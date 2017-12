Zaklínač znovu odložený

17. júl 2007 o 11:41 Ján Kordoš

Svoje si povedal aj vedúci projektu Jacek Brzeziński a práve on konkretizoval dôvody: „Práve sme dokončili dodatočné úpravy hry vo verzii Beta Candidate 4 a v tejto chvíli už naplno zahajujeme testovanie a vychytávanie všetkých chýb a vád na kráse, bohužiaľ si to vyžiada posunutie dátumu vydania. Len hlavný príbeh vám zaberie 50 hodín hrania a pokým chcete plniť postranné úlohy, predĺži sa herná doba až na 90 hodín. Tieto informácie určite potešia hráča, ale zároveň ukážu, aká veľká úloha v testovaní pred nami leží. Len tak pre ilustráciu: jednému testerovi trvá dohranie celej hry 15 dní (6 hodín denne vrátane víkendov). Do záverečného testovania sme investovali mnoho prostriedkov a ľudských síl, no ešte stále máme pred sebou mnoho práce. Zaklínača totiž môžete dokončiť a hrať rôznymi spôsobmi, vytvorili sme komplexný svet so spletitým príbehom a vzťahmi.“

A na záver ešte slová jedného z hlavných dizajnérov Michała Madeja: „Sme si vedomí, že najnovšie vývojárske trendy smerujú k vytváraniu čo najkratších hier, aby hráči chceli nové a nové. My sa naopak snažíme pokračovať v tradícii starých a slávnych RPG, pri ktorých trvá niekoľko týždňov, nech ich celé preskúmate a dokončíte. Najdôležitejším prvkom Zaklínača je, aby sa hráč plne stotožnil s postavou Geralta a na vlastnej koži zažil atmosféru Sapkowského sveta. Nakoniec sme sa rozhodli, že hra potrebuje dlhý a bohatý dej, ktorý hráčov okrem zvratov povedie tak, aby ste čo najlepšie prenikli do každého kúta tohto fantasy sveta ako jeho obyvateľ a nie pozorovateľ.“

Takže si znovu škrtneme predošlý termín, v kalendári červeným zakrúžkujeme 26.október a nachystáme peňaženky. O obyčajnej (to by sa hodilo dať do úvodzoviek) verzii sme si už povedali, avšak objaví sa neskutočne bohatá bonusová verzia za 2099 Sk. Ak chcete vedieť viac, navštívte vynovené internetové stránky www.thewitcher.com.

Zdroj: PR