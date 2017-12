Sony Ericsson chce byť svetovou trojkou, vďaka lacným mobilom

V budúcom roku by sa chcel stať Sony Ericsson svetovou trojkou. K tomuto cieľu by mu mali pomôcť lacné telefóny.

16. júl 2007 o 11:43 Ivan Kahanec

Na začiatku roka 2008 chce Sony Ericsson predstaviť niekoľko mobilných telefónov za nízke ceny, aby dokázal konkurovať fínskej Nokii. Sony Ericsson je v súčasnosti štvrtým najväčším výrobcom telefónov. Pred ním je okrem Nokie aj Motorola a Samsung.

Sony Ericsson sa doteraz zameriaval na telefóny strednej a vyššej triedy a na smartphony. Najviac prezentoval hudobné funkcie (walkman) a fotoaparáty (Cyber-shot).

"V krátkom čase sa chceme stať svetovou trojkou v predaji mobilných telefónov," povedal Husni El Assi, šéf Sony Ericssonu pre Stredný Východ a Severnú Afriku. Dodal, že na to, aby to firma dosiahla, sa v súčasnosti snaží posilniť svoje portfólio lacných telefónov.

Aj to bolo zrejme dôvodom pre Sony Ericsson, aby v marci tohto roka podpísal dohodu s francúzskym Sagemom na výrobu lacných mobilných telefónov. Tieto by mali stáť okolo 60 dolárov (1500 korún), čo je síce viac, ako u Nokie, no telefóny Sony Ericssonu majú mať viac funkcií.

Nokia predáva svoje najlacnejšie modely za 20 až 30 dolárov. Na dračku idú najmä na Strednom Východe a v Severnej Afrike. Lacné telefóny pritom tvoria v niektorých krajinách aj 80 percent predaja, hovorí El Assi.

Zdroj: gulfnews.com