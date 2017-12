Už sú jasné konečné ceny roamingu

Európska centrálna banka stanovila kurz koruny k euru, podľa ktorého sa majú prepočítavať cenové stropy regulačného nariadenia pre volanie zo zahraničia.

17. júl 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Najvyššia cena hovoru zo zahraničia bude 19,6 koruny za minútu. Za prichádzajúci hovor si operátori budú môcť od zákazníka účtovať najviac 9,6 koruny za minútu.

Európska centrálna banka stanovila presný kurz, podľa ktorého sa majú prepočítavať cenové stropy z regulačného nariadenia Európskej únie o roa­mingu. Kurz 33,635 koruny za euro bude platiť rok.

Na budúci rok lacnejšie

Kurz sa má meniť až v septembri budúceho roku, to však neznamená, že sa cena za minútu hovoru dovtedy nezníži. Na budúci rok sú totiž stanovené nižšie cenové stropy ako dnes. Pri rovnakom kurze to bude znamenať zlacnenie o 1,2 koruny za minútu za odchádzajúce hovory a 80 halierov za prichádzajúce. Ak by sa kurz koruny k euru počas roka zlepšil a euro by stálo menej, cenové stropy by od septembra budúceho roka klesli ešte viac.

Cenová regulácia sa má v roku 2009 skončiť. Odborníci z brandže predpokladajú, že regulovať ceny volaní v cudzine potom už nebude potrebné.

Upozorňujú však na možnú reguláciu cien SMS správ a dátových prenosov, ktorá bude závisieť od postoja mobilných operátorov.

Európska komisia ceny volaní začala regulovať, keď operátori neodpovedali na jej apely podľa jej predstáv a ceny znížili málo.

Orange aj O2 s eurotarifou váhajú

Operátor T-Mobile už predstavil takzvaný euroroaming, ktorý ponúka volania za ceny blízke regulovaným. Viac, ako je strop únie, platia klienti T-Mobilu už len pri prichádzajúcich hovoroch. Spoločnosť plánuje poplatky upraviť podľa unijného nariadenia od 30. augusta.

Orange zatiaľ svoju eurotarifu nepredstavil. V ponuke má len akciový Super roaming. Za mesačný poplatok 113 korún má klient 50 predplatených prijímaných minút, môže ich však využiť iba medzi 13. a 17. hodinou. V ostatnom čase stojí minúta prijímaného hovoru 17,70 koruny.

Nováčik na trhu O2 poskytuje roaming zatiaľ len v dvanástich európskych krajinách a v Turecku. Medzi krajinami sú aj také, kam sa od nás chodí na dovolenku, teda Chorvátsko, Bulharsko, Taliansko či Španielsko. Poplatky za minútu hovoru sú zatiaľ podstatne vyššie ako regulované.