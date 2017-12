Počítačové hry: koniec strieľačiek?

Herný priemysel sa chce v najbližších rokoch zamerať na milióny ľudí, pre ktorých sú súčasné hry smiešne a nezaujímavé.

18. júl 2007 o 0:01 (tu, reuters)

Výrobcovia počítačových hier dlho žili z herných fanatikov, najmä chlapcov v tínedžerskom veku. Teraz sa dostali do slepej uličky.(Zdroj: REUTERS)

Kalifornská herná konferencia E3 býva každý rok prehliadkou „strieľačiek“, pretekov a iných adrenalínových hier.

Tento rok však šéfovia najväč­ších herných koncernov hovorili najmä o svojich plánoch priniesť hráčom jednoduché oddychové hry, na ktoré potrebujete len niekoľko minút času a môžete ich hrať hoci aj na ulici pomocou svojho mobilného telefónu.

Počet hráčov sa vyčerpal

„Nehovoríme o lepšej grafike, príťažlivom ovládaní, hovoríme o roztiahnutí našich sietí, spôsobe, ako do priemyslu pritiahnuť viac ľudí,“ povedal Tony Key, marketingový prezident spoločnosti UbiSoft, ktorá je v Európe známa najmä svojimi hrami z vojenského prostredia.

Na konferencii E3 predstavila svoj nový titul v tejto oblasti – hru „My Life Coach“, zameranú najmä na ženy.

Bežným oddychovým hrám venovala na konferencii skoro všetok čas aj spoločnosť Electronic Arts – predstavila hru „Boo­gie“, v ktorej je vašou úlohou spievať a tancovať do rytmu. Je určená pre konzolu Wii, ktorá umožňuje ovládanie pohybom častí tela.

Viacerí odborníci sa zhodujú na tom, že je to práve konzola Wii, ktorá herný priemysel nasmerovala k jednoduchším hrám, lebo herne zaujímavé sa vďaka nej stali aj námety z bežného života. Hry s ňou navyše nemusia byť náročné na čas.

Pritiahnuť starších a ženy

Herný priemysel, ktorý minulý rok dosiahol obrat na úrovni tridsiatich miliárd americ­kých dolárov, sa aj týmto spôsobom snaží zmeniť zloženie hráčov počítačových hier. Donedávna tu dominovali najmä tínedžeri mužského pohlavia s nízkou mierou socializácie a veľkým množstvom voľného času.

Dnes už väčšinu hráčov tvoria ľudia vo veku okolo 33 rokov a 24 percent je vo veku nad päťdesiat. Ak by sa hry dali hrať na mobiloch alebo cez internet, mohlo by to pritiahnuť viac starších hráčov a ženy.

Dôvodom, prečo chcú firmy viac investovať do jednoduch­ších hier menej náročných na hardvér, je aj vysoká cena herných konzol, ktoré si už nemôže každý dovoliť.

Bežné hry pre všadeprítomné mobily či webové prehliadače sú pritom aj jednoduchšie na vývoj a lacnejšie - nižšia cena pre spotrebiteľa si dokáže získať širšie masy ľudí.

Nový priemysel čakajú úskalia

Úskalím pre tvorcov môže byť fakt, že každú mobilnú hru treba pripraviť minimálne v tristo verziách pre rôzne značky a modely mobilov či farebnosti ich displeja, navyše širšie masy zrejme nebudú ochotné investovať také veľké množstvo peňazí do hier, ako to bolo v prípade skalných fanúšikov hier pre konzoly.

Van Baker, analytik firmy Gartner, sa obáva, čo sa stane s takými hrami. „Je to niečo, čo si vyberiete a robíte 15 - 20 minút a potom to odložíte. Otázka znie, čo sa stane s konzolou Wii o tri mesiace alebo o pol roka – nezostane zabudnutá v kúte“?