľom sa podarilo nájsť zaujímavé miesta – strechy domov, na ktorých sa opaľujú nahí ľudia, nudapláže, autá, ktoré práve v čase preletu družice nad daným miestom porušovali dopravné predpisy, či pohľad na niektoré vojenské objekty.

Služby ako Google Maps dokazujú, že si nikdy nemôžete byť istí, kto vás práve pozoruje. Pre voyerov na internete tak zrejme svitá na nové, lepšie časy.