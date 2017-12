Dawn Of Magic - zlož si kúzlo z lega

Ako si tak čakáme na Diablo 3, nozostáva nám nič iné než siahnuť skoro po každej hack'n slash akcii čo sa nám naskytne a Dawn Of Magic sa nám prirodzene objaviť musel. Tak ako Titan Quest či Silverfall, všetky projekty sa neustále snažia prekonať pomyseln

16. júl 2007 o 11:00 Peter Horváth

Kde bolo tam bolo, existoval svet ako z Harryho Pottera a všetci sa mali radi (nie je to pravda, ale je to pekné). Na tomto svete však pred istým časom robila bordel kreatúra zvaná Modo, no ľudia ju porazili a odohnali preč z nášho sveta. Teraz sa ale vracia, ako Batman alebo Rocky, a čo asi bude jej cieľom? Tu sa inovatívnosť nekoná, chystá sa zničiť celý svet, veď čo už môže byť viac? Zničiť celý celučičký svet zaberie naozaj dosť energie, a preto mu to chvíľku potrvá, čo dáva čas vášmu hrdinovi, ktorý práve doštudoval na kúzelníckej akadémii, aby sa zapojil do deja a niečo s tou nepríjemnou situáciou urobil. Na výber máte zo štyroch postáv, pri ktorých výbere je prvýkrát vidieť, že si hra robí srandu sama zo seba. Na výber teda sú: Tučný Mních (nie Smädný), Krásna Cigánka, Pekárova Žena a (fanfáry) Harry Potter. Každý z nich vyniká v jednom z troch atribútov (sila, energia, inteligencia) ale keďže počas levelovania a postupu v deji máte na výber do čoho dávať bodíky, je to viac menej iba kozmetická úprava.

Ako už bolo povedané, váš hrdina je úspešným absolventom čarodejníckej školy, teda ak splníte úplne prvý quest typu "zabi X škorpiónov/vlkov/spolužiakov" a chystá sa vypadnúť do "reálneho" života. Inak povedané, do prvého mestečka Avon. Tam si môžete vybrať zo spústy vedľajších questov, ako je napríklad chytanie zlodejov, ochraňovanie svedkov, zabíjanie konkurenčných mníchov a podobne. Tieto side-questy sa dajú opakovať neustále, ale veľa zábavy som si s nimi ozaj neužil. Pri rozhovoroch s NPC nadobudnete dojem, že sa s vami ani nemajú chuť rozprávať, dialógové okno je odfláknuté... na tie vedľajšie úlohy som sa potom radšej vykašľal. Postoj NPC k vašej ctenej osobe ovplyvňuje takisto aj presvedčenie, ktoré si vyberáte na začiatku spolu s postavou, môžete byť dobrý, zlý alebo neutrálny. A určite si nezabudnite pri výbere postavy zvoliť možnosť "immortal", so smrteľnou postavou skončíte rýchlejšie než si myslíte.

GRAFIKA 8 / 10

Krajinka je pekne modelovaná, príšerky sú rôznorodé a pekne animované, kúzla robia ohňostroje... akurát nesmiete príliš zoomovať, to nerobí dobre skoro žiadnej hre a pokazili by ste si vizuálny zážitok. Ďaľej neviem či to bolo mojou mašinkou alebo som mal zahmlené okuliare, ale stále som mal pocit ako by som behal v hmle. Možno to autori naozaj tak chceli, asi mali pocit že troška hmly pomáha správnej fantasy atmosfére, no mňa to strašne rušilo, to bol jediný výsledok.

Mestečká tiež vyzerajú ako z fantasy knižky, teda skôr tá architektúra, inak z nich vanie pocit obyčajnosti a dojem, že si celé mesto žije samo pre seba a vás si nevšíma. Keď k tomu pridám ešte ignorantný tón hlasu NPC, nemám sa ani prečo diviť. Alebo to bude tým, že som hral za zlého a potom som vyvraždil celú dedinu? Ktovie...

INTERFACE 6 / 10

V tejto sekcii si čo to povieme o najhoršej stránke Dawn of Magic, o užívateľskom rozhraní. Zlé správy na začiatok, potom vás budem čičíkať správami dobrými. Váš inventár je spracovaný v štýle trojkilometrového opasku, čo znamená, že všetky veci, ktoré ste si po cestách nazbierali, sa radia do radu vedľa seba. Poviete si, no čo, to nemôže byť problém, ale Robo je zakopaný inde. Ono totiž ikony jednotlivých itemov su veľké asi ako 2 charaktery v hre, čiže sa ich na obrazovku zmestí tak 7. A teraz si predstavte že idete predávať do obchodu všetok tovar, čo ste si zadovážili zabíjanim potvor (helmy, meče, kosti, plátové brnenie +1, korytnačie chvosty, obaly zo Slatiny) je zoradený podľa toho, kedy ste ho vzali zo zeme a hra nerobí rozdiel medzi zlatým mečom Excalibur a plasťákom z Dráčika. Preto sa zoraďovanie dôležitých itemov a ich oddeľovanie od nedôležitých stane nepríjemným nutným zvykom.

Čo nepoteší, je takisto neprehľadne spravená kniha kúzel, zoznam atribútov, skillov a podobne... vlastne v hre je neprehľadné skoro všetko čo si otvoríte klávesovou skratkou.

Čo poteší, je pekne spracovaná minimapa, ktorá má viac módov, dokonca si ju môžete hodiť aj na celú obrazovku, čiže ceruzku a papier už potrebovať nebudete. Akurát dosť zamrzí, že prechody medzi jednotlivými lokáciami sú spravené štýlom portálov, ak chcete ísť do inej lokácie, musíte skočiť do portálu. No niektoré questy vám ukážu smer cieľa dajme tomu na sever, kde sa daná lokácia nachádza, no portál k nej je na juhu. Trochu blbosť, ale dá sa cez to preniesť. Hrdina sa sem tam aj zasekne, ale možno práve preto autori pridali do hry jedno kúzlo, ktoré má váš hrdina povinne, Dark Path. Dark Path teleportuje mága na krátku vzdialenosť na mape za steny, rieku, či plot. Užitočné, nie?

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Dostali sme sa k hlavnému ťaháku tohto počinu a hneď si aj povieme prečo táto hra u mňa totálne neprepadla, keďže som sa cez tú neprehľadnosť nedokázal preniesť. Ako som už naznačil vaša postava je mág. Preto by ako taký mal ovládať aspoň nejaký ten fireball, blesk alebo ovládanie kostier. Samozrejme, všetko sa tu nájde, no len takto by to nebolo nič nové pod slnkom. To, čo je nové a čo nám Dawn of Magic prináša je zostavovanie si vlastných kúzel. Hmm, áno s privretím oboch očí a odložením okuliarov to tak môžem nazvať. Každé kúzlo, ktoré v tejto hre je, patrí do určitej kúzelnej školy, spolu ich je okolo 14 (ak nie, nebite ma, nechce sa mi to teraz zapínať, má to strašne dlhý loading), medzi ktoré patrí napríklad ohnivá mágia, svetlá mágia, vdušná mágia, kostná mágia... proste kopa magických škôl. Z každej školy sa vyskytuje 10 kúziel, z ktorých skoro každé má dva efekty, primárny a sekundárny. Vo vašom inventári na kúzla sa nachádzajú dva sloty (taktiež primárny a sekundárny). Teda, ak napríklad do prvého slotu napcháte fireball a do druhého vybuchujúcu lebku, výsledné kúzlo bude fireball ktorý po dopade vybuchne a rozhodí okolo seba malé šrapnely kostí. Takýchto kombinácií sa dá robiť neúrekom a je to strašne jednoduché, čiže v konečnom dôsledku si skoro každý vytvorí svoj vlastný jedinečný štýl. Nepriateľov však budete musieť mlátiť aj ručne, many nie je nekonečno, a tak sa k slovu dostanú meče, kladivá a dáždniky (tie tam fakt sú!). Rozbiť sa bude dať naokolo skoro všetko, no treba si dávať pozor, pretože ak začnete dedinčanom ničiť nábytok, neprejdú to mlčaním a útok celej dediny sa prežiť nedá... ale dá sa utiecť, hehe.

Bodíky za levely môžete takisto pchať aj do umení ako je alchýmia (tvorba všelijakých gebuzín), kováčstvo (opravovanie poškodených vecí), alebo enchanting (okúzľovanie itemov pomocou rún). No musím sa zase posťažovať, ten prehľad v inventári príliš veľké experimenty celkom sťažuje, možno preto som v tomto nenašial veľkú záľubu.

MULTIPLAYER

Multiplayer som netestoval, keďže to so mnou nikto hrať nechcel.

ZVUKY 7 / 10

Zvuky sú fajn, nič zvláštne... Firebally svištia, nepriatelia horia, vlci vrčia, škorpióni... ehm, ako robí škorpión? To, čo mi ozaj vadilo, bol dabing. Asi hercom málo zaplatili, ale v dabingu (hlavne vedľajších postáv) je počuť, že ich to vôbec nezaujíma a aj keby zajímalo, tak je im to jedno. Čo už.

HUDBA 5 / 10

Nie, hudba nie. Môžem sa zahrať na Nostradama a hneď teraz predpovedať, že hudbu skôr či neskôr vypnete. Je otravná, nehodí sa do hry a ešte k tomu je aj potichu. No nie natoľko aby nebola počuť, podľa mna nám vývojári takto podprahovo chceli urobiť zle. Naozaj, odporúčam vypnúť, pustite si soundtrack k Pánovi Prsteňov, hodí sa viac a budete mať lepší zážitok z hry.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Inteligenciu nepriateľov musím pochváliť, nebýva zvykom aby sa v hrách tohto typu stalo, že príšery na vás neútočia TOTÁLNE bezhlavo. Áno, vrhnú sa na vás hneď ako vás vidia, lenže akonáhle sa ocitnú samy, berú nohy na ramená a zháňajú komplicov. A hneď ako niekoho nájdu, ukecajú ho a vrátia sa späť zabiť vás. Takto dokáže vzniknúť pekná mela, hlavne keď beháte po mape (ak totiž stojíte na mieste schytáte pár pekných rán) a zbierate stále viac nepriateľov. Naštastie, ak niektorá potvora nechtiac trafí inú, tá sa na ňu naštve a zaútočí, čiže sa dokážu vyvraždiť aj navzájom. Tým pádom sa nám objavuje aj nový aspekt, pohyb. Zatiaľ čo napríklad v Titan Queste stačilo stáť a sekať a vaše kúzla mali 100% šancu že sa trafia, tu to tak nie je. Treba behať, poriadne zameriavať kúzla a občas nalákať nepriateľov do ich vlastných spellov, človek má potom ozaj pocit že ten boj ovláda.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Kvalitná hra, ktorá stráca body svojou neprehľadnosťou, no nahrádza to výbornou zábavou v bojoch, tvorením vlastných kúzel a... to vlastne pre zábavu úplne stačí. Ak ste fanúšikmi RPG, odporúčam, možno nebudete schopní prekusnúť tie mínusy, ale ak áno, čaká vás veľa hodín zábavy.