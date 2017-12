V Nemecku si môžu ľudia kúpiť cestovné lístky aj cez telefón

V 11 nemeckých mestách a regiónoch môžu ľudia za autobusové a vlakové cestovné lístky platiť prostredníctvom mobilného telefónu.

17. júl 2007

Bratislava/Mníchov 17. júla (TASR) - IT riešenie vytvorila spoločnosť Siemens a bude ho prevádzkovať po celé obdobie trvania pilotného projektu, teda dva roky.

Zhruba 13 miliónov ľudí si s využitím štandardizovaného softvéru môže objednať od jednosmerného až po celodenný lístok. Objednávka trvá pritom menej ako desať sekúnd. Zaplatiť za lístky môže pasažier pomocou systému platby vopred debetnou alebo kreditnou kartou. Do projektu sa zapojili mestá Chemnitz, Essen, Drážďany, Düsseldorf, Lübeck, Hamburg, Norimberg, Ulm, Wuppertal a regióny Oberlausitz a Vogtland.

Systém vyvinuli členské spoločnosti a skupiny asociácie nemeckých dopravných spoločností (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV) a Siemens IT Solutions and Services, DVB LogPay, ako aj Fraunhofer-Institute IVI v Drážďanoch.

Siemens IT Solutions and Services je vedúcim svetovým poskytovateľom IT riešení a služieb. Pokrýva celý reťazec IT služieb, od konzultácií v oblasti systémovej integrácie až po manažment IT infraštruktúry. Okrem toho dopĺňa ponuku ostatných spoločností skupiny Siemens tak, aby zahŕňala vývoj softvéru a ostatné IT riešenia.

Spoločnosť Siemens IT Solutions and Services vznikla v januári 2007 zlúčením piatich IT firiem patriacich do koncernu Siemens. Nová skupina zamestnáva asi 43 000 ľudí a jej ročný predaj po sčítaní tržieb zakladajúcich spoločností dosahuje asi 5 miliárd EUR, v prepočte 165,7 miliardy SKK. Približne 60 % tržieb generuje mimo skupiny Siemens.

Siemens IT Solutions and Services vlastní 74 % firmy Hansecom Gesellschaft für Informations- und Kommunikationsdienstleistungen mbH. Vlastníkom zvyšných 26 % akcií je Hamburger Hochbahn AG. Hansecom prevádzkuje pobočku verejnej dopravy ÖPNV pre Siemens IT Solutions and Services.

